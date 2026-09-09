Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP, đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch tại Tờ trình số 466/TTr-BVHTTDL và văn bản số 5640/BVHTTDL-TDTTVN. Cụ thể, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP. Hà Nội quản lý.
XÁC ĐỊNH PHẦN DIỆN TÍCH BÀN GIAO
Theo đó, trong tổng diện tích 170,55 ha của Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Bộ Quốc phòng sẽ quản lý 64,72ha, gồm: sân vận động trung tâm, khu sân tập bóng đá (2 sân tập); trụ sở làm việc Khu liên hợp; hạ tầng giao thông nội khu; cung thể thao dưới nước; khu đua xe đạp lòng chảo; công viên cây xanh; phần đường giao thông kết nối Khu đua xe đạp lòng chảo và khu dịch vụ thể thao; khu khách sạn, dịch vụ thể thao, văn phòng cho thuê; khu/học viện đào tạo golf quốc gia; khu thể thao trong nhà; khu xử lý kỹ thuật; bãi đỗ xe Mỹ Đình 1; bãi đỗ xe Mỹ Đình 2.
TP.Hà Nội quản lý 95,47 ha, gồm: khu khách sạn, dịch vụ thể thao và Trụ sở Ủy ban Olympic, các Liên đoàn; khu thi đấu quần vợt; khu công viên cây xanh; hồ điều hòa; trung tâm báo chí, truyền thanh, truyền hình; đất kênh mương; mương tiêu thoát nước và |đường giao thông trên mặt mương; đầu tư tuyến đường kết nối phố Vũ Quỳnh với đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng theo quy hoạch được duyệt; bãi xe (nằm trong phần diện tích 1,58 ha TP.Hà Nội đề nghị chuyển giao để làm đường); đất đường giao thông quảng quảng trường.
Phần đất còn lại là 10,36ha, không chuyển giao do đơn vị khác quản lý, gồm: khu Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Trung tâm doping và y học thể thao; Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; trạm điện.
Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ
Để thực hiện, Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP.Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9/2026.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng, UBND TP.Hà Nội theo phương án đã được phê duyệt. Bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tiếp nhận, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.
Đối với Bộ Quốc phòng, cơ quan này phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hà Nội tổ chức tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; Bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ và xử lý các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo quy định pháp luật.
Về phía Hà Nội, UBND TP tổ chức tiếp nhận phần diện tích đất đai theo phương án đã được phê duyệt. Xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Phát biểu tại cuộc làm việc với các bộ, ngành liên quan đến phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, việc chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để phát huy tốt hơn hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác là cần thiết.
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