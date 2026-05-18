Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Nhật Dương

18/05/2026, 10:16

Người đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cũng được tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026…

Ảnh minh họa.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, trong đó điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Đáng chú ý, Nghị định đã bổ sung thêm nhóm người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng thuộc diện được điều chỉnh tăng mức hưởng lần này.

Tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã bổ sung một chính sách mới cho những người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Cụ thể, Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, công dân Việt Nam sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng này khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mới của luật (dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội); chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (thông thường là dưới 75 tuổi hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo); có yêu cầu hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Đặc biệt, người lao động phải không nhận bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây được xem là một tầng bảo vệ trong hệ thống an sinh xã hội đa tầng, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định và được chăm sóc y tế khi về già.

Chế độ này mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động khi về già. Mức trợ cấp hằng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trong đó mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, hiện nay là 500.000 đồng/tháng.

Trong suốt thời gian hưởng trợ cấp, người lao động còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, mức trợ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu.

Nếu tổng số tiền đóng của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, chính sách còn mở rộng sự hỗ trợ đối với thân nhân. Nếu người đang hưởng trợ cấp hằng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thủ tục hưởng chế độ cũng được quy định khá đơn giản. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng theo Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ “khoảng trống” bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

bảo hiểm xã hội chế độ hưu trí Luật Bảo hiểm xã hội 2024 lương hưu Nghị định 162/2026/NĐ-CP trợ cấp hằng tháng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Văn bản số 519/TTg-PL ngày 15/5/2026, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Bộ Y tế khuyến cáo người đi về từ khu vực đang có dịch Ebola cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh...

Trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong theo dõi sức khỏe, không chỉ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà còn giúp các thành viên trong gia đình chủ động chăm sóc người thân từ xa…

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026…

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8%, đồng thời nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng cho một số nhóm có mức hưởng thấp…

