Chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật
ĐĐỗ Như
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhấn mạnh về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật...
Chiều 14/8, tại
phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tiếp
thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của
Nhà nước….
Trình bày Báo cáo
tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xuất bản, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh
cho biết tại các phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất tán
thành với sự cần thiết ban hành Luật.
Những vấn đề lớn của dự thảo luật đã được
cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra và các
cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, rà soát, tiếp thu hoàn thiện.
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
Về sự cần thiết phải
tăng cường quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng
cơ chế kiểm soát thiết kế theo 03 lớp đối với các nhóm chủ đề, đề tài liên quan
đến lịch sử cách mạng, chủ quyền an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước,
anh hùng dân dân tộc. Lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản; lớp thứ hai
là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định; lớp thứ ba là cơ quan quản lý
nhà nước đọc, kiểm tra, lưu chiểu, cho ý kiến trước khi phát hành.
Việc tăng cường kiểm
soát này nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản cũng như
cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình xuất bản.
Dự thảo Luật cũng quy
định các biện pháp ngăn chặn việc tổ chức cá nhân đưa sản phẩm, tài liệu có nội
dung vi phạm ra công chúng dưới hình thức xuất bản phẩm; quy định mô hình tập
đoàn xuất bản truyền thông quốc gia và cơ quan chủ lực xuất bản truyền thông quốc
gia theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành phát triển các mô hình tổ
chức xuất bản phù hợp….
Đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của các chủ thể
tham gia hoạt động xuất bản, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tự chủ
và thực hiện hậu kiểm…
Trình bày báo cáo tại
phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường
trực Ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự
thảo Luật của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của
hệ thống pháp luật.
Thường trực Ủy ban
tán thành với sự chỉnh lý để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 03 lớp, tăng cường
trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, cơ quan quản lý
nhà nước trong việc quản lý hoạt động xuất bản.
Thống nhất việc xác định nhóm
chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần phải tổ chức thẩm định bao gồm:
lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh
hùng dân tộc và giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục này.
Theo Chủ nhiệm Ủy
ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, dự thảo Luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp
không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
XÁC ĐỊNH RÕ ĐẠO
LUẬT CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo, tiếp
thu, giải trình và chỉnh lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho
biết về nguyên tắc áp dụng pháp luật, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành
với phương án như dự thảo Luật.
Theo đó, trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước áp dụng theo luật đó. Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định của
Luật hiện hành.
Về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý thuế vẫn còn ý kiến khác nhau. Chính phủ đề nghị tiếp thu theo hướng
trước mắt chưa sửa quy định tại khoản 9 Điều 17 của Luật Trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng.
Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo
luật do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày. Theo đó,
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp
thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh cần xác định
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực
bồi thường nhà nước, bao gồm cả các quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước (các trường hợp Nhà nước phải bồi thường) và các quy định về thủ tục
giải quyết yêu cầu bồi thường để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ phạm vi trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước.
Về kỹ thuật lập pháp, trong trường hợp các luật khác cần bổ
sung hoặc sửa đổi phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì Luật đó có thể
sửa đổi, bổ sung tương ứng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực
hiện việc hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung này trong Luật Trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước theo quy định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật...
Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…
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