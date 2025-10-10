Thứ Sáu, 10/10/2025

Cổ phiếu lớn “đốt nóng” điểm số, VN-Index có tuần tăng kỷ lục gần 3 năm

Kim Phong

10/10/2025, 15:47

Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.

VN-Index đã đột phá thành công vùng 1700 điểm.
VN-Index đã đột phá thành công vùng 1700 điểm.

Chỉ số đóng cửa bay cao lên mốc 1747,55 điểm, tăng 31,08 điểm tương đương 1,81%. Hai phiên cuối tăng cực mạnh khiến cả tuần chỉ số tăng 101,73 điểm tương đương 6,2%. Đây là mức tăng tính theo tuần mạnh kỷ lục kể từ tuần cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 (tăng 108,55 điểm tương đương 11,2%).

Giữa sự hưng phấn về điểm số này là một thực tế không phải tất cả đều vui, khi toàn sàn HoSE chỉ có 80 cổ phiếu tăng được hơn 1%. Tính chung cả tuần thì chưa tới 40 cổ phiếu (tương đương khoảng 9,6% số mã trong rổ VNAllshare) tăng bằng hoặc cao hơn VN-Index.

Trở lại với phiên chiều nay, sức mạnh đáng nể nhất vẫn là nhóm cổ phiếu Vin. VIC chốt phiên sáng tăng yếu 0,45%, tức là riêng chiều nay tăng thêm 6,49% nữa. VHM mạnh từ sáng, đến chiều chỉ lên thêm 2,07% là kịch trần. VRE có màn bay cao tương tự VIC, tăng thêm 6,32% riêng buổi chiều và đóng cửa tăng 6,18%.

Ngoài nhóm Vin, rổ VN30 chỉ có thêm vài cổ phiếu biến động giá đáng kể như STB tăng thêm 1,34%, đóng cửa tăng 0,67%; SSB tăng thêm 1,57%, vượt tham chiếu 1,83%; MWG tăng thêm 1,23%, đảo chiều chung cuộc tăng 0,61%; MSN tăng thêm 1,08%, vượt tham chiếu 1,2%. Thống nhóm VN30 phiên chiều có 16 mã tăng cao hơn buổi sáng và 10 mã tụt giá. Ngoài các cổ phiếu kể trên, phần còn lại biến động rất ít.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất cũng có một vài mã khác hỗ trợ VIC và VHM.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất cũng có một vài mã khác hỗ trợ VIC và VHM.

Dù VN-Index lên rất mạnh nhưng độ rộng thị trường không cho thấy sự hưng phấn đáng kể nào. HoSE kết phiên với 177 mã tăng/125 mã giảm. Điểm tốt là thanh khoản tập trung rất cao vào nhóm tăng giá. Cụ thể, 80 mã tăng hơn 1% tuy chỉ chiếm 21,4% số cổ phiếu có giao dịch của HoSE nhưng lại chiếm 42% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Điều này đồng nghĩa với dòng tiền có sự tập trung cao và nhóm tăng giá chiếm áp đảo. Một thống kê khác cũng thể hiện điều này: HoSE có 60 mã giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 90,2% tổng giao dịch sàn – thì chỉ có 9 mã đỏ, 4 mã tham chiếu, còn lại là tăng.

Như vậy, về số lượng cổ phiếu thì xác suất khá thấp nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác tăng giá mạnh. Tuy nhiên nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì phần lớn lượng tiền giao dịch lại góp phần thúc giá tăng mạnh. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý danh mục và lựa chọn phân bổ vốn hợp lý vào các mã mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mạnh 32% quy mô mua vào so với phiên sáng, giúp vị thế ròng co hẹp lại còn -103,9 tỷ đồng so với -356 tỷ đồng trong buổi sáng. Các cổ phiếu giao dịch đối lập từ sáng tiếp tục sôi động. Phía bán ròng có VPB -310,7 tỷ, MSN -266,6 tỷ, CTG -263,1 tỷ, VRE -195,8 tỷ, MBB -131,8 tỷ, VCI -109,9 tỷ, VIX -108,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +447 tỷ, VHM +276,1 tỷ, VIC +217,4 tỷ, FPT +140,7 tỷ, TCH +98 tỷ, CTD +82,8 tỷ, NLG +80 tỷ…

Phiên tăng mạnh hôm nay dù có yếu tố kéo trụ khá rõ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đưa VN-Index thoát ra khỏi vùng tích lũy kéo dài từ cuối tháng 8. Đây là tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ, dù yếu tố thanh khoản vẫn chưa có sự bùng nổ tương xứng.

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Chứng khoán ABS: Trong ngắn hạn VN-Index có thể tăng tới 1.820 điểm

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC cổ phiếu vre nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index vượt 1700 điểm

Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...

Kịch bản tăng giá trở lại, kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1740-1780) và Kháng cự 3 (1813-1820).

Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.

Ngày 8/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ vượt 50.000 tỷ đồng, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng được ấn định là ngày 30/10/2025.

Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

