Blog chứng khoán: Cân bằng mong manh

Thanh khoản thấp trong trạng thái thị trường hiện tại là bình thường. Mua bán đều chậm tạo sự cân bằng không đủ tin cậy. Việc nhìn điểm số không đảm bảo được diễn biến cổ phiếu.

Tranh minh họa.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay khoảng 12,2k tỷ chưa tính thỏa thuận, tuy tăng 10% so với hôm qua nhưng vẫn ở ngưỡng đáy rất thấp. Điểm đáng chú ý là tổng khối lượng đặt mua đang giảm nhanh.

Hai phiên sụt giảm mạnh với thanh khoản lớn cuối tuần trước đánh dấu sự kết thúc của nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn. Tuần trước giao dịch vẫn bình thường, tổng mua trung bình khoảng 104 triệu cổ phiếu/phiên, tổng bán trung bình 78,1 triệu/phiên ở HSX. Khi lượng mua còn cao nhưng thanh khoản nhỏ tức là các lệnh mua đặt giá quá thấp và bị rớt lại, nhưng ít nhất vẫn còn sự quan tâm. Hai phiên đầu tuần này tổng đặt mua trung bình đã xuống quanh 90 triệu cổ/phiên trong khi bán vẫn khoảng 77 triệu cổ/phiên.

Khối lượng đặt mua ít đi là một tín hiệu khác với thanh khoản, phản ánh mức độ quan tâm giảm xuống, vì về cơ bản trong vài phiên tổng lượng tiền mặt là không thay đổi. Bán ít là bình thường vì trạng thái thua lỗ lúc này vẫn là chủ đạo, tâm lý “gồng lỗ” cũng dễ hiểu. Ngược lại phía mua nắm quyền chủ động, khi chưa thấy hấp dẫn hoặc chưa thấy điểm vào hợp lý, lệnh sẽ không được đặt mà chỉ đứng ngoài quan sát.

Nhu cầu mua suy yếu thường dẫn đến các nhịp hồi thất bại như trong phiên hôm nay. Không nên nhìn vào diễn biến của VNI vì các trụ có thể làm thay đổi điểm số. Trong những phiên dao động như hôm nay thay đổi tin cậy nhất là độ rộng, từ chỗ rất nhiều cổ phiếu xanh chuyển thành rất nhiều cổ phiếu đỏ. Đây là kết quả của việc giá được nâng lên sớm nhưng không đủ tiền đỡ và càng về cuối càng giảm nhiều hơn.

Chỉ số tuy vẫn tăng nhẹ vài điểm nhưng cổ phiếu sẽ tạo thua lỗ nhiều hơn vì cung cầu ở mỗi cổ phiếu mỗi khác. Ví dụ phiên này vẫn có gần trăm cổ phiếu giảm sâu quá 1% và tạo bull-trap khá rộng trong ngày. Vì vậy ngay cả khi VNI thể hiện trạng thái đi ngang thì không có gì đảm bảo đa số cổ phiếu cũng tương tự. Nhu cầu quản trị rủi ro riêng lẻ sẽ ảnh hưởng đến cung cầu cá biệt từng mã.

Vẫn giữ quan điểm thị trường hiện tại rất thiếu động lực và rủi ro điều chỉnh thêm vẫn lớn hơn. Kịch bản tốt nhất được kỳ vọng cũng chỉ là “retest” đáy ngắn hạn (của từng cổ phiếu), còn xác suất VNI về đáy tháng 7 là không cao vì vẫn còn trụ đỡ. Trong tình trạng đó không cần phải bắt đáy sớm mà nên quan sát cách giá “test” đáy. Khoảng thời gian trống trải kéo dài nhiều tuần nữa dự kiến là thời gian để bên cầm cổ chán nản hết mức.

Thị trường phái sinh tiếp tục là kênh thu hút được dòng tiền ngắn hạn, thanh khoản duy trì cao. Hôm nay dao động rất rộng và càng gần ngày đáo hạn chênh lệch càng hẹp nên giao dịch bớt rủi ro cả hai chiều. Chiều Short là dễ nhất, VN30 phản ứng chuẩn với các ngưỡng chưa kể biên độ rất rộng từ 1893.xx tới tận sát 1865.xx, các điểm stoploss đều rõ ràng.

Với mức thanh khoản rất thấp hiện tại trên thị trường cơ sở, các chỉ số có thể được lôi kéo bằng trụ. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không phản ánh quá trình tích lũy hay thay đổi ở đa số cổ phiếu mà chỉ thuận lợi cho phái sinh. Cơ hội ở cổ phiếu chưa tới, mới chỉ trong giai đoạn quan sát. Thị trường phái sinh dễ giao dịch hơn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1876.14, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1886; 1893; 1904; 1914; 1923; 1934; 1946. Hỗ trợ 1864; 1856; 1847; 1840; 1826; 1814; 1804.

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