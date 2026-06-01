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Người lao động vẫn được hỗ trợ học nghề sau khi dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhật Dương

01/06/2026, 14:58

Người lao động đã có quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo, hoặc đang tham gia mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì vẫn được hỗ trợ học nghề…

Người lao động chờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nhật Dương.
Người lao động chờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nhật Dương.

Theo quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Việc làm được hỗ trợ 1 lần học phí của 1 khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Người lao động được hỗ trợ cả khóa học nghề dưới 3 tháng và trên 3 tháng.

Về học phí, đối với người tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề dưới 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tính theo tháng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trong trường hợp người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, có quyết định học nghề mà có việc làm, hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ (theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP).

Cụ thể, trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo, hoặc đang tham gia khóa đào tạo mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật Việc làm năm 2025, trong đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có những thay đổi quan trọng, điều chỉnh theo hướng mở rộng quyền lợi cho người lao động. Chẳng hạn, người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên hoặc làm việc không trọn thời gian chính thức được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp, bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn khi tham gia đào tạo nghề...

Ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngoài việc hỗ trợ trợ cấp bằng tiền mặt, Trung tâm đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp miễn phí cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu lớn nhất là giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, ổn định thu nhập và hạn chế tình trạng thất nghiệp kéo dài.

Hiện nay, quy trình hỗ trợ được triển khai tương đối đồng bộ. Ngay khi người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhân viên tư vấn của Trung tâm sẽ trực tiếp trao đổi để nắm bắt các thông tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi, nhu cầu tìm việc, mức lương mong muốn, môi trường làm việc phù hợp cũng như nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp nếu có.

Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ tư vấn định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế của từng người lao động, đồng thời kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Toàn bộ hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm này đều hoàn toàn miễn phí và chính thống. Qua đó, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng minh bạch, an toàn, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo hoặc môi giới việc làm trái phép.

Hiện Trung tâm cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người lao động, như tư vấn trực tiếp tại trụ sở và các điểm tiếp nhận; tư vấn qua điện thoại, Zalo, fanpage và các nền tảng trực tuyến; tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ thông tin học nghề, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối nhanh giữa người lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Như vậy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay không chỉ đóng vai trò là “phao cứu sinh” tạm thời, mà còn mở ra thêm cơ hội nghề nghiệp và việc làm mới, góp phần hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động và ổn định cuộc sống.

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Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo nghề học nghề kỹ năng người lao động Trợ cấp thất nghiệp

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