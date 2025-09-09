Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Như Nguyệt

09/09/2025, 19:09

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW (ngày 29/8/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo định hướng, số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp xã).

SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ CÁC BAN, BỘ, NGÀNH SAU SÁP NHẬP

Kết luận nêu rõ, đối với ban, bộ, ngành chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa lưu ý, ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Đối với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa thì ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong 1 tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

Kết luận cũng nêu rõ số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Theo đó, đối với TP.HCM, số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của TP.HCM

Đối với thành phố trực thuộc Trung ương có thực hiện sáp nhập: 

- Thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố tối đa không vượt quá 1 người;

Số lượng phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp. 

- Thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố tối đa không vượt quá 2 người;

Số lượng phó chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

Đối với các tỉnh thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tối đa không vượt quá 1 người. Phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Các tỉnh thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tối đa không vượt quá 1 người. Số lượng phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Đối với ban, sở, ngành của tỉnh, thành phố hợp nhất, sáp nhập từ 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/1 cơ quan; trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành.

Trường hợp ban, sở ngành của tỉnh, thành phố hợp nhất, sáp nhập từ 3 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan; trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 3 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp. 

Các sở đặc thù, phòng trực thuộc sở... chỉ có ở 1 tỉnh, thành phố khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương theo quy định hiện hành.

Đề xuất đến 2020 phải giảm số lượng cấp phó xuống còn 2-3 người

09:50, 23/10/2018

09:50, 23/10/2018

Đề xuất đến 2020 phải giảm số lượng cấp phó xuống còn 2-3 người

Đề xuất các ban, vụ, văn phòng thuộc Chính phủ chỉ có tối đa 3 cấp phó

13:26, 17/10/2018

13:26, 17/10/2018

Đề xuất các ban, vụ, văn phòng thuộc Chính phủ chỉ có tối đa 3 cấp phó

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hoá thực hiện nghiêm quy định số cấp phó

15:36, 02/09/2016

15:36, 02/09/2016

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hoá thực hiện nghiêm quy định số cấp phó

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Các sản phẩm công nghệ chiến lược cần thực hiện được lựa chọn nhằm giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam như phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp, tăng năng suất lao động, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; năng lực cạnh tranh: có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu...

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Tại dự thảo sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn quy trình lập quy hoạch, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án…

Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ngày 9/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

