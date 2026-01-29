Thứ trưởng Bộ Công Thương: Giá xăng dầu sẽ sát với thị trường, trao quyền “tự quyết” cho doanh nghiệp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 29/01/2026
Mạnh Đức
29/01/2026, 14:14
Nghị định xăng dầu mới sẽ giúp giá vận hành sát thị trường và tăng tự chủ cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026 cũng được xác lập, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Chính phủ…
Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý 4/2025 diễn ra vào sáng 29/1/2026, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc xây dựng Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu cũng như lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam.
Về tiến độ ban hành Nghị định mới, ông Tuấn cho biết ngày 19/1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Chính phủ. Đây là dự thảo lần thứ tư sau ba năm nghiên cứu và lấy ý kiến kỹ lưỡng. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng Nghị định này sẽ sớm được Chính phủ xem xét và ban hành trong tháng 2/2026, tạo khung pháp lý mới cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là cơ chế giá xăng dầu và mối quan hệ giữa giá bán lẻ với giá của doanh nghiệp đầu mối. Theo dự thảo mới, giá xăng dầu sẽ được điều hành sát hơn với cơ chế thị trường, trong đó các doanh nghiệp được trao quyền tự quyết định giá bán dựa trên các yếu tố chi phí thực tế. Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định giá bán lẻ tại các đại lý, đơn vị nhượng quyền hoặc doanh nghiệp mua xăng dầu từ nhiều nguồn không được phép cao hơn mức giá do doanh nghiệp đầu mối quy định. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên toàn hệ thống.
Thông tin về lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, ông Tuấn cho biết từ ngày 1/6/2026 sẽ triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các hệ thống xăng dầu. Việc chuyển đổi sang xăng E10 không chỉ là bước đi nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về việc đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050, mà còn phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan và Trung Quốc.
Hiện nay, các doanh nghiệp lớn như Petrolimex và PVOil đã bắt đầu triển khai thí điểm xăng sinh học tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy chất lượng xăng E10 ổn định và chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ phía người tiêu dùng.
Bổ sung thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của Nghị định mới là tiếp cận dần với cơ chế thị trường, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương sẽ tập trung vào vai trò quản lý nhà nước, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Nhìn lại năm vừa qua, công tác điều hành giá xăng dầu đã đạt được sự ổn định đáng kể nhờ chu kỳ điều chỉnh 7 ngày một lần, giúp giá xăng dầu trong nước biến động nhịp nhàng theo xu hướng của thị trường thế giới”.
Đề cập đến công tác đảm bảo nguồn cung cho các vùng sâu, vùng xa, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Nghị định mới sẽ có những cơ chế điều chỉnh để cân đối các loại chi phí khác nhau, đảm bảo các doanh nghiệp có động lực cung ứng hàng hóa đến những khu vực khó khăn như miền núi hay hải đảo.
Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dự thảo Nghị định đề xuất phương án tập tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước. Mặc dù, nguồn quỹ này không thuộc ngân sách nhà nước, nhưng việc sử dụng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giá và chỉ được thực hiện khi Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án bình ổn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong những tình huống thị trường có biến động bất thường.
Về lo ngại của người tiêu dùng đối với khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện cũ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đã tham vấn ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị hiệp hội liên quan khẳng định xăng E10 an toàn cho động cơ. Ngoài ra, cơ quan quản lý vẫn duy trì xăng sinh học E5RON92 để người dân có thêm sự lựa chọn trong giai đoạn chuyển đổi.
Theo kế hoạch, trong tháng 3 và tháng 4, Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc kiểm tra công tác chuẩn bị của các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở sản xuất và phối trộn để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho mốc thời gian tháng 6/2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chính sách và thực tiễn, Bộ Công Thương tin tưởng thị trường xăng dầu sẽ vận hành minh bạch, hiệu quả.
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 29/1 được đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng tăng từ 56 - 214 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng từ 226 - 761 đồng/lít/kg…
Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.
Sau khi Tết Bính Ngọ qua đi, sức mua có thực sự phục hồi hay chỉ là “nảy sóng" ngắn hạn? Điều này đã trở thành chủ đề nóng được các doanh nghiệp bán lẻ, chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng đặt ra...
Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng - “điểm sáng” quan trọng góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho hai quốc gia…
Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston), trong tháng đầu năm 2026, CNTV đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: