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Vụ án tại MediPhar: 14 bị cáo lĩnh án tù

Đ Đỗ Mến

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi...

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh:Như Nguyệt.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh:Như Nguyệt.

Chiều 31/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA) mức án 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) bị tuyên phạt lần lượt mức án 13 năm và 12 năm tù về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại lĩnh án tù từ 15 tháng tù treo – 7 năm tù về các tội danh tương ứng với hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia tố tụng. Ảnh: Như Nguyệt.
Đại diện Viện kiểm sát tham gia tố tụng. Ảnh: Như Nguyệt.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo đã tác động tiêu cực đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, diễn ra trong thời gian dài, trải rộng trên toàn quốc. Trong vụ án này, còn có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác của cán bộ công an.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây mất lòng tin, bức xúc trong dư luận.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là người giữ vai trò cao nhất, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hành vi của các bị cáo nên phải chịu mức hình phạt cao nhất.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Ảnh: Như Nguyệt.
Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Quá trình xét xử làm rõ bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là phó giám đốc Công ty Mediphar, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, giám đốc Công ty MegaPhaco, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực thẩm chức năng giả bằng thủ đoạn chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố.

Các bị cáo không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đối với 88 sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Mạnh còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 143 tỷ đồng và trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý.

Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Mạnh đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm cho bị cáo đối với tội Đưa hối lộ.

Đối đáp với quan điểm này của luật sư, đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ nhà nước, khiến họ phải ngồi đây đối diện với hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Mạnh mới làm đơn tố giác những người nhận hối lộ. Vì vậy, không có cơ sở miễn trách nhiệm cho bị cáo đối với tội Đưa hối lộ.

Về dân sự, tòa án tuyên buộc các bị cáo là lãnh đạo, cổ đông chính của Công ty MediUSA phải nộp lại tiền hưởng lợi từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Trong đó bị cáo Mạnh phải nộp 291 tỷ đồng. Tòa án khấu trừ số tiền 169 tỷ đồng bị cáo Mạnh đã nộp, yêu cầu khắc phục tiếp 121 tỷ đồng.

Tang vật là hàng trăm nghìn hộp sản phẩm, nhiều tấn nguyên liệu, sản phẩm, chất không rõ nguồn gốc được tòa tuyên buộc xử lý, tiêu hủy.

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