Trang chủ Đầu tư

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Gia Huy

24/09/2025, 22:22

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” là giả mạo, vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên trang này....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Tài chính cho biết Bộ đã nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Theo phản ánh, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được facebook xác minh (có tích xanh).

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính.
Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính khẳng định trang facebook “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính.

Qua sự việc này, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Tài chính cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Bộ Tài chính hiện đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã thường xuyên phát đi thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ Tài chính trên không gian mạng.

Cụ thể, ngày 31/3/2025, Bộ Tài chính đã cảnh báo về trang Facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Tiếp đó, ngày 15/4/2025, Bộ Tài chính một lần nữa đã phát đi cảnh báo tới người dân, doanh nghiệp về việc giả mạo các văn bản lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính để lừa đảo “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Ngày 30/5/2025, Bộ Tài chính tiếp tục phát đi thông báo về việc giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, giả mạo Website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các Website; Fanpage giả mạo này.

Ngày 4/7/2025, Bộ Tài chính tiếp tục phát cảnh báo tới người dân, doanh nghiệp về việc giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp thông tin sai lệch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện tại,Bộ Tài chính sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử (có tên miền: https://www.mof.gov.vn để cung cấp thông tin hoạt động của ngành Tài chính đến người dân và doanh nghiệp.

