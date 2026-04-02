Blog chứng khoán: Mừng hụt!

Bài phát biểu của Tổng thống Trump “lên sóng” khoảng hơn 8h sáng nay và thị trường không thấy “điều muốn nghe”, thậm chí chỉ là sự tổng hợp lại những đoạn post trên mạng xã hội trước đó. Phản ứng tiêu cực trên các thị trường sau đó là điều có thể đoán trước.
Chứng khoán toàn cầu quay đầu giảm, giá dầu vọt tăng mạnh
ngay sau bài phát biểu. Bối cảnh quay lại trạng thái “mù mờ” với triển vọng đàm
phán không rõ ràng, thậm chí còn không có cập nhật tiến triển. Hôm qua chứng
khoán toàn cầu tăng tốt có lẽ là chiết khấu sớm cho “độ hóng” của bài phát biểu
với hi vọng sẽ nhìn thấy tia sáng mới. Diễn biến điều chỉnh hôm nay là bình thường
khi phải “mừng hụt”.
Thị trường trong nước giảm trên diện rộng với tỷ lệ tăng/giảm
cổ phiếu khoảng 0,34/1. Hơn 150 mã giảm quá 1% là nhiều hơn đáng kể so với 100
cổ phiếu tăng vượt 1% hôm qua. Dù VNI giảm rất ít (-0,48%) nhưng điều đó không
ngăn được sự thất vọng và thiệt hại có thật ở danh mục.
Điểm tốt duy nhất hôm nay là thanh khoản khá thấp, tổng khớp
hai sàn đạt 21,8k tỷ chưa kể thỏa thuận. Với biên độ giảm giá khá rộng mà thanh
khoản nhỏ tức là có hành động “nhường sân” của bên mua. Điều này cũng hợp lý vì
nếu bài phát biểu có tín hiệu mới và rõ ràng hơn, dòng tiền sẽ rất mạnh mẽ. Khi
không “nghe được điều muốn nghe” thì nhà đầu tư không giao dịch là đương nhiên.
Còn bên bán, sự thất vọng không dẫn đến hành động xả hàng lớn nào.
Nói đơn giản thì thị trường đã trở lại trạng thái bình thường
như trước phiên bùng nổ hôm qua, một giai đoạn tích lũy thông thường. Giá dầu
phục hồi lại lên 107-108 USD/thùng (WTI và Brent) cũng vẫn nằm trong khung dao động
của phần lớn thời gian trong tháng 3 vừa qua.
Với mức thanh khoản chậm như hiện tại, thị trường vẫn trong trạng
thái cân bằng cung cầu tạm thời, không bên nào chịu sức ép quá lớn. Các giao dịch
ngắn hạn không đủ dẫn đến những cú sốc nguồn cung. Trong vài ngày tới tình hình
chiến sự có thể nóng hơn và rủi ro có thể gia tăng là những tổn thất mới về hạ
tầng dầu khí khu vực. Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu bán lên một chút và triển
vọng giá từ từ lùi lại là cao hơn.
Cuối tuần (thứ 7) sẽ có số liệu vĩ mô quý 1/2026 và có khả năng
vẫn ổn định, mức tăng giá xăng dầu chưa phản ánh nhiều vào số liệu quý này. Sang
tuần có thể có thông tin về đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE. Vài tuần kế tiếp sẽ
lần lượt là số liệu lợi nhuận quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết. Đây là các
mạch thông tin chính trong nước, trùng với khoảng thời gian “tăng nhiệt” của
xung đột. Các thông tin trong nước có đủ sức thu hút chú ý hơn yếu tố bên ngoài
hay không còn khó nói. Tuy nhiên nếu thực sự sau 2-3 tuần nữa mà xung đột hạ
nhiệt sau “giáng đòn cực mạnh”, các yếu tố trong nước có thể nổi lên trở lại.
Dù vậy khung thời gian ngắn hạn trước mắt vẫn rất mù mờ và
không có động lực nào nổi trội rõ ràng. Thậm chí khả năng cao giá điều chỉnh nhẹ
để củng cố vùng tích lũy hiện có.
Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, đoạn ngon nhất là
F1 “trả lại” kỳ vọng lố ngày hôm qua (basis +14 điểm) nhưng chỉ là với những ai
giữ Short qua đêm. Trong phiên diễn biến intraday xập xình khó chịu. Long quanh
1847.xx thì gặp trạng thái quá yếu mà Short dưới 1847.xx thì quán tính giảm cũng
không có.
VN30 đóng cửa tại 1852.99. Cản gần nhất ngày mai là 1858;
1865; 1875; 1884; 1892; 1905; 1914. Hỗ trợ 1848; 1835; 1815; 1802; 1794; 1785.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Phái sinh chênh lệch rộng, điều xấu nhất đã qua?
16:30, 01/04/2026
Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng
15:26, 02/04/2026
VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới
Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.
Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” mới đối với Iran về eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày Chủ nhật (5/4) đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, kêu gọi Tehran dừng phong tỏa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này...
Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran
Những yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn được thể hiện rõ ngay khi thị trường vừa mở cửa phiên sáng nay...
Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.
Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?
Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: