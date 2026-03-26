Trang chủ Kinh tế số

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Bạch Dương

26/03/2026, 14:14

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...

Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài Chính vừa công bố bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, trong đó nhiều nội dung đáng chú ý đã được điều chỉnh.

BỎ QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU CHUYỂN NHƯỢNG 

Liên quan đến quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư về mức khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch, Ngân hàng Nhà nước cho rằng dự thảo hiện chưa có quy định cụ thể về cách xác định doanh thu đối với từng giao dịch của tổ chức nước ngoài và cá nhân.

Tiếp thu ý kiến này, Cục Thuế đã bỏ nội dung doanh thu của mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư. Theo đó, doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ thực hiện theo quy định chung về doanh thu tại chính sách thuế hiện hành.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang chủ trì xây dựng Nghị định xử phạt liên quan đến tài sản mã hóa, trên cơ sở đó, việc xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cũng như các biện pháp thi hành sẽ thực hiện theo Nghị định xử phạt. Liên quan đến việc vi phạm các quy định về thuế thì xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành tương ứng với hành vi vi phạm.

Trong khi đó, góp ý đối với mẫu Tờ khai 01/TSMH (tờ khai khấu trừ thuế đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa) trong dự thảo Thông tư, UBND TP. Đà Nẵng và Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị điều chỉnh theo hướng không phân nhóm cá nhân thành đối tượng cư trú và không cư trú, mà theo dõi chung các trường hợp phát sinh chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Theo các đơn vị này, tình trạng cư trú của cá nhân có thể thay đổi theo thời gian, do đó việc tổ chức cung cấp dịch vụ kê khai dựa trên thông tin đăng ký ban đầu có thể thiếu chính xác. Trong trường hợp cần phục vụ công tác quản lý, đề xuất cân nhắc phân nhóm theo quốc tịch, gồm cá nhân có quốc tịch Việt Nam và cá nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, Cục Thuế không tiếp thu đề xuất này. Cơ quan soạn thảo cho biết, việc phân loại cá nhân cư trú và không cư trú trong mẫu 01/TSMH là phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời tương thích với chuẩn mực quốc tế như Khung báo cáo tài sản mã hóa (CARF) của OECD và nguyên tắc áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Cục Thuế nhấn mạnh, pháp luật thuế Việt Nam không xác định nghĩa vụ thuế dựa trên quốc tịch. Trên thực tế, một cá nhân có quốc tịch Việt Nam có thể là cá nhân không cư trú và ngược lại, cá nhân nước ngoài có thể là cá nhân cư trú. Do đó, quốc tịch không phải tiêu chí xác định nghĩa vụ thuế và không phù hợp với pháp luật thuế hiện hành.

Đối với ý kiến cho rằng tình trạng cư trú có thể thay đổi theo thời gian, Cục Thuế cho rằng đây là vấn đề mang tính kỹ thuật nhưng đã được xử lý trong hệ thống thuế khi tình trạng cư trú được xác định theo từng năm tính thuế.

Việc thay đổi này không làm mất đi ý nghĩa của tiêu chí cư trú tại thời điểm kê khai; ngược lại, nếu không thu thập thông tin cư trú ngay từ đầu sẽ gây thiếu hụt dữ liệu phục vụ đối chiếu và điều chỉnh nghĩa vụ thuế khi phát sinh thay đổi.

KHÔNG CÓ CHẾ TÀI XỬ PHẠT TRONG THÔNG TƯ 

Góp ý đối với dự thảo Thông tư, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành trong quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Về nội dung này, Cục Thuế cho biết hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang chủ trì xây dựng Nghị định xử phạt liên quan đến tài sản mã hóa, trên cơ sở đó, việc xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cũng như các biện pháp thi hành sẽ thực hiện theo Nghị định xử phạt. Liên quan đến việc vi phạm các quy định về thuế thì xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành tương ứng với hành vi vi phạm.

Góp ý đối với dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cách thức thực hiện các thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế đối với các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa, đặc biệt là hoạt động cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng tài sản mã hóa, nhằm tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân cư trú và không cư trú có hoạt động giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hóa, nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện thông qua cơ chế khấu trừ, nộp thay bởi tổ chức cung cấp dịch vụ, tương tự mô hình đang áp dụng với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Giải trình nội dung này, Cục Thuế cho biết theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được áp dụng tương tự như đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế riêng. 

Trên cơ sở đó, toàn bộ thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu tại dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên cơ chế quản lý thuế đối với chứng khoán hiện hành, đồng thời tham chiếu kinh nghiệm từ Nghị định số 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Cục Thuế làm rõ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa bao gồm các hoạt động như tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa, cùng các hoạt động tương tự kinh doanh chứng khoán phát sinh trong giai đoạn thí điểm. Theo quy định, các hoạt động này chỉ do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện.

Trong khi đó, hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa về cơ bản tương tự chuyển nhượng chứng khoán, với sự tham gia của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp trong nước thực hiện kê khai, nộp thuế theo cơ chế hiện hành như các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, không phát sinh thêm thủ tục hành chính hay mẫu biểu mới.

Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân cư trú và không cư trú có hoạt động giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hóa, nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện thông qua cơ chế khấu trừ, nộp thay bởi tổ chức cung cấp dịch vụ, tương tự mô hình đang áp dụng với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Nhà máy Token Sciences có tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD), sản xuất các loại màn hình hiển thị với công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao...

CEO Perplexity AI: Không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc

CEO Perplexity AI: Không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc

CEO của Perplexity AI cho rằng không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, bởi suy cho cùng, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc của mình: “Một tương lai tươi sáng như vậy mới là điều chúng ta nên hướng tới”...

Trung Quốc sẽ tự chủ 76% chip GPU AI sau 4 năm nữa

Trung Quốc sẽ tự chủ 76% chip GPU AI sau 4 năm nữa

Dự báo năng lực sản xuất các dòng chip ở tiến trình từ 12 nm trở xuống của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 20.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2027, tăng lên 42.000 tấm vào năm 2028 và chạm mốc 50.000 tấm vào năm 2030...

Trung Quốc tăng tốc xây "siêu cụm" công nghệ: Cơ hội bứt phá hay lặp lại vòng xoáy dư thừa?

Trung Quốc tăng tốc xây “siêu cụm” công nghệ: Cơ hội bứt phá hay lặp lại vòng xoáy dư thừa?

Khi Trung Quốc chuẩn bị Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, các địa phương đang tăng tốc phát triển các cụm AI, bán dẫn và xe điện quy mô lớn. Tuy nhiên, tham vọng công nghệ này đi kèm cảnh báo về nguy cơ dư thừa công suất và lệch pha cung - cầu.

Nhà đầu tư trong nước có sẵn tài sản mã hoá mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Nhà đầu tư trong nước có sẵn tài sản mã hoá mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Tài sản mã hóa là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy