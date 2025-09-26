Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Bộ sưu tập mới tại Milan: Gen Z và tái chế

Băng Sơn

26/09/2025, 15:36

Đó có thể là một show diễn với các người mẫu bước đi trên một đống quần áo bỏ đi đồ sộ. Đó cũng có thể là bối cảnh ấn tượng làm nền cho bộ sưu tập với chủ đề tái chế. Nhưng Diesel chọn cách khác...

Bộ sưu tập mới của Diesel trở thành một cuộc "săn tìm trứng Phục sinh" khổng lồ.
Bộ sưu tập mới của Diesel trở thành một cuộc "săn tìm trứng Phục sinh" khổng lồ.

Thông thường, các thương hiệu thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới thông qua các phương pháp: Trên sàn diễn hoặc qua buổi presentation/trunk show. Sàn diễn tiếp cận được một lượng lớn khán giả, nhưng kết thúc chóng vánh và đắt đỏ. Còn buổi presentation lại kết nối sâu sắc với khách hàng, nhưng ít tạo được tiếng tăm tương tự các sàn diễn runway.

Vậy, có cách nào để kết hợp hiệu ứng của cả hai? Đó là một dạng presentation trá hình, nhưng không bó hẹp trong phạm vi của một căn phòng nhỏ, mà mở rộng ra khắp đường phố Milan. Không chỉ giới mộ điệu thời trang, ngay cả những người qua đường bình thường cũng có thể tận mắt ngắm nhìn các thiết kế mới nhất. Chắc chắn họ sẽ chụp vài pô ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, giúp sự kiện lan tỏa như vũ bão.

Mới đây, giám đốc sáng tạo Glenn Martens đã trình làng bộ sưu tập Diesel Xuân - Hè 2026 mới tại Tuần lễ thời trang Milan với một tuyên ngôn mạnh mẽ. Trong một cơn bùng nổ sáng tạo ngoạn mục, Diesel đã biến đường phố Milan thành sân khấu cho một cuộc "săn tìm trứng Phục sinh" khổng lồ.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Tất cả 55 thiết kế được gói gọn trong những quả trứng trong suốt với kích thước không cân xứng, ùa ra đường phố như những tác phẩm điêu khắc sống động. Bộ sưu tập tập trung vào sự phá vỡ kết cấu, tính dễ mặc và phong cách thô mộc, phóng khoáng hướng đến tệp khách hàng trẻ.

Từ những bộ jumpsuit đan đến những chiếc váy với những đám mây voan xé, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 đều mang đến cảm giác như một câu đố - một trò chơi khám phá thách thức người mặc nhìn sâu hơn bề mặt và đánh giá cao sự hỗn loạn sáng tạo bên trong.

Martens, nổi tiếng với cách tiếp cận sáng tạo với denim, đã trình làng một dòng trang phục vừa mang phong cách punk vừa tinh tế. Chất liệu chủ đạo trong bộ sưu tập là vải denim satin, được làm từ polyester tái chế, được khắc laser để tạo hiệu ứng sờn rách, sờn rách. Loại vải này được sử dụng cho áo khoác biker không tay và váy yếm với màu sắc rực rỡ.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Bản thân vải denim đã được tẩy trắng từ trong ra ngoài, tạo hiệu ứng gần như "tia X", làm lộ rõ cấu trúc bên trong của trang phục. Chủ đề "hé lộ nội dung bên trong" cũng được thể hiện rõ qua các đường may hở, và ở những thiết kế hai lớp, với lớp trong lớn hơn lớp ngoài, tạo nên một hình khối điêu khắc đầy bất ngờ.

Bộ sưu tập là một sự phá cách, với nhiều kiểu dáng táo bạo. Những chiếc áo khoác được may đo riêng được trang trí bằng dây đeo có thể được thắt theo nhiều cách khác nhau, và những chiếc váy da được cắt với các cạnh thô ráp giống như da động vật. Các sản phẩm có đường may sờn, họa tiết trompe l'oeil và nhiều kiểu dáng denim-on-denim đã trở thành dấu ấn riêng trong các tác phẩm của Martens tại thương hiệu.

Bên cạnh đó là áo khoác và váy được làm cũ kỹ đến mức hoàn hảo, với khóa kéo lộ ra và những đường cắt độc đáo góp phần vào tinh thần nổi loạn của bộ sưu tập. Phụ kiện cũng hòa quyện với điêu khắc: túi xách với hình dạng mô-đun, giày và trang sức gợi lên hình ảnh bộ xương tương lai...

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Ngoài trang phục, buổi trình diễn còn là một bài bình luận về chính ngành công nghiệp thời trang. Các người mẫu được trưng bày bên trong những quả trứng trong suốt. Mỗi chiếc bình có một mã QR mời công chúng tìm các người mẫu trong vỏ trứng trong suốt của chúng như một phần của "cuộc săn trứng Phục sinh" trên toàn thành phố.

"Quả trứng" ở đây không chỉ là một chiếc lồng kính đơn giản, nó trở thành biểu tượng của sự thai nghén sáng tạo, của một thế giới đang thay đổi, nơi thời trang thoát khỏi sàn diễn, tiến vào đường phố và thử nghiệm những quy tắc để phá vỡ chúng một cách hiệu quả hơn. Diesel vì thế mời gọi giới trẻ vào một cuộc hành trình, nơi mỗi khám phá trở thành một hành động của phong cách và tự do.

VnEconomy

55 kiểu dáng được đặt tại 18 địa điểm khác nhau quanh Milan, bao gồm cả nhà thờ, quán bar và câu lạc bộ. Sân khấu trung tâm là tại Piazza Beccaria của thành phố, nơi có nhạc sống và giải trí. Mặc dù trò chơi hoàn toàn miễn phí để đăng ký, Diesel vẫn rất hào phóng với phần thưởng.

Người tìm ra 34 quả trứng nhanh nhất được tặng một cây trang phục denim từ đầu đến chân của thương hiệu. Top 5 sẽ được chọn item mình thích từ bộ sưu tập Diesel Xuân - Hè 2026, và được nhận item vào dịp Giáng Sinh 2025 – trước thềm các look này lên kệ. Có khoảng 5.000 người đã đăng ký tham gia chơi cùng Diesel, bắt đầu từ 19h30 đến tận 23h00 ngày 23/9/2025.

VnEconomy

Sự kiện không chỉ là một buổi trình diễn, mà còn là một cuộc truy lùng kho báu thực thụ. Như Martens đã tuyên bố: “Đây là Diesel dành cho mọi người, một bộ sưu tập được công chúng khám phá. Đó là một phần của ý tưởng rằng mọi người trên thế giới đều có thể mặc Diesel”.

Đây quả thật cũng là một đòn giáng mạnh mẽ vào giới thượng lưu thời trang, những người thường ngồi hàng ghế đầu để phán xét. Dưới sự bảo trợ của chính quyền thành phố, Glenn Martens đã dàn dựng một trò chơi kích thước thật, nơi mọi người đều trở thành khán giả đặc quyền, được “ngồi hàng ghế đầu”.

“Tuân theo các quy tắc, sau đó phá vỡ chúng. Vì một cuộc sống thành công!" Martens nói.

Bộ sưu tập ra mắt của Michael Rider tại Celine có gì đặc biệt?

10:33, 09/07/2025

Bộ sưu tập ra mắt của Michael Rider tại Celine có gì đặc biệt?

Tư duy di sản trong bộ sưu tập mang đậm dấu ấn La Mã

15:56, 19/05/2025

Tư duy di sản trong bộ sưu tập mang đậm dấu ấn La Mã

Từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thời trang

19:02, 08/08/2025

Từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thời trang

Từ khóa:

bộ sưu tập thời trang tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ

Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ

Các tín đồ thời trang đang tự hỏi: bộ sưu tập túi xách mới ra mắt của thương hiệu đồ tập Alo Yoga có thể chinh phục khách hàng mức giá ngang ngửa túi xa xỉ Hermès hay không…

Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc

Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc

Tiếp cận các ngôi sao, tỏa sáng bằng tài năng tại các sàn diễn quốc tế hay kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đại lý bán lẻ... Đó là những lựa chọn khác nhau của các nhà thiết kế để đưa thời trang Việt ra thế giới…

Ngành hàng xa xỉ nên ưu tiên người tiêu dùng Gen X?

Ngành hàng xa xỉ nên ưu tiên người tiêu dùng Gen X?

Trong khi các doanh nghiệp đang mải mê chạy theo các cộng đồng hâm mộ Gen Z, thì Gen X – vốn thường bị bỏ qua – lại đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của thu nhập và chi tiêu…

Sản phẩm mini bùng nổ trên thị trường ngành làm đẹp

Sản phẩm mini bùng nổ trên thị trường ngành làm đẹp

Với doanh số tăng vọt, danh mục đang được mở rộng và hiện diện phổ biến trên những kệ trưng bày bắt mắt, các sản phẩm mini kích thước nhỏ đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường ngành làm đẹp...

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Các loại thuốc giảm cân như Ozempic tưởng chừng có thể khiến các chương trình detox tại khu nghỉ dưỡng biến mất. Nhưng thực tế, chúng lại đang được hồi sinh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhà máy ô tô VEAM (VM) nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới

Doanh nghiệp

2

Tuyến hàng hải mới Cửa Lò – Dongguan tạo động lực thúc đẩy xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

3

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

5

Bộ Tư pháp thẩm định chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy