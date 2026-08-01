Khuyến khích doanh nghiệp thưởng cho người lao động chăm tập thể dục

Bộ Y tế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ vận động, và có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thể lực…

Doanh nghiệp được khuyến khích tạo môi trường hỗ trợ vận động cho người lao động. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại “Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng”, do Bộ Y tế ban hành.

Mục đích của tài liệu là nhằm cung cấp thông tin cho người dân về vai trò của hoạt động thể lực đối với sức khỏe; biết cách thực hiện hoạt động thể lực phù hợp để nâng cao sức khỏe, và phòng chống bệnh tật cho bản thân.

Đồng thời, tài liệu cũng dùng cho nhân viên y tế cơ sở, y tế cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham khảo để thực hiện truyền thông, hướng dẫn về tăng cường hoạt động thể lực cho cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các hoạt động tăng cường thể lực tại cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp cần được triển khai đồng bộ, linh hoạt, và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Để hỗ trợ chính sách và tạo điều kiện cho người lao động, các đơn vị được hướng dẫn ban hành quy định hoặc hướng dẫn khuyến khích vận động trong giờ làm việc.

Đồng thời, bố trí thời gian phù hợp để nhân viên có thể tham gia thể dục giữa giờ hoặc hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, có chính sách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân tích cực tham gia.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích phát triển môi trường làm việc hỗ trợ vận động, với việc bố trí không gian tập luyện nhỏ, như khu vực giãn cơ, thảm tập, dụng cụ nhẹ như bóng tập, dây kháng lực.

Thiết kế lối đi bộ nội bộ, khuyến khích sử dụng cầu thang bộ. Lắp đặt thiết bị hỗ trợ tư thế (bàn nâng hạ, ghế công thái học), nhằm giảm đau mỏi và tăng vận động.

Bên cạnh đó, có thể tổ chức các chương trình vận động phù hợp tại nơi làm việc. Người lao động cũng được khuyến khích vận động từ 5 -10 phút giữa giờ làm việc, với các tư thế như đứng dậy, xoay khớp, duỗi cơ, tập hít thở.

Các đơn vị cũng được khuyến khích chuẩn hóa các bài tập “thể dục giữa giờ” phù hợp với đặc điểm làm việc của người lao động; hay tổ chức hoạt động “Giờ vận động” hằng ngày hoặc hằng tuần.

Ngoài ra, có thể tổ chức phong trào, sự kiện thể thao như các giải thể thao nội bộ: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, chạy bộ, yoga, aerobic...

Bộ Y tế cũng khuyến khích các đơn vị phát động các cuộc thi: “10.000 bước mỗi ngày”, “Tháng vận động vì sức khỏe”. Khuyến khích các câu lạc bộ thể thao tự phát của nhân viên, hỗ trợ kinh phí hoạt động nếu điều kiện cho phép.

Bộ cũng lưu ý, có thể lồng ghép hoạt động thể lực với công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đó là, kết hợp khám sức khỏe định kỳ với tư vấn hoạt động thể lực phù hợp cho từng nhóm lao động. Tầm soát, theo dõi các chỉ số sức khỏe: BMI, huyết áp, vòng eo, đường huyết… và tư vấn chương trình vận động cá nhân.

Việc ứng dụng công nghệ cũng cần được tăng cường, thông qua việc sử dụng ứng dụng đếm bước, nhắc nhở vận động, hướng dẫn bài tập tại chỗ; tổ chức các thử thách vận động trực tuyến, bảng xếp hạng thi đua; gửi tài liệu, video bài tập qua email, nhóm nội bộ.