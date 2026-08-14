Tình hữu nghị của lòng tin cậy, tôn trọng và tiến bộ

Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. Ảnh Đại sứ quán Ấn Độ.

Ngày 15/8 này, Ấn Độ bước vào năm thứ 80 kể từ khi giành được độc lập, kể từ thời khắc lịch sử “hẹn ước với vận mệnh” vào lúc nửa đêm ngày 15/8/1947.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng và là điểm giữa chặng đường thực hiện Tầm nhìn Viksit Bharat, mục tiêu quốc gia đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047. Bài phát biểu thường niên của Thủ tướng Ấn Độ từ thành lũy Pháo đài Đỏ lịch sử ở New Delhi sẽ định hướng cho đất nước trong việc hoạch định những chính sách quan trọng cho tương lai, từ cải cách cơ cấu đang được triển khai, những khát vọng của xã hội, mở rộng quy mô công nghiệp đến quan hệ với cộng đồng các quốc gia. Nhưng ngày này cũng là dịp để chúng ta dừng lại, nhìn lại chặng đường đã đi qua. Bởi muốn biết mình đang đi đâu, điều quan trọng là phải biết mình đã đến từ đâu.

Đầu năm nay, vào tháng 5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Ảnh Đại sứ quán Ấn Độ.

Trên hành trình đó, Ấn Độ đã vượt qua nhiều “trần kính”, viết lại nhiều quy luật của lịch sử, điều chỉnh nhiều hướng đi và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong một thế giới đa cực ngày càng biến động. Ngày nay, Ấn Độ đã tự chủ, trở thành nước xuất khẩu ròng nhiều mặt hàng thiết yếu ra cộng đồng quốc tế và là một quốc gia được tin cậy trong các hoạt động ứng phó đầu tiên với những cuộc khủng hoảng.

Trong những năm qua, nền dân chủ đã trao tiếng nói cho gần một tỷ công dân Ấn Độ thông qua lá phiếu - tạo nên cuộc thực hành dân chủ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Khi từng có những ý kiến cho rằng chúng tôi không nên mơ tới các vì sao, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã trở thành cơ quan đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa tàu vũ trụ hạ cánh xuống khu vực cực Nam đầy hiểm trở của Mặt Trăng. Ngày nay, chúng tôi đã vươn tới sao Hỏa.

Từ tỷ lệ biết chữ chỉ 12% vào năm 1947, ngày nay Ấn Độ đã xây dựng được một nguồn lực trí tuệ có tầm vóc toàn cầu. Công dân Ấn Độ đang giữ những vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Chúng tôi đã khai thác sức mạnh của công nghệ thông qua Hạ tầng công cộng số (DPI) mang tính đột phá, tạo nên một cuộc cách mạng tài chính hướng tới mục tiêu bao trùm tài chính toàn diện và đưa công nghệ đến với tất cả mọi người.

Ngày nay, chúng tôi đã xây dựng một pháo đài y tế. “Nhà thuốc của thế giới” hiện cung cấp cho thế giới những loại thuốc thiết yếu, cứu sống con người với chi phí hợp lý và chất lượng vượt trội - những điều trước đây chỉ dành cho một số ít người.

Người dân có tinh thần khởi nghiệp cùng lực lượng thanh niên giàu kỹ năng đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mỗi bước đi của Ấn Độ đều hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống của người dân, mang lại thịnh vượng cho đất nước và thế giới, phù hợp với tinh thần Vasudhaiva Kutumbakam - thế giới là một gia đình. Chúng tôi tiếp tục là tiếng nói của Nam bán cầu, đồng thời kiên định với con đường tự chủ chiến lược.

MỐI QUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM: NHỮNG NGƯỜI BẠN CÙNG CHUNG NỀN VĂN MINH

Sự phát triển của quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, giữa hai người bạn có chung nền văn minh, gắn kết bởi lịch sử, văn hóa và những vùng biển cùng vỗ vào bờ biển của hai nước, là một hành trình đặc biệt.

Chúng ta đã cùng nhau bắt đầu từ những bóng đen của chủ nghĩa thực dân và lấy cảm hứng từ các phong trào đấu tranh giành độc lập của nhau. Hai nước giành được nền độc lập đầy gian khó trong cùng một giai đoạn - Việt Nam vào tháng 9/1945 và Ấn Độ vào tháng 8/1947. Vì vậy, không phải là sự trùng hợp khi hai nước cùng đang theo đuổi những mục tiêu quốc gia tương ứng là Viksit Bharat @ 2047 và Việt Nam 2045.

Đầu năm nay, vào tháng 5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.

Thủ tướng Modi đã khái quát ý nghĩa của chuyến thăm mang tính dấu mốc này: “Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư trong vòng một tháng kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, cùng với một đoàn đại biểu cấp cao và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, phản ánh rõ ràng ưu tiên mà ông dành cho quan hệ Ấn Độ - Việt Nam”.

Chuyến thăm cấp Nhà nước hồi tháng 5 đã đặt nền móng để đưa tình hữu nghị vốn được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau trở thành quan hệ đối tác trong thời đại mới, nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường (ECSP).

Bên cạnh việc ký kết 13 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và đưa ra nhiều tuyên bố, sáng kiến trên nhiều lĩnh vực, hai bên đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước, hai nước đang triển khai những bước đi hiệu quả và kịp thời nhằm thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Điều quan trọng là những giá trị chung và thiện chí giữa hai nước phải được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể.

Tôi vui mừng thông báo rằng đã có nhiều tiến triển trong hợp tác văn hóa; quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Mumbai và Thành phố Hồ Chí Minh; khoáng sản quan trọng; khoa học và công nghệ; các chương trình nghiên cứu Ấn Độ của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR); du lịch; công nghệ thông tin và truyền thông; y tế, trong đó có lĩnh vực dược phẩm; cũng như số hóa các bản thảo Chăm.

Bên cạnh đó, hai nước đã đạt được những bước tiến về mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, bắt đầu với nho Ấn Độ và sầu riêng Việt Nam. Hai bên cũng đang phối hợp chặt chẽ để xây dựng Trung tâm Diễn giải Di sản tại Khu di sản thế giới UNESCO Mỹ Sơn.

Các sáng kiến hợp tác phát triển và các chương trình nâng cao năng lực giữa hai nước đang ở mức cao chưa từng có. Bên cạnh văn hóa, kết nối và nâng cao năng lực, hợp tác song phương được kỳ vọng sẽ đạt những tầm cao mới, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phát triển bền vững, đầu tư hai chiều và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Thương mại và kinh tế tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, với các cuộc thảo luận đang được thúc đẩy về Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA).

Việc Việt Nam tham gia Sáng kiến Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) củng cố cam kết chung của hai nước trong việc đóng góp vào thượng tôn pháp luật, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

VIỆT NAM - TRỤ CỘT TRONG CHÍNH SÁCH “HÀNH ĐỘNG HƯỚNG ĐÔNG” CỦA ẤN ĐỘ

Ấn Độ đã tăng cường đáng kể các sáng kiến trong khuôn khổ chính sách “Hành động hướng Đông” (Act East) với Việt Nam, một lần nữa khẳng định chính sách lâu dài rằng Việt Nam tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” và Tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ - tức Thúc đẩy an ninh và tăng trưởng toàn diện, tương hỗ giữa các khu vực.

Những diễn biến này cũng phù hợp với lập trường nhất quán của chúng tôi về việc tiếp tục mở rộng quan hệ với ASEAN. Những điểm tương đồng về chiến lược đã đưa Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn tại các diễn đàn đa phương và đa phương hẹp. Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sắp tới tại New Delhi vào ngày 12-13/9/2026 sẽ tạo thêm một cơ hội để lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết chung nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Ấn Độ và Việt Nam - hai đối tác có chung nền văn minh, được kết nối bởi cây cầu tinh thần của Phật giáo và tình đoàn kết lịch sử - đã biến thách thức thành cơ hội, học hỏi lẫn nhau và phát huy những lợi thế bổ trợ vì lợi ích chung. Thiện chí to lớn, sự tôn trọng và lòng tin lẫn nhau giữa hai dân tộc, với người dân là trung tâm, chính là sức mạnh của mối quan hệ đối tác truyền thống và sẽ ngày càng được củng cố.

Đây chưa phải là lúc để nghỉ ngơi, bởi chúng ta mới chỉ bắt đầu hành trình hướng tới tiến bộ và tương lai. Như lời Thủ tướng Modi: “Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau phát triển và cùng nhau chiến thắng.”

Nhân ngày Quốc khánh 15/8, tôi xin chúc tất cả những người dân Ấn Độ và những người bạn của Ấn Độ đang kỷ niệm ngày Độc lập sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Tôi cũng xin chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người bạn Việt Nam khi Việt Nam đang hướng tới Quốc khánh vào ngày 2/9.