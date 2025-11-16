Bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ gồm 25 dự án...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2491/QĐ-TTg về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021–2025 cho các bộ, địa phương để thực hiện thu hồi vốn ứng trước theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ.

Tổng cộng có 25 dự án được bổ sung, trong đó có Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương (Giai đoạn 1) thuộc Bộ Xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn; Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc - La Phù; Tu bổ, nâng cấp đê tả, đê hữu ngòi Me huyện Cẩm khê; Xử lý sạt lở bờ sông đoạn K0-K10 đê tả Đà và đê tả hữu ngòi Lạt thuộc các xã Lương Nha, Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ căn cứ danh mục dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trong nội bộ theo thẩm quyền để bổ sung vốn cho các dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức triển khai, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao trong năm 2025.

Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm hay cơ chế “xin – cho”.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về Bộ Tài chính trong 3 ngày làm việc.

Đồng thời, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.