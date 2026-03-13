Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo thuận lợi trong việc nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Trong đó, Bộ Công an tập trung phát triển và triển khai VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, giữa người dân với doanh nghiệp và giữa người dân với người dân.

Ứng dụng từng bước được hoàn thiện với nhiều tiện ích thiết thực, trong đó chú trọng phát triển chức năng chi trả và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Để thực hiện tích hợp, bước 1, người dân đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội".

Bước 2, chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3, nhập mật khẩu VNeID 6 số.

Bước 4, người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.