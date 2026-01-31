Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Trong thời gian tới, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ tập trung phối hợp xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược…

Ngày 30/1, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị trong Quân đội từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ nền tảng và công nghệ lõi để chế tạo nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao, cùng các loại vật tư phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật của các quân, binh chủng.

Về nhân lực, đội ngũ cán bộ khoa học quân đội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, với hơn một vạn cán bộ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; đồng thời hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu.

Đáng chú ý, công tác đầu tư hạ tầng nghiên cứu được tăng cường. Năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, hỗ trợ Bộ Quốc phòng trình Chính phủ thông qua Đề án "Xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao" và ngày 16/1/2026 đã khởi công xây dựng nhà máy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược như UAV, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), các ứng dụng y tế, phục vụ đồng thời cho lĩnh vực quân sự và dân sự sẽ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thời gian tới, hai Bộ tập trung phối hợp nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Đồng thời, chú trọng các chính sách và giải pháp mạnh mẽ nhằm đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước; báo cáo Chính phủ ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hai bộ cũng thống nhất tăng cường đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, hướng tới đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới, phục vụ nghiên cứu vũ khí công nghệ cao; đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các tổ chức trong và ngoài quân đội để mở rộng năng lực, chia sẻ nguồn lực và tăng tốc thương mại hóa các kết quả.