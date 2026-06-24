Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, là trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, thành phố Bắc Ninh được tập trung phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Quá trình phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, đưa Bắc Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, trong đó trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Cùng với đó, Bắc Ninh cần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hạ tầng đô thị thông minh; tăng cường kết nối các trung tâm đô thị lớn với hệ thống dịch vụ logistics đa phương thức, bảo đảm phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Bộ Chính trị cũng định hướng xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được yêu cầu phát triển toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, các ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng thời được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định; trường hợp đủ hồ sơ sẽ trình Hội nghị Trung ương 3.