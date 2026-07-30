Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/7/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Tham dự Lễ kí kết, về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) có ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; ông Phạm Vĩnh Thái - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng biên tập; ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc; Về phía Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (Hiệp hội) có ông Nguyễn Khắc Khanh – Chủ tịch Hiệp hội, bà Hoàng Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Hiệp hội; đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ cùng các cán bộ chuyên môn và các chuyên gia của hai đơn vị.

TS. Nguyễn Khắc Khanh – Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam chia sẻ suy nghĩ tại Lễ kí kết.

Thỏa thuận được kí kết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và các quy định của pháp luật về xuất bản, giáo dục; phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát triển giáo dục số và nâng cao chất lượng học liệu phục vụ dạy học.

Thông qua Thỏa thuận, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sách điện tử, sách số và học liệu số; đồng thời góp phần chuẩn hóa nội dung, nâng cao chất lượng khoa học, tính sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả sử dụng của các sản phẩm trước khi được công bố trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: "Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục. Người học ngày nay không chỉ tiếp cận tri thức thông qua sách in mà còn thông qua nhiều hình thức học liệu số với khả năng tương tác, cập nhật và cá thể hóa ngày càng cao.

Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng chất lượng giáo dục luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi học liệu số không chỉ cần đúng về kiến thức mà còn phải phù hợp với chương trình, đáp ứng yêu cầu sư phạm, thân thiện với người sử dụng và thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Chính vì vậy, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực".

Ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kí kết, TS. Nguyễn Khắc Khanh – Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã chia sẻ: "Chúng ta đã có nhiều tài nguyên số, nhưng chưa thực sự hình thành được một hệ sinh thái tri thức số toàn diện, thống nhất, hiện đại, nơi mọi nguồn lực được kết nối, chia sẻ và cùng tạo ra giá trị mới. Đó không chỉ là câu chuyện của giáo dục hay xuất bản, mà còn là câu chuyện về chủ quyền tri thức số quốc gia.

Muốn bảo đảm chủ quyền đó, chúng ta phải xây dựng được một hệ sinh thái học liệu số của chính Việt Nam, nơi nội dung giáo dục có chất lượng, dữ liệu được quản trị an toàn, bản quyền được bảo vệ và tri thức Việt Nam được lan tỏa trên các nền tảng số của thời đại mới. Sự kết hợp giữa Hiệp hội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, từng bước xây dựng hạ tầng tri thức số quốc gia. Tôi tin tưởng rằng lễ ký kết hôm nay sẽ là viên gạch đầu tiên của hành trình đó".

Theo nội dung Thỏa thuận, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam sẽ phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn đối với các sản phẩm số do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát triển, gồm bài giảng điện tử, học liệu tương tác, ngân hàng câu hỏi, video học tập, học liệu đa phương tiện, nền tảng học tập số, sách điện tử, sách số và các loại học liệu số khác thuộc phạm vi hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hiệp hội sẽ huy động đội ngũ chuyên gia tham gia nghiên cứu, đánh giá và tư vấn về độ chính xác của nội dung, tính khoa học, tính sư phạm, mức độ phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, khả năng ứng dụng công nghệ số, trải nghiệm của người học và các tiêu chuẩn chất lượng trong phát triển học liệu số.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá, quy trình rà soát, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển sách điện tử, sách số, học liệu số phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn chuyên môn, chương trình tập huấn và các hoạt động nghiên cứu liên quan đến sách điện tử, học liệu số và chuyển đổi số trong giáo dục.

Lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam.

Việc kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong việc huy động trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực xã hội tham gia nâng cao chất lượng sách điện tử, sách số và học liệu số.