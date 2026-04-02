Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Mừng hụt!

iTrader

02/04/2026, 16:30

Bài phát biểu của Tổng thống Trump “lên sóng” khoảng hơn 8h sáng nay và thị trường không thấy “điều muốn nghe”, thậm chí chỉ là sự tổng hợp lại những đoạn post trên mạng xã hội trước đó. Phản ứng tiêu cực trên các thị trường sau đó là điều có thể đoán trước.

Tranh minh họa.

Chứng khoán toàn cầu quay đầu giảm, giá dầu vọt tăng mạnh ngay sau bài phát biểu. Bối cảnh quay lại trạng thái “mù mờ” với triển vọng đàm phán không rõ ràng, thậm chí còn không có cập nhật tiến triển. Hôm qua chứng khoán toàn cầu tăng tốt có lẽ là chiết khấu sớm cho “độ hóng” của bài phát biểu với hi vọng sẽ nhìn thấy tia sáng mới. Diễn biến điều chỉnh hôm nay là bình thường khi phải “mừng hụt”.

Thị trường trong nước giảm trên diện rộng với tỷ lệ tăng/giảm cổ phiếu khoảng 0,34/1. Hơn 150 mã giảm quá 1% là nhiều hơn đáng kể so với 100 cổ phiếu tăng vượt 1% hôm qua. Dù VNI giảm rất ít (-0,48%) nhưng điều đó không ngăn được sự thất vọng và thiệt hại có thật ở danh mục.

Điểm tốt duy nhất hôm nay là thanh khoản khá thấp, tổng khớp hai sàn đạt 21,8k tỷ chưa kể thỏa thuận. Với biên độ giảm giá khá rộng mà thanh khoản nhỏ tức là có hành động “nhường sân” của bên mua. Điều này cũng hợp lý vì nếu bài phát biểu có tín hiệu mới và rõ ràng hơn, dòng tiền sẽ rất mạnh mẽ. Khi không “nghe được điều muốn nghe” thì nhà đầu tư không giao dịch là đương nhiên. Còn bên bán, sự thất vọng không dẫn đến hành động xả hàng lớn nào.

Nói đơn giản thì thị trường đã trở lại trạng thái bình thường như trước phiên bùng nổ hôm qua, một giai đoạn tích lũy thông thường. Giá dầu phục hồi lại lên 107-108 USD/thùng (WTI và Brent) cũng vẫn nằm trong khung dao động của phần lớn thời gian trong tháng 3 vừa qua.

Với mức thanh khoản chậm như hiện tại, thị trường vẫn trong trạng thái cân bằng cung cầu tạm thời, không bên nào chịu sức ép quá lớn. Các giao dịch ngắn hạn không đủ dẫn đến những cú sốc nguồn cung. Trong vài ngày tới tình hình chiến sự có thể nóng hơn và rủi ro có thể gia tăng là những tổn thất mới về hạ tầng dầu khí khu vực. Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu bán lên một chút và triển vọng giá từ từ lùi lại là cao hơn.

Cuối tuần (thứ 7) sẽ có số liệu vĩ mô quý 1/2026 và có khả năng vẫn ổn định, mức tăng giá xăng dầu chưa phản ánh nhiều vào số liệu quý này. Sang tuần có thể có thông tin về đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE. Vài tuần kế tiếp sẽ lần lượt là số liệu lợi nhuận quý 1/2026 của doanh nghiệp niêm yết. Đây là các mạch thông tin chính trong nước, trùng với khoảng thời gian “tăng nhiệt” của xung đột. Các thông tin trong nước có đủ sức thu hút chú ý hơn yếu tố bên ngoài hay không còn khó nói. Tuy nhiên nếu thực sự sau 2-3 tuần nữa mà xung đột hạ nhiệt sau “giáng đòn cực mạnh”, các yếu tố trong nước có thể nổi lên trở lại.

Dù vậy khung thời gian ngắn hạn trước mắt vẫn rất mù mờ và không có động lực nào nổi trội rõ ràng. Thậm chí khả năng cao giá điều chỉnh nhẹ để củng cố vùng tích lũy hiện có.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, đoạn ngon nhất là F1 “trả lại” kỳ vọng lố ngày hôm qua (basis +14 điểm) nhưng chỉ là với những ai giữ Short qua đêm. Trong phiên diễn biến intraday xập xình khó chịu. Long quanh 1847.xx thì gặp trạng thái quá yếu mà Short dưới 1847.xx thì quán tính giảm cũng không có.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1852.99. Cản gần nhất ngày mai là 1858; 1865; 1875; 1884; 1892; 1905; 1914. Hỗ trợ 1848; 1835; 1815; 1802; 1794; 1785.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Phái sinh chênh lệch rộng, điều xấu nhất đã qua?

16:30, 01/04/2026

Blog chứng khoán: Phái sinh chênh lệch rộng, điều xấu nhất đã qua?

Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng

15:26, 02/04/2026

Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

10:50, 02/04/2026

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

Từ khóa:

blog chứng khoán đánh giá giữa kỳ FTSE giá dầu tăng mạnh nhận định chứng khoán số liệu vĩ mô quý 1/2026 thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" mới đối với Iran về eo biển Hormuz

Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” mới đối với Iran về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày Chủ nhật (5/4) đưa ra cảnh báo mới đối với Iran, kêu gọi Tehran dừng phong tỏa eo biển Hormuz muộn nhất trong ngày thứ Ba, nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này...

Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran

Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran

Những yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn được thể hiện rõ ngay khi thị trường vừa mở cửa phiên sáng nay...

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Dân sinh

2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Tài chính

3

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Kinh tế xanh

4

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Thế giới

5

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy