Blog chứng khoán: Trụ giảm là tích cực

Trạng thái phân hóa cực đoan bước sang phiên thứ hai liên tiếp và độ rộng tiếp tục thể hiện tích cực khi số mã tăng vẫn nhiều hơn mã đỏ. Sự ức chế sẽ dần nhạt đi khi nhà đầu tư quen với hiện tượng điểm số “méo mó” vì trụ, trong khi cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể vẫn mở rộng.

Diễn biến tăng rất nóng của các trụ như ngân hàng hay nhóm Vin không thể kéo dài mãi được, sẽ đến lúc các cổ phiếu này điều chỉnh. Khi đó VN-Index bị ảnh hưởng thuần túy mang tính kỹ thuật do trọng số vốn hóa của các mã này quá lớn.

Điều quan trọng là thị trường sẽ phản ứng thế nào với hiện tượng này. Càng nhiều người hiểu bản chất của diễn biến thì ảnh hưởng sẽ càng nhẹ đi. Cả hôm qua lẫn hôm nay, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong độ rộng cũng có thể thấy, ban đầu điểm số vẫn gây tác động tâm lý, nhưng sau đó dòng tiền hoạt động tích cực hơn và cân bằng lại. Với mức giảm gần 30 điểm ở VNI mà cả trăm cổ phiếu tăng hơn 1% là điều không thể xảy ra trong điều kiện bán tháo.

Hôm nay mức giảm sâu nhất ở chỉ số khoảng -2,56% (hôm qua sâu nhất là -1,68%). Với biên độ giảm như vậy mà thị trường còn bình tĩnh thì hoặc là nhà đầu tư đã “trơ” với hiện tượng “méo trụ” hoặc dòng tiền đủ lớn để cân bằng ở các cổ phiếu ngoài trụ. Hai hôm nay thị trường có cả hai tín hiệu này. Thanh khoản tuy có giảm nhẹ gần 8% so với phiên trước nhưng vẫn đạt trên 41,5k tỷ, mức giao dịch rất cao. Chuỗi 4 phiên liên tiếp giá trị khớp lệnh hai sàn trung bình 42,7k tỷ/ngày là bằng chứng rõ nhất về cường độ vận động hiếm có của dòng tiền. Tỷ trọng giải ngân của khối ngoại chỉ chiếm khoảng 9% toàn sàn HSX, thấp hơn hôm qua (9,8%).

Về biên độ, thống kê có khoảng 110 cổ phiếu trong VNI có mức giảm sâu nhất phiên này vượt ngưỡng 2%, nhưng đến cuối ngày còn 47 mã. Đây là tín hiệu về khả năng kéo giá hồi lại của dòng tiền bắt đáy. Cũng tương tự hôm qua, dòng tiền này hoạt động mạnh mẽ ở giai đoạn thị trường yếu nhất. Thực tế khi tâm lý lo lắng thì cổ xấu hay tốt cũng rất dễ giảm như nhau. Điểm khác là dòng tiền bình tĩnh sẽ lựa chọn thời điểm để mua, coi đó là cơ hội.

Vẫn giữ quan điểm rằng giai đoạn “nhồi” bằng trụ sẽ sớm qua đi. Các dòng tiền lớn cơ cấu xong sẽ ổn định lại. Vì vậy nếu chưa có đủ số lượng trong danh mục thì các nhịp ép xuống là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Khi nhóm trụ ổn định trở lại hoặc khối lượng lỏng lẻo bị “văng ra” hết trong các nhịp “nhồi trụ”, cơ hội tăng sẽ mở rộng.

Thị trường phái sinh hôm nay đáo hạn F1 nhưng diễn biến khá kỳ lạ. Nhóm dẫn dắt gồm VIC, VHM và các trụ ngân hàng giảm ngay từ đầu nên suốt nhịp giảm của VN30 từ trên 2058.xx xuống quanh 2039.xx basis chấp nhận chiết khấu là bình thường. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại basis đảo dương, đặc biệt là giai đoạn luẩn quẩn đánh võng quanh 2039.xx giữa phiên sáng. Mức chênh lệch 5-6 điểm phải được tận dụng. Chỉ số bị các trụ ép xuống quá cả mốc tối đa dự kiến hôm qua là 2030.xx, tới gần 2020.xx, nhưng ngay cả nhịp này basis cũng không co lại dù bước sang cả đầu phiên chiều. Giao dịch ở F2 trong nhịp ép cuối này thuận lợi hơn với mức chiết khấu hơn 10 điểm, tạo biên lợi nhuận tốt hơn đáng kể so với F1 ở nhịp VN30 hồi lại 2047.xx.

Với dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, cơ hội để thị trường kết thúc đợt rung lắc này là cao. Thị trường vẫn đang tốt, chỉ số không phải là tín hiệu quan trọng cần xem xét. Chiến lược vẫn là giữ chặt danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2047.48, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2059; 2069; 2080; 2094; 2103; 2113; 2127. Hỗ trợ 2039; 2029; 2013; 2004; 1989.

