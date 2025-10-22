Tiền kéo ngược cuối phiên, cổ phiếu lại đảo chiều tăng cả loạt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Kim Phong
22/10/2025, 15:34
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Sau phiên sáng yếu ớt và thanh khoản cực thấp, thị trường tiếp tục trượt giảm sâu thêm, VN-Index chạm đáy lúc 2h05, giảm tới trên 35 điểm tương đương -2,11%. Đúng thời điểm tiêu cực nhất, dòng tiền “quay ngoắt” mua vào liên tục. Nhóm blue-chips khởi động trước, sau đó lan tỏa rộng rãi. Đến cuối phiên VN-Index đã đảo chiều tăng 15,07 điểm tương đương +0,91%. Độ rộng tại đáy chỉ là 90 mã tăng/221 mã giảm, nhưng đóng cửa là 218 mã tăng/113 mã giảm.
Nhóm VN30 cũng rất tích cực, độ rộng chốt phiên sáng chỉ là 12 mã tăng/15 mã giảm, điểm số mất 0,27%. Chỉ trong 20 phút cuối chỉ số tăng ngược 0,78% với 21 mã tăng/8 mã giảm. Thống kê cho thấy rổ này có 24 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 5 mã tụt giá.
VHM cùng một vài mã ngân hàng lớn là động lực thúc đẩy nhịp phục hồi cuối ngày. VHM lúc 2h05 giảm tới 6,22% nhưng chỉ trong 20 phút kế tiếp đã phục hồi hơn 6,5%. Đóng cửa trụ này tiếp tục “nhảy” cao hơn nữa, vượt tham chiếu 1,89%. Như vậy so với giá thấp nhất, VHM đảo chiều tăng 8,65% và tăng 3,86% so với giá chốt buổi sáng. VPB cũng có nhịp đảo chiều tương tự, tăng 3,4% trong 20 phút cuối và đóng cửa vượt tham chiếu 0,33%, tương đương tăng 3,57% so với đáy và tăng 2,35% so với giá phiên sáng.
Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp đảo chiều tiêu biểu. Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 22 mã xuất hiện nhịp phục hồi vượt 2% so với giá thấp nhất. Ngoài VHM, VRE cũng có biên độ hồi tới 7,29%, TCB hồi 4,4%, CTG hồi 4,12%, MWG hồi 3,55%... Ngay cả những cổ phiếu còn đóng cửa dưới tham chiếu như VIC giảm 0,2%, STB giảm 0,36%, SSI giảm 0,39%, SSB giảm 1,62%... cũng đều phục hồi hơn 3% so với giá đáy.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, hơn 56% số cổ phiếu có giao dịch trên sàn này đã đảo chiều vượt 2% so với giá thấp nhất ngày. Biên độ rộng như vậy là do quá nửa phiên chiều nay bên bán tiếp tục ép giá xuống sâu hơn trước khi bên mua phản công. Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều cũng tăng 58,2% so với phiên sáng, nếu tính chung cả HNX thì hai sàn tăng giao dịch 62%.
Dĩ nhiên phần lớn mức tăng thanh khoản này có được ở nhịp bán hạ giá đầu phiên chiều. Tuy nhiên với nhịp kéo ngược cuối cùng, dường như khối lượng bán đó đã bị thu gom hết. Giá phục hồi mạnh đã giúp các nhà đầu tư bắt đáy có lời ngay lập tức trong phiên.
Trong 218 cổ phiếu xanh của VN-Index hôm nay có tới 138 mã tăng quá 1%, tập trung 42,5% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. 24 cổ phiếu nhóm này xuất hiện thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. FPT tăng 4,3%, MSN tăng 1,28% là hai cổ phiếu giao dịch vượt ngàn tỷ đồng. Những cổ phiếu tầm trung như CII, DXG, PDR, DIG, VCG, HDC, KDH thu hút dòng tiền mạnh mẽ, thanh khoản từ 200 tỷ tới 800 tỷ đồng. Nhóm này có nhịp đảo chiều biên độ rất rộng so trước đó ít phút còn giảm rất sâu. Ví dụ CII đảo chiều 6,98%, DXG đảo chiều 8,47%, PDR đảo chiều 5,9%, DIG là 7,14%, VCG là 5,69%, HDC là 6,3%...
Ở phía giảm, trong 113 mã đỏ, giao dịch lớn xuất hiện ở 6 mã là SHB giảm 2,06% với 1.361,6 tỷ đồng; NVL giảm 2,78% với 689,5 tỷ; TCX giảm 1,84% với 280,6 tỷ; EIB giảm 1,68% với 186,3 tỷ; CTS giảm 1,09% với 119,9 tỷ và VPI giảm 2,32% với 102,2 tỷ. Số còn lại thanh khoản đều rất nhỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có tăng mua gấp đôi so với phiên sáng nhưng chưa đủ để đảo chiều vị thế. Mức bán ròng vẫn là 502 tỷ đồng, dù vậy đã nhỏ hơn đáng kể con số 1.123 tỷ đồng của phiên sáng. Khối này bán nhiều CTG -184,6 tỷ; HPG -165,1 tỷ; VCI -149,7 tỷ; MBB -144,9 tỷ; VCB -130 tỷ, MSN -108,8 tỷ; SSI -105,9 tỷ. Phía mua ròng có FPT +279,3 tỷ, TCX +125,3 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/10/2025
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: