Bộ Công Thương thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, rà soát các nguồn điện chậm tiến độ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 trưa ngày 3/10, trả lời câu hỏi về chủ trương phát triển năng lượng mặt trời và các giải pháp bổ sung nguồn điện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết nhu cầu điện của Việt Nam hiện tăng trên dưới 10% mỗi năm, đòi hỏi phải phát triển đồng thời nhiều loại nguồn điện.
Trong khi việc đầu tư các dự án nguồn và lưới điện thường cần nhiều thời gian, điện mặt trời mái nhà có những lợi thế như triển khai nhanh, không phải thu hồi và giải phóng mặt bằng, đồng thời góp phần giảm áp lực đầu tư hệ thống truyền tải.
Theo Thứ trưởng, điện mặt trời mái nhà thời gian qua phát triển tương đối nhanh và đã đóng góp đáng kể vào đáp ứng nhu cầu điện quốc gia.
Chính phủ và Bộ Công Thương đang đẩy mạnh loại hình nguồn điện này. Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng.
Mục tiêu đặt ra là hằng năm phấn đấu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng công suất điện mặt trời mái nhà trên cả nước hiện đạt khoảng 11.000 MWp.
Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết trong Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã phân bổ chỉ tiêu phát triển tới từng địa phương. Bộ cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền.
Một số địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai nhằm thúc đẩy phát triển loại hình nguồn điện này.
Đối với bài toán bổ sung nguồn điện, lãnh đạo Bộ Công Thương nhìn nhận tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII thời gian qua còn chậm ở một số dự án. Để bảo đảm mục tiêu cung ứng điện đến năm 2030, Bộ đang tập trung rà soát hai nhóm vấn đề lớn.
Trước hết là hoàn thiện thể chế, trong đó tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật về điện lực nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư và triển khai dự án.
Cùng với đó, Bộ sẽ rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, cập nhật và thay thế các nguồn điện chậm tiến độ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển và nhu cầu phụ tải trong giai đoạn tới.
Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, yêu cầu quan trọng nhất về cơ chế, chính sách hiện nay là đẩy nhanh các dự án nguồn điện và lưới điện đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII.
Trong quá trình phân cấp, phân quyền, các địa phương phải chịu trách nhiệm đối với việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư vào ngành điện.
Song song với phát triển nguồn và lưới điện, Bộ Công Thương xác định tiết kiệm điện là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên hệ thống.
Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được triển khai quyết liệt hơn nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu điện tăng khoảng 10% mỗi năm, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.
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