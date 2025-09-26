Bộ sưu tập mới tại Milan: Gen Z và tái chế

Đó có thể là một show diễn với các người mẫu bước đi trên một đống quần áo bỏ đi đồ sộ. Đó cũng có thể là bối cảnh ấn tượng làm nền cho bộ sưu tập với chủ đề tái chế. Nhưng Diesel chọn cách khác...

Thông thường, các thương hiệu thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới thông qua các phương pháp: Trên sàn diễn hoặc qua buổi presentation/trunk show. Sàn diễn tiếp cận được một lượng lớn khán giả, nhưng kết thúc chóng vánh và đắt đỏ. Còn buổi presentation lại kết nối sâu sắc với khách hàng, nhưng ít tạo được tiếng tăm tương tự các sàn diễn runway.

Vậy, có cách nào để kết hợp hiệu ứng của cả hai? Đó là một dạng presentation trá hình, nhưng không bó hẹp trong phạm vi của một căn phòng nhỏ, mà mở rộng ra khắp đường phố Milan. Không chỉ giới mộ điệu thời trang, ngay cả những người qua đường bình thường cũng có thể tận mắt ngắm nhìn các thiết kế mới nhất. Chắc chắn họ sẽ chụp vài pô ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, giúp sự kiện lan tỏa như vũ bão.

Mới đây, giám đốc sáng tạo Glenn Martens đã trình làng bộ sưu tập Diesel Xuân - Hè 2026 mới tại Tuần lễ thời trang Milan với một tuyên ngôn mạnh mẽ. Trong một cơn bùng nổ sáng tạo ngoạn mục, Diesel đã biến đường phố Milan thành sân khấu cho một cuộc "săn tìm trứng Phục sinh" khổng lồ.

Tất cả 55 thiết kế được gói gọn trong những quả trứng trong suốt với kích thước không cân xứng, ùa ra đường phố như những tác phẩm điêu khắc sống động. Bộ sưu tập tập trung vào sự phá vỡ kết cấu, tính dễ mặc và phong cách thô mộc, phóng khoáng hướng đến tệp khách hàng trẻ.

Từ những bộ jumpsuit đan đến những chiếc váy với những đám mây voan xé, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 đều mang đến cảm giác như một câu đố - một trò chơi khám phá thách thức người mặc nhìn sâu hơn bề mặt và đánh giá cao sự hỗn loạn sáng tạo bên trong.

Martens, nổi tiếng với cách tiếp cận sáng tạo với denim, đã trình làng một dòng trang phục vừa mang phong cách punk vừa tinh tế. Chất liệu chủ đạo trong bộ sưu tập là vải denim satin, được làm từ polyester tái chế, được khắc laser để tạo hiệu ứng sờn rách, sờn rách. Loại vải này được sử dụng cho áo khoác biker không tay và váy yếm với màu sắc rực rỡ.

Bản thân vải denim đã được tẩy trắng từ trong ra ngoài, tạo hiệu ứng gần như "tia X", làm lộ rõ cấu trúc bên trong của trang phục. Chủ đề "hé lộ nội dung bên trong" cũng được thể hiện rõ qua các đường may hở, và ở những thiết kế hai lớp, với lớp trong lớn hơn lớp ngoài, tạo nên một hình khối điêu khắc đầy bất ngờ.

Bộ sưu tập là một sự phá cách, với nhiều kiểu dáng táo bạo. Những chiếc áo khoác được may đo riêng được trang trí bằng dây đeo có thể được thắt theo nhiều cách khác nhau, và những chiếc váy da được cắt với các cạnh thô ráp giống như da động vật. Các sản phẩm có đường may sờn, họa tiết trompe l'oeil và nhiều kiểu dáng denim-on-denim đã trở thành dấu ấn riêng trong các tác phẩm của Martens tại thương hiệu.

Bên cạnh đó là áo khoác và váy được làm cũ kỹ đến mức hoàn hảo, với khóa kéo lộ ra và những đường cắt độc đáo góp phần vào tinh thần nổi loạn của bộ sưu tập. Phụ kiện cũng hòa quyện với điêu khắc: túi xách với hình dạng mô-đun, giày và trang sức gợi lên hình ảnh bộ xương tương lai...

Ngoài trang phục, buổi trình diễn còn là một bài bình luận về chính ngành công nghiệp thời trang. Các người mẫu được trưng bày bên trong những quả trứng trong suốt. Mỗi chiếc bình có một mã QR mời công chúng tìm các người mẫu trong vỏ trứng trong suốt của chúng như một phần của "cuộc săn trứng Phục sinh" trên toàn thành phố.

"Quả trứng" ở đây không chỉ là một chiếc lồng kính đơn giản, nó trở thành biểu tượng của sự thai nghén sáng tạo, của một thế giới đang thay đổi, nơi thời trang thoát khỏi sàn diễn, tiến vào đường phố và thử nghiệm những quy tắc để phá vỡ chúng một cách hiệu quả hơn. Diesel vì thế mời gọi giới trẻ vào một cuộc hành trình, nơi mỗi khám phá trở thành một hành động của phong cách và tự do.

55 kiểu dáng được đặt tại 18 địa điểm khác nhau quanh Milan, bao gồm cả nhà thờ, quán bar và câu lạc bộ. Sân khấu trung tâm là tại Piazza Beccaria của thành phố, nơi có nhạc sống và giải trí. Mặc dù trò chơi hoàn toàn miễn phí để đăng ký, Diesel vẫn rất hào phóng với phần thưởng.

Người tìm ra 34 quả trứng nhanh nhất được tặng một cây trang phục denim từ đầu đến chân của thương hiệu. Top 5 sẽ được chọn item mình thích từ bộ sưu tập Diesel Xuân - Hè 2026, và được nhận item vào dịp Giáng Sinh 2025 – trước thềm các look này lên kệ. Có khoảng 5.000 người đã đăng ký tham gia chơi cùng Diesel, bắt đầu từ 19h30 đến tận 23h00 ngày 23/9/2025.

Sự kiện không chỉ là một buổi trình diễn, mà còn là một cuộc truy lùng kho báu thực thụ. Như Martens đã tuyên bố: “Đây là Diesel dành cho mọi người, một bộ sưu tập được công chúng khám phá. Đó là một phần của ý tưởng rằng mọi người trên thế giới đều có thể mặc Diesel”.

Đây quả thật cũng là một đòn giáng mạnh mẽ vào giới thượng lưu thời trang, những người thường ngồi hàng ghế đầu để phán xét. Dưới sự bảo trợ của chính quyền thành phố, Glenn Martens đã dàn dựng một trò chơi kích thước thật, nơi mọi người đều trở thành khán giả đặc quyền, được “ngồi hàng ghế đầu”.

“Tuân theo các quy tắc, sau đó phá vỡ chúng. Vì một cuộc sống thành công!" Martens nói.