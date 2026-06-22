Bộ Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục sắp xếp xã, phường

Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển. Qua đó, nhằm phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

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Theo công văn của Bộ Nội vụ gửi các đơn vị, Bộ Nội vụ giao Vụ Chính quyền địa phương xây dựng báo cáo bổ sung của Đảng ủy Chính phủ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về các nội dung liên quan đến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/6/2026 về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Vụ Chính quyền địa phương cũng được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đồng thời, nghiên cứu về khả năng hình thành đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Từ đó, đề xuất giải pháp rà soát không gian phát triển sau sắp xếp, không để địa giới hành chính mới trở thành rào cản. Ngoài ra, việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp xã cũng được lưu ý.

Các nhiệm vụ khác cũng được Bộ Nội vụ đề cập là giao Vụ Tổ chức biên chế đánh giá thêm về sự phù hợp giữa phân cấp, phân quyền với nguồn lực được phân giao, nhất là về nhân lực, kinh phí; trong đó có phân chia nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã so với nhiệm vụ của cấp xã phường. Đánh giá về hiệu quả, tính tự chủ, tính hợp lý của mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp.

Đơn vị này cũng được giao đề xuất giải pháp về phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực thực thi và kiểm soát quyền lực. Giao nhiệm vụ phải đi cùng giao người, giao kinh phí, dữ liệu, công cụ và trách nhiệm rõ ràng. Việc cấp xã làm tốt thì mạnh dạn; việc vượt quá năng lực cấp xã thì cấp tỉnh phải hỗ trợ hoặc tổ chức theo chế liên xã, khu vực.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị đánh giá kỹ và cụ thể hơn nữa về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa- xã hội...

Việc đánh giá năng lực thực thi của cấp xã cần dựa trên các phương diện như biên chế, cán bộ chuyên môn sâu, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ,... kể cả ở những tỉnh sáp nhập và không sáp nhập. Theo số liệu trong báo cáo của Ban chỉ đạo, chỉ có 53% cán bộ cấp tỉnh; 30% cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nội dung này được Bộ Nội vụ giao cho Vụ Công chức – Viên chức. Đồng thời, đơn vị này cũng thực hiện nhiệm vụ đánh giá về những hạn chế, bất cập trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ đối với tình trạng cùng một mô hình và khung phân cấp được áp dụng với những địa phương rất khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, khác nhau về điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin. Bởi cùng là cấp xã nhưng xã ở thành phố lớn, xã ở trung du, xã ở miền núi vùng cao rất khác nhau.

Ngoài ra, đề xuất các giải pháp đổi mới công tác đánh giá cán bộ, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng người có năng lực nổi trội. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị mới; tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu; nghiên cứu cơ chế liên thông về lao động giữa khu vực công và khu vực tư.