10 cổ phiếu đầu tư trung và dài hạn, tiềm năng tăng giá lên tới 44%

10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.

Trong danh mục khuyến nghị trung và dài hạn tháng 10/2026, Mirae Asset Vietnam Research lựa chọn 10 cổ phiếu thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản. Danh mục gồm VCB, VPB, TCB, FPT, CTR, VNM, FRT, PLX, PVS và VRE.

Giá mục tiêu 12 tháng được kỳ vọng tăng từ 14% đến 44%, dựa trên thị giá ngày 29/9/2026.

Cụ thể, với VCB, luận điểm chính nằm ở sự cải thiện của biên lãi ròng (NIM), chất lượng tài sản và tốc độ tăng trưởng thu nhập cốt lõi. Mirae Asset kỳ vọng NIM năm 2026 đạt 2,76%, đồng thời tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) mới.

Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm tựa khi tỷ lệ nợ xấu duy trì khoảng 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cải thiện lên 279,2%. Thu nhập lãi thuần tăng 32,1% trong 6 tháng đầu năm, qua đó hỗ trợ dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Với VPB, dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 đạt 30,8%, tổng tài sản tăng 29,6% và tiền gửi khách hàng tăng 26%. Dù chi phí vốn gây sức ép lên NIM, chất lượng tài sản đã có những cải thiện đáng kể. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 65,2%, được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần, thu nhập dịch vụ và sự đóng góp tích cực hơn từ các công ty con như VPX và OPES.

Luận điểm của TCB tập trung vào sự phục hồi của hoạt động cho vay khách hàng sau khi danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nửa đầu năm.

Mirae Asset kỳ vọng cho vay khách hàng sẽ trở thành động lực chính trong nửa cuối năm 2026 khi một số dự án bất động sản bước vào giai đoạn hoàn thiện và nhu cầu vay mua nhà tăng lên. Thu nhập lãi thuần quý 2 tăng 16,3%, còn thu nhập dịch vụ thuần tăng 73,1%. Đây là cơ sở để lợi nhuận trước thuế năm 2026 được dự báo tăng 25,5% so với cùng kỳ, dù chi phí vốn và áp lực lên NIM vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Đối với FPT, câu chuyện tăng trưởng xoay quanh ba động lực: công nghệ thông tin nước ngoài, chuyển đổi số trong nước và trí tuệ nhân tạo (AI). Hai AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt hiệu suất trên 90% và có lãi từ quý 2/2026. Mirae Asset dự báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026 tăng 14,6%, với giá mục tiêu 81.049 đồng/cổ phiếu.

CTR: Mảng xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng cốt lõi, với doanh thu 4.088 tỷ đồng, tăng 42%. Giá trị hợp đồng ký mới đạt 3.804 tỷ đồng, tăng 46%. Mảng giải pháp công nghệ thông tin tích hợp cũng tăng mạnh 53%, trong khi cho thuê hạ tầng tiếp tục tạo nguồn thu ổn định với mạng lưới 12.000 trạm BTS. Dự báo doanh thu CTR năm 2026 tăng 17%, lợi nhuận sau thuế đạt 620 tỷ đồng.

VNM: Tín hiệu trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Doanh nghiệp sở hữu thị phần lớn nhất ở phân khúc sữa nước, thị phần lớn thứ hai ở sữa công thức, hệ thống hơn 200.000 điểm bán và đàn bò gần 130.000 con. Chiến dịch tái định vị thương hiệu đã giúp thị trường trong nước cải thiện và đưa VNM trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu nội địa trong nửa cuối năm được dự báo chậm lại do sức ép từ giá nhiên liệu và những thay đổi chính sách, trong khi thị trường nước ngoài vẫn chịu ảnh hưởng từ bất ổn toàn cầu. Giá mục tiêu VNM được nâng lên 86.800 đồng/cổ phiếu.

Ở FRT, yếu tố nổi bật là hiệu quả kiểm soát chi phí được cải thiện mạnh trong khi cả Long Châu và FPT Shop duy trì tăng trưởng doanh thu.

Quý 2/2026, doanh thu FRT tăng 37,2%, trong đó Long Châu tăng 38,4% và FPT Shop tăng 30,2%. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm từ 17,9% xuống 16,4% doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận hoạt động tăng 152,3% và lợi nhuận ròng tăng 188%. Tăng trưởng doanh thu Long Châu cùng hiệu quả tiết giảm chi phí sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Đối với PLX, Nghị định xăng dầu mới dự kiến trao quyền chủ động lớn hơn cho doanh nghiệp trong xác định giá bán, đồng thời siết điều kiện đối với thương nhân đầu mối và tinh giản hệ thống trung gian.

Mirae Asset kỳ vọng sản lượng và mặt bằng giá cao tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh nửa cuối năm. Về dài hạn, khả năng Nhà nước giảm tỷ lệ sở hữu tại PLX từ 75,87% xuống 50-65% cũng được xem là yếu tố có thể tạo động lực tái định giá.

PVS: Backlog mới mở rộng triển vọng sau năm 2027, dư địa tăng trưởng dài hạn từ chu kỳ đầu tư năng lượng Việt Nam. PVS đã nâng mục tiêu doanh thu giai đoạn 2026-2030 cao hơn 39% so với kế hoạch trước đó. Trong tháng 9/2026, doanh nghiệp bắt đầu công bố sơ bộ về hợp đồng EPCI 1 dự kiến trị giá khoảng 3 tỷ USD từ QatarEnergy. Các dự án mới sẽ từng bước bổ sung backlog khi những hợp đồng hiện hữu hoàn thành, qua đó mở ra triển vọng lợi nhuận mới sau năm 2027.

Với VRE, động lực chính đến từ các trung tâm thương mại mới đưa vào khai thác, trong khi thu nhập tài chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Các trung tâm thương mại Ocean City, Royal Island và Vinh đóng góp đủ 12 tháng trong năm 2026, trong khi Vincom Plaza Đan Phượng khai trương ngày 28/8/2026. VRE cũng lên kế hoạch mở thêm trung tâm thương mại trong năm 2027 và 2028, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu cho thuê những năm tới.

Bên cạnh đó, khoản tiền đặt cọc đầu tư 15.084 tỷ đồng cuối quý 2/2026 đang hưởng lãi suất 12%, giúp thu nhập tài chính trở thành động lực quan trọng. Nếu điều kiện kinh tế cải thiện, việc bàn giao shophouse có thể bổ sung ít nhất 2.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028.