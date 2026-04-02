Blog chứng khoán: Mừng hụt!

Bài phát biểu của Tổng thống Trump “lên sóng” khoảng hơn 8h sáng nay và thị trường không thấy “điều muốn nghe”, thậm chí chỉ là sự tổng hợp lại những đoạn post trên mạng xã hội trước đó. Phản ứng tiêu cực trên các thị trường sau đó là điều có thể đoán trước.

Chứng khoán toàn cầu quay đầu giảm, giá dầu vọt tăng mạnh ngay sau bài phát biểu. Bối cảnh quay lại trạng thái “mù mờ” với triển vọng đàm phán không rõ ràng, thậm chí còn không có cập nhật tiến triển. Hôm qua chứng khoán toàn cầu tăng tốt có lẽ là chiết khấu sớm cho “độ hóng” của bài phát biểu với hi vọng sẽ nhìn thấy tia sáng mới. Diễn biến điều chỉnh hôm nay là bình thường khi phải “mừng hụt”.

Thị trường trong nước giảm trên diện rộng với tỷ lệ tăng/giảm cổ phiếu khoảng 0,34/1. Hơn 150 mã giảm quá 1% là nhiều hơn đáng kể so với 100 cổ phiếu tăng vượt 1% hôm qua. Dù VNI giảm rất ít (-0,48%) nhưng điều đó không ngăn được sự thất vọng và thiệt hại có thật ở danh mục.

Điểm tốt duy nhất hôm nay là thanh khoản khá thấp, tổng khớp hai sàn đạt 21,8k tỷ chưa kể thỏa thuận. Với biên độ giảm giá khá rộng mà thanh khoản nhỏ tức là có hành động “nhường sân” của bên mua. Điều này cũng hợp lý vì nếu bài phát biểu có tín hiệu mới và rõ ràng hơn, dòng tiền sẽ rất mạnh mẽ. Khi không “nghe được điều muốn nghe” thì nhà đầu tư không giao dịch là đương nhiên. Còn bên bán, sự thất vọng không dẫn đến hành động xả hàng lớn nào.

Nói đơn giản thì thị trường đã trở lại trạng thái bình thường như trước phiên bùng nổ hôm qua, một giai đoạn tích lũy thông thường. Giá dầu phục hồi lại lên 107-108 USD/thùng (WTI và Brent) cũng vẫn nằm trong khung dao động của phần lớn thời gian trong tháng 3 vừa qua.

Với mức thanh khoản chậm như hiện tại, thị trường vẫn trong trạng thái cân bằng cung cầu tạm thời, không bên nào chịu sức ép quá lớn. Các giao dịch ngắn hạn không đủ dẫn đến những cú sốc nguồn cung. Trong vài ngày tới tình hình chiến sự có thể nóng hơn và rủi ro có thể gia tăng là những tổn thất mới về hạ tầng dầu khí khu vực. Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu bán lên một chút và triển vọng giá từ từ lùi lại là cao hơn.

Cuối tuần (thứ 7) sẽ có số liệu vĩ mô quý 1/2026 và có khả năng vẫn ổn định, mức tăng giá xăng dầu chưa phản ánh nhiều vào số liệu quý này. Sang tuần có thể có thông tin về đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE. Vài tuần kế tiếp sẽ lần lượt là số liệu lợi nhuận quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết. Đây là các mạch thông tin chính trong nước, trùng với khoảng thời gian “tăng nhiệt” của xung đột. Các thông tin trong nước có đủ sức thu hút chú ý hơn yếu tố bên ngoài hay không còn khó nói. Tuy nhiên nếu thực sự sau 2-3 tuần nữa mà xung đột hạ nhiệt sau “giáng đòn cực mạnh”, các yếu tố trong nước có thể nổi lên trở lại.

Dù vậy khung thời gian ngắn hạn trước mắt vẫn rất mù mờ và không có động lực nào nổi trội rõ ràng. Thậm chí khả năng cao giá điều chỉnh nhẹ để củng cố vùng tích lũy hiện có.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, đoạn ngon nhất là F1 “trả lại” kỳ vọng lố ngày hôm qua (basis +14 điểm) nhưng chỉ là với những ai giữ Short qua đêm. Trong phiên diễn biến intraday xập xình khó chịu. Long quanh 1847.xx thì gặp trạng thái quá yếu mà Short dưới 1847.xx thì quán tính giảm cũng không có.

VN30 đóng cửa tại 1852.99. Cản gần nhất ngày mai là 1858; 1865; 1875; 1884; 1892; 1905; 1914. Hỗ trợ 1848; 1835; 1815; 1802; 1794; 1785.

