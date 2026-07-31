Khẩn trương rà soát số lao động Việt bị ảnh hưởng bởi động đất tại Nhật Bản

Bộ Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp phái cử lao động, thực tập sinh sang Nhật Bản khẩn trương rà soát, nắm tình hình số lao động đang làm việc bị ảnh hưởng để sẵn sàng có các biện pháp ứng phó và hỗ trợ kịp thời trong mọi tình huống...

Trận động đất xảy ra tại Thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto, phía nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã có văn bản gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, về việc rà soát, nắm tình hình, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất tại Kumamoto, Nhật Bản.

Trước đó, vào hồi 16h27 ngày 28/7/2026, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter (tâm chấn sâu khoảng 16km) đã xảy ra tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto, phía nam Nhật Bản.

Trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại địa phương, làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống và gây mất điện trên diện rộng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo về việc có thể tiếp tục xảy ra các dư chấn mạnh lên đến 7 độ trong vòng từ 2-3 ngày đến 1 tuần tới.

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hiện đã ghi nhận có lao động Việt Nam bị thương vong và gặp thiệt hại về chỗ ở tại khu vực lánh nạn.

Để kịp thời thực hiện công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ thực tập sinh, lao động Việt Nam ổn định tình hình, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp đưa thực tập sinh/người lao động đến làm việc tại các tỉnh thuộc khu vực Kyushu (đặc biệt là tỉnh Kumamoto và Nagasaki) khẩn trương rà soát và nắm tình hình người lao động.

Thống kê số lượng thực tập sinh, lao động đang làm việc bị ảnh hưởng và khó khăn gặp phải, cần được hỗ trợ (nếu có). Đồng thời, duy trì liên lạc với người lao động để họ yên tâm tâm lý.

Các doanh nghiệp phái cử cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận và các bên có liên quan, theo dõi sát sao diễn biến tình hình, sẵn sàng có các biện pháp ứng phó và hỗ trợ kịp thời trong mọi tình huống.

Đặc biệt, cần yêu cầu phía đối tác Nhật Bản tiến hành rà soát kỹ lưỡng tình trạng nhà ở, ký túc xá của thực tập sinh, lao động.

Đối với những nơi ở đã bị hư hại, có nguy cơ đổ sập, hoặc không đảm bảo an toàn do các rung chấn, cần khẩn trương thực hiện di dời người lao động đến các địa điểm lánh nạn an toàn, do chính quyền sở tại cung cấp.

Với trường hợp đã ghi nhận có lao động gặp nạn thương vong, cần khẩn trương phối hợp với đối tác để hỗ trợ giải quyết các thủ tục hậu sự, chế độ bảo hiểm, bảo hiểm tai nạn lao động và các chế độ liên quan khác, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động cùng gia đình họ.

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hỗ trợ người lao động vùng bị động đất, các doanh nghiệp báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động tại Nhật Bản để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết.

Người lao động cần hỗ trợ có thể liên hệ số điện thoại liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản của Ban quản lý lao động: +81.80 7142 6688, hoặc +81.90 5515 7979, Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81.80.3590.9136, và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81.92 263 7668.