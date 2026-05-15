Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Nhật Dương

15/05/2026, 15:39

Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng vừa ký ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc thu hồi toàn bộ lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724), số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic sản xuất.

Trước đó, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sản phẩm tại Quầy thuốc Kim Liên (xã Trà Giang) kiểm nghiệm. Kết quả sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3). Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM cũng tiếp tục lấy mẫu bổ sung đối với lô sản phẩm trên. Kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Do đó, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Pharmedic phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên. Đồng thời, báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty cũng được yêu cầu phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận lô thuốc nêu trên.

Tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5. Xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược cũng giao cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Cục Quản lý dược yêu cầu các sở y tế tỉnh, thành phố giám sát chất lượng thuốc lưu hành, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bị thu hồi.

Căn cứ Mục 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2018/TT-BYT, quy định về thuốc vi phạm mức độ 3 là thuốc không thuộc trường hợp vi phạm mức độ 1, mức độ 2, do các nguyên nhân khác nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng, và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Thuốc không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan: biến đổi màu sắc; tách lớp đối với thuốc mỡ, kem gel.

Thuốc không đạt chất lượng về chỉ tiêu tỷ trọng; thuốc viên, thuốc kem, mỡ không đạt chất lượng về chỉ tiêu chênh lệch khối lượng; thuốc tiêm bột có khối lượng lớn hơn 75% so với nhãn nhưng nhỏ hơn giới hạn tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Thuốc viên giải phóng trong dạ dày không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ tan rã nhưng thời gian tan rã ít hơn 2 giờ; thuốc viên bao đường, viên hoàn cứng không đạt độ tan rã; thuốc viên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan (trừ trường hợp không đạt tiêu chuẩn chất lượng về tạp chất liên quan).

Thuốc viên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng hoạt chất nhưng nằm trong phạm vi 5% so với giới hạn quy định tại hồ sơ đăng ký; thuốc viên dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về tạp chất, độ ẩm.

Thuốc viên tân dược, thuốc tiêm bột, thuốc tiêm đông khô không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ ẩm; thuốc dạng lỏng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ pH (trừ thuốc tiêm, tiêm truyền).

Thuốc nước uống không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ lắng cặn; thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài không đạt tiêu chuẩn chất lượng về thể tích; thuốc tiêm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về thể tích nhưng không thấp hơn 75% so với thể tích trên nhãn ký…

Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

16:10, 22/04/2026

Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

11:31, 08/03/2026

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa chất cấm Miconazole

11:26, 22/01/2026

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa chất cấm Miconazole

Từ khóa:

Công ty Pharmedic thu hồi thuốc thuốc Natri clorid 0,9%

Đọc thêm

Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, trong đó thời gian hỗ trợ đào tạo, hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc.

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không đang tạo lực đẩy lớn cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí nhiên liệu, quá tải hạ tầng và những biến động địa chính trị toàn cầu cũng đang đặt ngành hàng không trước yêu cầu tái cấu trúc theo hướng bền vững và thích ứng cao hơn...

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo...

Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định

Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định

Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương

Thị trường

2

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Tiêu điểm

3

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Kinh tế xanh

4

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

5

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy