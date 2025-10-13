Hà Nội: Doanh nghiệp vẫn khát lao động tay nghề cao dịp cuối năm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã thu thập thông tin từ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn, cho thấy xu hướng dịch chuyển quan trọng, khi các doanh nghiệp ngày càng đề cao kỹ năng thực hành và trình độ tay nghề của người lao động, nhất là ở khối kỹ thuật...

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội) Vũ Quang Thành, thị trường lao động Hà Nội tháng 9 ổn định, nhu cầu tuyển dụng dự báo tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới.

Nhu cầu tuyển dụng toàn TP. Hà Nội trong tháng 9 ước tính trên 50.000 vị trí việc làm. Điều này phản ánh nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp nhằm duy trì hoạt động và chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý 4/2025, khi các lĩnh vực trọng điểm như thương mại – dịch vụ, du lịch và đầu tư vẫn giữ được đà tăng trưởng.

THAY ĐỔI TRONG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 729 việc làm trống của 269 doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết các doanh nghiệp đã có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động, tương ứng với sự dịch chuyển trong các động lực tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Nhóm ngành hoạt động, dịch vụ khác tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, khi chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng nhẹ lên 56,53%; trong khi lĩnh vực sản xuất và xây dựng có xu hướng chững lại.

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng có xu hướng giảm nhu cầu nhân sự. Tuy nhiên, điểm sáng bất ngờ của thị trường lao động Thủ đô là ngành bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông có nhu cầu tuyển dụng tăng vọt từ 1,87% lên 6,11%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của một số ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao.

Cùng với sự thay đổi về ngành nghề cũng tương ứng với những dịch chuyển trong nhu cầu về nhóm nghề chuyên môn. Thị trường lao động đang ưu tiên tuyển dụng lao động có kỹ năng và chuyên môn cao. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng đối với nhà chuyên môn bậc trung đã tăng đáng kể, từ 16,5% lên 19,75%. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tăng tuyển nhiều nhân sự đối với nhà chuyên môn bậc cao, thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị.

Bên cạnh đó, do thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ, các doanh nghiệp cũng ưu tiên tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo nghề. Điều này thể hiện ở nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp tăng trưởng, từ 12,63% tăng lên 17,42%; trở thành một trong những nhóm được săn đón nhiều nhất.

Các doanh nghiệp cũng tăng số lượng tuyển dụng người lao động có trình độ cao đẳng và công nhân kỹ thuật chưa có bằng cấp. Trong khi đó, nhóm người lao động có trình độ đại học dù chiếm tỷ lệ cao trong các nhóm tuyển dụng nhưng đã giảm nhẹ xuống 27,43%.

Ông Vũ Quang Thành nhận định, số liệu thu thập được đã phản ánh xu hướng dịch chuyển quan trọng, khi các doanh nghiệp ngày càng đề cao kỹ năng thực hành và tay nghề chuyên môn của khối lao động kỹ thuật.

NHIỀU NGÀNH NGHỀ CẦN THÊM NHIỀU LAO ĐỘNG

Với việc thay đổi về yêu cầu trình độ, cũng tương ứng với sự dịch chuyển cơ cấu mức lương mà doanh nghiệp đưa ra. Mức lương từ 5-10 triệu đồng/tháng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng đã giảm đáng kể từ 57,08% xuống còn 52,54%.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: TH.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của thị trường lao động Thủ đô là tăng trưởng gần gấp đôi ở phân khúc lương cao trên 20 triệu đồng/tháng, từ 5,07% lên 9,69%.

Trong khi đó, mức lương từ 10 – 20 triệu đồng/tháng vẫn duy trì sự ổn định và chiếm tỷ lệ cao 37,53%. Sự dịch chuyển này khẳng định các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng các vị trí lao động chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn.

Nhận định về thị trường lao động Thủ đô trong thời gian tới, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết thị trường lao động tháng 10/2025 được dự báo sôi động trở lại.

Lý do là các doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc sản xuất, kinh doanh chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ được dự báo có nhu cầu nhân lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất, khoảng 4 – 5%, đặc biệt ở các ngành bán lẻ, logistics và marketing.

Cùng với đó, ngành xây dựng cũng được dự báo có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở mức cao, tăng khoảng 4%, do các dự án đầu tư công bước vào giai đoạn tăng tốc giải ngân cuối năm.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng dự kiến có mức tăng trưởng ổn định khoảng 3 - 4%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng. Lĩnh vực du lịch cũng duy trì nhu cầu tuyển dụng lao động khi bước vào mùa cao điểm khách quốc tế, ước tính nhu cầu nhân lực tăng khoảng 3%.

Để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội về giải quyết việc làm cho người lao động.

Đơn vị cũng tổ chức triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố…