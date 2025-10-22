Chính phủ ban hành Nghị định mới, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư công

Nghị định 275/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời làm rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Ngày 22/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 275/2025/NĐ-CP, nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP (ngày 8/4/2025) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý cho các dự án đặc thù, quy định về thẩm định nguồn vốn và làm rõ cơ chế điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả.

BỔ SUNG TRÌNH TỰ 5 BƯỚC CHO DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN

Một trong những nội dung bổ sung quan trọng của Nghị định 275/2025/NĐ-CP là việc bổ sung Điều 9a, quy định chi tiết về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình này bao gồm 5 bước cụ thể như sau:

Giao nhiệm vụ: Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan trung ương, hoặc địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sau đó thành lập Hội đồng thẩm định (hoặc giao đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định) và hoàn thiện báo cáo để trình Thủ tướng.

Thành lập Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch, hoặc giao Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nghị định cho phép việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo. Hội đồng này được quyền mời các tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định.

Bộ Tài chính đánh giá vốn: Bộ Tài chính chủ trì đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án bố trí vốn, sau đó gửi kết quả cho Hội đồng thẩm định nhà nước (hoặc cơ quan chủ trì thẩm định).

Hoàn thiện báo cáo: Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định gửi ý kiến thẩm định chính thức để cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng quyết định: Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm các nội dung cốt lõi: mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian thực hiện, cùng các cơ chế, giải pháp và chính sách đặc thù để thực hiện dự án.

ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN

Nghị định cũng bổ sung Điều 15a mới, làm rõ các quy định về hạn mức để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các chương trình, dự án đầu tư công.

Đối với vốn giai đoạn sau: Sau khi cấp có thẩm quyền thông báo tổng mức vốn giai đoạn sau (theo khoản 4 Điều 59 Luật Đầu tư công), nếu tổng mức vốn này lớn hơn hạn mức quy định tại khoản 1 Điều 36a Luật Đầu tư công, các bộ, cơ quan và địa phương sẽ thẩm định nguồn vốn, đảm bảo tổng mức đầu tư dự kiến không vượt quá tổng mức vốn đã được thông báo.

Đối với các dự án “chờ” vốn: Các chương trình, dự án đã được thẩm định nguồn vốn và được phê duyệt chủ trương đầu tư theo hạn mức cũ, nhưng chưa được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, thì sẽ được tiếp tục xem xét khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn.

Đối với vốn giai đoạn hiện hành: Các bộ, cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong phạm vi tổng số vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành đã được giao.

Đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi: Căn cứ vào thư quan tâm hoặc văn bản cam kết của nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc sử dụng các nguồn vốn này. Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương lập, thẩm định chủ trương đầu tư và đánh giá khả năng cân đối vốn.

Nghị định 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 43 về trình tự lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được làm rõ. Cụ thể, đối với các dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm phải lấy ý kiến của Bộ KH&CN để hoàn thiện phương án phân bổ vốn trước khi gửi Bộ Tài chính. Bộ KH&CN có 10 ngày làm việc để cho ý kiến kể từ khi nhận được đề xuất.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 50, quy định rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương (nhưng không vượt tổng chi đã được Quốc hội quyết định).