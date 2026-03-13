Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID
Nhật Dương
13/03/2026, 15:19
Việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người
dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo thuận lợi trong việc
nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.
Trong đó, Bộ Công an tập trung
phát triển và triển khai VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là
trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, giữa người dân với doanh nghiệp
và giữa người dân với người dân.
Ứng dụng từng bước được hoàn thiện
với nhiều tiện ích thiết thực, trong đó chú trọng phát triển chức năng chi trả
và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.
Người dân đã có tài khoản ngân
hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, có thể tích hợp tài khoản hưởng an
sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.
Để thực hiện tích hợp, bước 1, người dân đăng nhập
vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội".
Bước 2, chọn "Tài khoản hưởng
an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng
an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.
Bước 3, nhập mật khẩu VNeID 6 số.
Bước 4, người dùng nhập đầy đủ thông tin
cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ
thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.
Bước 5: Bấm "Gửi
thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội
thành công.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc
triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách
an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.
Đồng thời, đây cũng là bước đi
quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng
Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.
Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh
15:57, 07/01/2026
Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID
11:53, 15/10/2025
Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID
12:02, 25/09/2025
Đọc thêm
TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động
Những tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị này trong tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ người lao động.
Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...
Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ trong thời gian diễn ra bầu cử...
TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo
Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...
Cơ hội lớn cho "học sinh tạm trú" tại Thủ đô
Thông tin Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện thường trú khi đăng ký thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập từ năm học 2026–2027 mang lại hy vọng, niềm vui lớn cho nhiều gia đình học sinh đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô nhưng đang phải thuê nhà...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: