Hà Nội phân công triển khai 50 thỏa thuận sau Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư

Cụ thể, Hà Nội sẽ triển khai 50 Bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác thuộc 4 nhóm lĩnh vực gồm: hạ tầng, đô thị; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tài chính, xúc tiến đầu tư; văn hóa, y tế, giáo dục.
Theo kế hoạch, Sở Tài chính là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư, đối tác thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; phối hợp hướng dẫn các thủ tục về đề xuất dự án, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận nhà đầu tư, phương thức lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục đầu tư khác thuộc thẩm quyền.
Đồng thời, chủ trì triển khai các Bản ghi nhớ thuộc lĩnh vực tài chính và xúc tiến đầu tư; huy động nguồn lực, kết nối nhà đầu tư với các ngân hàng, định chế tài chính, đồng thời phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nghiên cứu địa điểm, quy mô, tổng mức đầu tư và phương thức triển khai dự án.
Đối với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ trì và nhà đầu tư, có trách nhiệm giới thiệu hoặc đề xuất các địa điểm, khu vực nghiên cứu phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển đô thị, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, cũng như định hướng phát triển không gian của Thành phố.
Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin, tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng các thủ tục thuộc thẩm quyền.
Còn UBND các xã, phường phối hợp cùng cơ quan chủ trì, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cung cấp thông tin về hiện trạng địa bàn, quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nhu cầu phát triển, địa điểm khảo sát và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án trên địa bàn.
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