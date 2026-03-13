Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Nhật Dương

13/03/2026, 15:19

Việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn...

Dịch vụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID.
Dịch vụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo thuận lợi trong việc nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Trong đó, Bộ Công an tập trung phát triển và triển khai VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, giữa người dân với doanh nghiệp và giữa người dân với người dân.

Ứng dụng từng bước được hoàn thiện với nhiều tiện ích thiết thực, trong đó chú trọng phát triển chức năng chi trả và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Để thực hiện tích hợp, bước 1, người dân đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội".

Bước 2, chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

VnEconomy

Bước 3, nhập mật khẩu VNeID 6 số.

VnEconomy

Bước 4, người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

VnEconomy

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

VnEconomy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

15:57, 07/01/2026

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

11:53, 15/10/2025

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

12:02, 25/09/2025

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

Những tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị này trong tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ người lao động.

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ trong thời gian diễn ra bầu cử...

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...

Cơ hội lớn cho

Cơ hội lớn cho "học sinh tạm trú" tại Thủ đô

Thông tin Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện thường trú khi đăng ký thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập từ năm học 2026–2027 mang lại hy vọng, niềm vui lớn cho nhiều gia đình học sinh đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô nhưng đang phải thuê nhà...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

2

Hai tuyến đường ống giúp Saudi Arabia và UAE vận chuyển dầu vòng qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Kinh tế số

4

Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy