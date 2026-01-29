Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Giá xăng dầu sẽ sát với thị trường, trao quyền “tự quyết” cho doanh nghiệp

Mạnh Đức

29/01/2026, 14:14

Nghị định xăng dầu mới sẽ giúp giá vận hành sát thị trường và tăng tự chủ cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026 cũng được xác lập, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Chính phủ…

Xăng sinh học E10 sẽ áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các hệ thống xăng dầu từ 1/6/2026.
Xăng sinh học E10 sẽ áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các hệ thống xăng dầu từ 1/6/2026.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý 4/2025 diễn ra vào sáng 29/1/2026, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu cũng như lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam.

Về tiến độ ban hành Nghị định mới, ông Tuấn cho biết ngày 19/1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Chính phủ. Đây là dự thảo lần thứ tư sau ba năm nghiên cứu và lấy ý kiến kỹ lưỡng. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng Nghị định này sẽ sớm được Chính phủ xem xét và ban hành trong tháng 2/2026, tạo khung pháp lý mới cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là cơ chế giá xăng dầu và mối quan hệ giữa giá bán lẻ với giá của doanh nghiệp đầu mối. Theo dự thảo mới, giá xăng dầu sẽ được điều hành sát hơn với cơ chế thị trường, trong đó các doanh nghiệp được trao quyền tự quyết định giá bán dựa trên các yếu tố chi phí thực tế. Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định giá bán lẻ tại các đại lý, đơn vị nhượng quyền hoặc doanh nghiệp mua xăng dầu từ nhiều nguồn không được phép cao hơn mức giá do doanh nghiệp đầu mối quy định. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên toàn hệ thống.

Thông tin về lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, ông Tuấn cho biết từ ngày 1/6/2026 sẽ triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các hệ thống xăng dầu. Việc chuyển đổi sang xăng E10 không chỉ là bước đi nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về việc đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050, mà còn phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan và Trung Quốc.

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn như Petrolimex và PVOil đã bắt đầu triển khai thí điểm xăng sinh học tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy chất lượng xăng E10 ổn định và chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ phía người tiêu dùng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì buối họp báo thướng kỳ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì buối họp báo thướng kỳ.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của Nghị định mới là tiếp cận dần với cơ chế thị trường, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương sẽ tập trung vào vai trò quản lý nhà nước, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Nhìn lại năm vừa qua, công tác điều hành giá xăng dầu đã đạt được sự ổn định đáng kể nhờ chu kỳ điều chỉnh 7 ngày một lần, giúp giá xăng dầu trong nước biến động nhịp nhàng theo xu hướng của thị trường thế giới”.

Đề cập đến công tác đảm bảo nguồn cung cho các vùng sâu, vùng xa, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Nghị định mới sẽ có những cơ chế điều chỉnh để cân đối các loại chi phí khác nhau, đảm bảo các doanh nghiệp có động lực cung ứng hàng hóa đến những khu vực khó khăn như miền núi hay hải đảo.

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dự thảo Nghị định đề xuất phương án tập tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước. Mặc dù, nguồn quỹ này không thuộc ngân sách nhà nước, nhưng việc sử dụng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giá và chỉ được thực hiện khi Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án bình ổn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong những tình huống thị trường có biến động bất thường.

Về lo ngại của người tiêu dùng đối với khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện cũ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đã tham vấn ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị hiệp hội liên quan khẳng định xăng E10 an toàn cho động cơ. Ngoài ra, cơ quan quản lý vẫn duy trì xăng sinh học E5RON92 để người dân có thêm sự lựa chọn trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 và tháng 4, Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc kiểm tra công tác chuẩn bị của các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở sản xuất và phối trộn để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho mốc thời gian tháng 6/2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chính sách  thực tiễn, Bộ Công Thương tin tưởng thị trường xăng dầu sẽ vận hành minh bạch, hiệu quả.

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

12:13, 17/01/2026

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

20:42, 27/08/2025

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

Chủ động tạo nguồn và chuyển đổi số để bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2026

11:19, 29/12/2025

Chủ động tạo nguồn và chuyển đổi số để bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2026

Từ khóa:

bình ổn giá xăng dầu chuyển đổi sang xăng E10 cơ chế thị trường doanh nghiệp Petrolimex doanh nghiệp PVOil giá xăng dầu Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu xăng sinh học E10 tại Việt Nam

Đọc thêm

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 29/1 được đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng tăng từ 56 - 214 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng từ 226 - 761 đồng/lít/kg…

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau khi Tết Bính Ngọ qua đi, sức mua có thực sự phục hồi hay chỉ là “nảy sóng" ngắn hạn? Điều này đã trở thành chủ đề nóng được các doanh nghiệp bán lẻ, chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng đặt ra...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm EVN: Thúc đẩy hợp tác năng lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm EVN: Thúc đẩy hợp tác năng lượng

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng - “điểm sáng” quan trọng góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho hai quốc gia…

Tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp – công nghệ lớn của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ

Tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp – công nghệ lớn của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston), trong tháng đầu năm 2026, CNTV đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giằng co thanh khoản thấp, mốc 1800 điểm vẫn được giữ vững

Chứng khoán

2

Động thổ tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp Edison, trường học tiên phong trong đổi mới sáng tạo toàn quốc tại đô thị Eco Retreat

Bất động sản

3

VIB: Lợi nhuận 2025 đạt 9.100 tỷ đồng, bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Tài chính

4

Cách làm mới của Ninh Bình: Từ kêu gọi vốn sang chọn đối tác chiến lược

Đầu tư

5

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy