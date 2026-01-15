Thứ Năm, 15/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Trụ giảm là tích cực

iTrader

15/01/2026, 16:32

Trạng thái phân hóa cực đoan bước sang phiên thứ hai liên tiếp và độ rộng tiếp tục thể hiện tích cực khi số mã tăng vẫn nhiều hơn mã đỏ. Sự ức chế sẽ dần nhạt đi khi nhà đầu tư quen với hiện tượng điểm số “méo mó” vì trụ, trong khi cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể vẫn mở rộng.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Diễn biến tăng rất nóng của các trụ như ngân hàng hay nhóm Vin không thể kéo dài mãi được, sẽ đến lúc các cổ phiếu này điều chỉnh. Khi đó VN-Index bị ảnh hưởng thuần túy mang tính kỹ thuật do trọng số vốn hóa của các mã này quá lớn.

Điều quan trọng là thị trường sẽ phản ứng thế nào với hiện tượng này. Càng nhiều người hiểu bản chất của diễn biến thì ảnh hưởng sẽ càng nhẹ đi. Cả hôm qua lẫn hôm nay, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong độ rộng cũng có thể thấy, ban đầu điểm số vẫn gây tác động tâm lý, nhưng sau đó dòng tiền hoạt động tích cực hơn và cân bằng lại. Với mức giảm gần 30 điểm ở VNI mà cả trăm cổ phiếu tăng hơn 1% là điều không thể xảy ra trong điều kiện bán tháo.

Hôm nay mức giảm sâu nhất ở chỉ số khoảng -2,56% (hôm qua sâu nhất là -1,68%). Với biên độ giảm như vậy mà thị trường còn bình tĩnh thì hoặc là nhà đầu tư đã “trơ” với hiện tượng “méo trụ” hoặc dòng tiền đủ lớn để cân bằng ở các cổ phiếu ngoài trụ. Hai hôm nay thị trường có cả hai tín hiệu này. Thanh khoản tuy có giảm nhẹ gần 8% so với phiên trước nhưng vẫn đạt trên 41,5k tỷ, mức giao dịch rất cao. Chuỗi 4 phiên liên tiếp giá trị khớp lệnh hai sàn trung bình 42,7k tỷ/ngày là bằng chứng rõ nhất về cường độ vận động hiếm có của dòng tiền. Tỷ trọng giải ngân của khối ngoại chỉ chiếm khoảng 9% toàn sàn HSX, thấp hơn hôm qua (9,8%).

Về biên độ, thống kê có khoảng 110 cổ phiếu trong VNI có mức giảm sâu nhất phiên này vượt ngưỡng 2%, nhưng đến cuối ngày còn 47 mã. Đây là tín hiệu về khả năng kéo giá hồi lại của dòng tiền bắt đáy. Cũng tương tự hôm qua, dòng tiền này hoạt động mạnh mẽ ở giai đoạn thị trường yếu nhất. Thực tế khi tâm lý lo lắng thì cổ xấu hay tốt cũng rất dễ giảm như nhau. Điểm khác là dòng tiền bình tĩnh sẽ lựa chọn thời điểm để mua, coi đó là cơ hội.

Vẫn giữ quan điểm rằng giai đoạn “nhồi” bằng trụ sẽ sớm qua đi. Các dòng tiền lớn cơ cấu xong sẽ ổn định lại. Vì vậy nếu chưa có đủ số lượng trong danh mục thì các nhịp ép xuống là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Khi nhóm trụ ổn định trở lại hoặc khối lượng lỏng lẻo bị “văng ra” hết trong các nhịp “nhồi trụ”, cơ hội tăng sẽ mở rộng.

Thị trường phái sinh hôm nay đáo hạn F1 nhưng diễn biến khá kỳ lạ. Nhóm dẫn dắt gồm VIC, VHM và các trụ ngân hàng giảm ngay từ đầu nên suốt nhịp giảm của VN30 từ trên 2058.xx xuống quanh 2039.xx basis chấp nhận chiết khấu là bình thường. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại basis đảo dương, đặc biệt là giai đoạn luẩn quẩn đánh võng quanh 2039.xx giữa phiên sáng. Mức chênh lệch 5-6 điểm phải được tận dụng. Chỉ số bị các trụ ép xuống quá cả mốc tối đa dự kiến hôm qua là 2030.xx, tới gần 2020.xx, nhưng ngay cả nhịp này basis cũng không co lại dù bước sang cả đầu phiên chiều. Giao dịch ở F2 trong nhịp ép cuối này thuận lợi hơn với mức chiết khấu hơn 10 điểm, tạo biên lợi nhuận tốt hơn đáng kể so với F1 ở nhịp VN30 hồi lại 2047.xx.

Với dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, cơ hội để thị trường kết thúc đợt rung lắc này là cao. Thị trường vẫn đang tốt, chỉ số không phải là tín hiệu quan trọng cần xem xét. Chiến lược vẫn là giữ chặt danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2047.48, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2059; 2069; 2080; 2094; 2103; 2113; 2127. Hỗ trợ 2039; 2029; 2013; 2004; 1989.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Dòng tiền cơ cấu, thị trường phân hóa cực đoan

16:22, 14/01/2026

Blog chứng khoán: Dòng tiền cơ cấu, thị trường phân hóa cực đoan

Cầu bắt đáy kéo giá hồi, khối ngoại đảo chiều mua ròng

15:38, 15/01/2026

Cầu bắt đáy kéo giá hồi, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

10:57, 15/01/2026

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu ngân hàng diễn biến thị trường chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Đọc thêm

Cầu bắt đáy kéo giá hồi, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Cầu bắt đáy kéo giá hồi, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thị trường chiều nay đã tích cực hơn hẳn so với phiên sáng khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh và kéo giá phục hồi trên diện khá rộng. Cho đến lúc đóng cửa số cổ phiếu xanh đã nhiều hơn hẳn số đỏ, kết hợp với thanh khoản duy trì mức cao. VN-Index tuy vẫn bị “đè” bởi các trụ nhưng nhà đầu tư dường như không còn quan tâm nhiều.

Những động lực đưa Alphabet gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa 4 nghìn tỷ USD

Những động lực đưa Alphabet gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa 4 nghìn tỷ USD

Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...

Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Đồng loạt nhóm Vin lẫn các trụ ngân hàng giảm cực mạnh sáng nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index. Chỉ số bốc hơi 2,25% dù độ rộng vẫn cho thấy có sự phân hóa tích cực trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Khối ngoại cũng có một phiên sáng bán ròng kỷ lục 12 tuần với trên 1300 tỷ, trong đó riêng HoSE tới 1.255,7 tỷ đồng.

VN-Index có thể phản ứng nhạy cảm trước cú sốc từ các

VN-Index có thể phản ứng nhạy cảm trước cú sốc từ các "siêu cổ phiếu"

Rủi ro đáng chú ý đến từ việc tăng giá nhanh của nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn (mega-caps) – đóng góp chính vào mức tăng điểm của chỉ số VN-Index năm 2025. Điều này khiến chỉ số VN-Index trở nên “nhạy cảm” hơn trước các cú sốc riêng lẻ phát sinh từ các doanh nghiệp đầu tàu này.

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Với tổng nguồn vốn ước tính tăng thêm hơn 77.800 tỷ đồng, mới hoàn thành chưa đầy 50%, dư địa để các công ty chứng khoán đẩy mạnh dư nợ margin trong năm 2026 là cực lớn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

DAFC được vinh danh “Best Distributor of the Year” tại LUXUO Asia Awards 2025

Tiêu & Dùng

2

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu madút 180CST 3.5s giảm nhẹ

Thị trường

3

TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

Bất động sản

4

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

Dân sinh

5

Hải Phòng hiện thực hoá thể chế mới bằng công trình, dự án

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy