Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Hà Lê

10/09/2025, 16:13

Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Xác định quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng ủy Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương, hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng ủy bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Bám sát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội…

Tổng Bí thư đề nghị tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch; có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như: đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh…

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).

Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng; hạ tầng kết nối các đô thị lớn, trung tâm phát triển công nghiệp; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh năng lượng.

Đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn. Phát triển hạ tầng, giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại. Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ đáp ứng yêu cầu hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số. Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.  Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam phục vụ phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

11:36, 09/09/2025

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

15:58, 08/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

19:28, 04/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Từ khóa:

Bộ Chính trị đại hội đảng nhân sự văn kiện

Đọc thêm

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

AI chủ quyền không chỉ bảo vệ dữ liệu quốc gia mà còn mở ra động lực tăng trưởng kinh tế số. Phát triển công nghệ lõi, hạ tầng và ứng dụng AI nhằm phục vụ các ngành trọng điểm sẽ giúp Việt Nam tự chủ trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ...

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, Bộ Tài chính được giao hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9…

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Ngày 9/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành văn bản số 1121/TTg-QHĐP về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Để thị trường carbon vận hành hiệu quả, cần có chính sách đồng bộ từ cấp hạn ngạch, giám sát triển khai, cũng như sử dụng các công cụ kinh tế như thuế để tạo cầu. Nhiều năm qua Việt Nam chuẩn bị kỹ thuật, pháp lý, nhưng khâu then chốt là phải có thị trường, có cung-cầu thực chất và doanh nghiệp nhận thấy được lợi ích từ việc đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị để giảm phát thải...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Du lịch

2

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Thị trường

3

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Tiêu điểm

4

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Thế giới

5

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: