Blog chứng khoán: Giá khuyến mại, tiền nhặt hàng “sale”

Thị trường phục hồi hôm nay cũng không có gì bất ngờ và tín hiệu tốt là áp lực bán giảm đáng kể trong buổi chiều. Khi giá hồi lên cao hơn mà thanh khoản giảm tức là bên bán không còn mạnh.

Kết quả này có được sau khi trải qua phiên sáng trồi sụt đáng kể và độ rộng rất hẹp. Lưu ý rằng tuy các trụ kéo VNI xanh trong phần lớn thời gian buổi sáng nhưng số cổ phiếu giảm giá lại áp đảo. Diễn biến giá theo hướng tăng trước giảm sau phản ánh một đợt cắt lỗ đã xuất hiện khi giá xanh.

Thông thường khi danh mục tổn thương lớn thì nhà đầu tư sẽ hạ tỷ trọng cổ phiếu. Cách tốt nhất là canh bán khi giá phục hồi. Có thể thấy hành động cắt lỗ chủ động đã được thực hiện nhiều trong buổi sáng nên mới ép giá lùi trở lại và dưới tham chiếu nhiều như vậy. Đến chiều có lượng hàng mới về và cũng lỗ không nhẹ, nếu có margin thì thường sẽ bị “báo động”. Do đó tín hiệu giảm bán chiều nay là điều tích cực.

Nhịp giảm buổi sáng vẫn khá sâu, thống kê khoảng 47% cổ phiếu của VNI ở giá thấp nhất hôm nay giảm quá 2%, thậm chí 35% giảm quá 3%. Cùng với hai phiên trước, đây là mức chiết khấu rất sâu, chưa kể nhiều cổ phiếu còn lệch pha với VNI và giảm dài suốt từ tháng 9. Điều này đã thu hút dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ. Buổi sáng hai sàn tính riêng khớp lệnh đã gần 30k tỷ. Nếu áp lực bán buổi chiều vẫn tương đương buổi sáng thì hôm nay sẽ là một ngày có thanh khoản rất cao.

Trong nhịp điều chỉnh, tín hiệu quan trọng nhất là khả năng chuyển giao tiền – cổ. Những người sợ rủi ro sẽ đẩy cổ phiếu cho những người chấp nhận mạo hiểm, những người toàn cổ sẽ phải chiết khấu để bán cho người nhiều tiền. Quy mô sẽ quyết định thời gian chuyển giao dài hay ngắn.

Thực tế nhịp điều chỉnh này không có gì đặc biệt, chỉ là đi kèm với hiện tượng kéo trụ nên hơi khó nhìn. Còn với cổ phiếu, nhịp điều chỉnh đã xuất hiện từ sớm trừ số ít “kỳ dị”. Từ khi thanh khoản chung giảm xuống còn 25-30k tỷ/phiên thì đã là điều chỉnh rồi vì một phần lớn tiền đã được tạm rút khỏi thị trường.

Mức chiết khấu lớn đang tạo điều kiện cho dòng tiền này quay lại và đây mới là sức mạnh để tạo sóng mới. Khi thị trường điều chỉnh do cung cầu thì cũng sẽ phục hồi nhờ cung cầu. Vĩ mô không thể tốt hay xấu chỉ trong vài tuần, yếu tố cơ bản của doanh nghiệp cũng vậy. Trong một nhịp điều chỉnh thông thường thì giá càng giảm càng mua mạnh.

Thị trường phái sinh hôm nay có dư địa lớn cho cả Long lẫn Short và điều tuyệt vời hơn là basis không quá lệch, rất dễ xác định ngưỡng stop. Ngoài ra các trụ hôm nay cũng khá đồng nhịp nên dễ quan sát. Ngược chiều duy nhất là FPT thì ảnh hưởng cũng không lớn vì vốn hóa giảm nhiều.

Nhóm VIC, VHM và một số ngân hàng lớn tạo nhịp tăng sớm của VN30 sau khi mở cửa và gặp vùng cản 1909.xx thì basis F1 bắt đầu đảo chiều âm sớm 7 phút trước khi VN30 quay đầu thủng mức này. Ở chiều lên, cũng chính các trụ này tạo 3 đáy quanh 1871.xx. Biên độ hôm nay tuy không rộng bằng hôm qua nhưng lại dễ quan sát hơn.

Với dòng tiền bắt đáy bộc lộ rõ ràng, thị trường có thể bước vào giai đoạn phân hóa. Chỉ số tăng giảm lúc này không quan trọng nữa, mà là cung cầu ở các mã cụ thể. Nhìn vào chỉ số dễ nhầm lẫn vì trụ vẫn có thể tác động. Chiến lược là mua thêm lúc giá giảm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1915.9. Cản gần nhất ngày mai là 1920; 1940; 1950; 1959; 1976. Hỗ trợ 1910; 1900; 1890; 1881; 1871; 1860.

