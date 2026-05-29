Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Hoàng Sơn

29/05/2026, 09:44

Luỹ kế đến 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ, cơ quan trung ương vẫn gần như “đứng ngoài cuộc” làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay...

13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”
13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”

Bộ Tài chính cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tuần từ ngày 15/5/2026 đến ngày 21/5/2026 ghi nhận sự gia tăng đáng chú ý so với tuần trước đó.

Cụ thể, tổng số vốn được giải ngân trong khoảng thời gian này đạt 16.526,4 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 1,4 lần. Dù chuyển biến tích cực bước đầu, song việc duy trì đà cải thiện ổn định và đồng đều giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương 18% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức thực hiện còn khá khiêm tốn so với yêu cầu tiến độ khi quy mô vốn đầu tư công rất lớn, đặt ra áp lực đáng kể đối với các cơ quan thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Xét theo từng đơn vị, sự chênh lệch trong kết quả giải ngân giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn khá rõ rệt.

Tính đến thời điểm báo cáo, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong nhóm này, TP.Hà Nội là một điểm sáng khi tiếp tục duy trì tốc độ giải ngân cao, dù có quy mô vốn thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Nếu vào cuối tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt khoảng 27,3% kế hoạch, thì đến cuối tháng 5 tăng lên gần 32,8%, đứng đầu trong nhóm các địa phương.

Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Ngược lại, số lượng đơn vị có kết quả thấp hơn mức trung bình chiếm tỷ lệ lớn hơn, với 28 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh, địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước, hiện mới đạt khoảng 17,4%.

Đáng chú ý, vẫn còn 13 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp, dưới 1%, thậm chí chưa phát sinh giải ngân. Thực trạng này cho thấy cần có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ tại các đơn vị chậm triển khai.

Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Kế hoạch đầu tư công từ ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đạt 1.013.443,4 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã chủ động điều chỉnh, bổ sung thêm 13.325,9 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách, nâng tổng quy mô kế hoạch vốn lên 1.026.769,3 tỷ đồng.

Với quy mô vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới sẽ gia tăng đáng kể, nhất là đối với các dự án hạ tầng then chốt, các công trình liên kết vùng và hệ thống giao thông lớn.

Theo Bộ Tài chính, nếu loại trừ phần vốn tương đương 5% kế hoạch đầu tư công từ ngân sách địa phương, với giá trị 32.511,3 tỷ đồng được dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, thì tỷ lệ giải ngân của cả nước tính đến hết ngày 21/5/2026 đạt khoảng 18,6% kế hoạch được giao.

Đánh giá về nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm Bộ Tài chính cho rằng bên cạnh những yếu tố khách quan như tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm tại một số địa phương, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa ổn định, giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công biến động thì sự chậm trễ cũng xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan.

Trong đó, hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương là điểm nghẽn đáng chú ý. Tính đến ngày 21/5/2026, vẫn còn 22.839,9 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, thuộc về 13 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương, chiếm 2,3% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng đủ điều kiện để bố trí vốn theo quy định. Ngoài ra, một số đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch để chuyển nguồn sang các đơn vị có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn, Bộ Tài chính cho biết.

Tại Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nguyên nhân của sự chậm trễ trong giải ngân xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố chủ quan là nguyên nhân chính.

"Dù cùng một khuôn khổ pháp lý, kết quả giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn có sự khác biệt đáng kể khi tâm lý né tránh trách nhiệm, e ngại sai sót vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy tối đa, trong khi công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa đủ mạnh. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ, năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh quy mô đầu tư công ngày càng lớn, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc phân bổ đủ nguồn lực mà còn phải bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Nếu thiếu sự quyết liệt trong điều hành, chậm trễ trong phân bổ vốn và giải phóng mặt bằng thì dù được giao nguồn lực lớn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công vẫn khó được bảo đảm.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương còn chậm giải ngân. Đồng thời, cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế đánh giá rõ ràng nhằm tăng cường tính minh bạch, kỷ luật và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch

09:09, 14/05/2026

Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn nằm chờ” dự án

14:44, 05/05/2026

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn nằm chờ” dự án

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

11:16, 25/04/2026

Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương

Từ khóa:

áp lực giải ngân Bộ Tài Chính Đầu tư công Dự án hạ tầng Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công 2026 tài chính tình trạng giải ngân chậm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Đọc thêm

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Diễn biến chất lượng tài sản trong quý I/2026 đang trở thành biến số được thị trường theo dõi đối với triển vọng lợi nhuận ngân hàng, khi nợ xấu, nợ nhóm 2 và lãi, phí phải thu tăng tại nhiều ngân hàng trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Đáng chú ý, một số trường hợp như TPBank, Bac A Bank, VietBank hay PGBank đồng thời ghi nhận nhiều chỉ tiêu biến động cùng chiều, trong khi Sacombank, Saigonbank và NCB tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ nợ xấu hoặc nợ cần chú ý ở mức cao của hệ thống…

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đạt giải Sao Khuê 2026

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đạt giải Sao Khuê 2026

Nhiều chuyên gia đánh giá giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY mang tính thực tiễn cao khi hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với môi trường số, đồng thời tối ưu vận hành mà không đòi hỏi chi phí đầu tư hay hệ thống thiết bị phức tạp.

Sau khi chạm đáy 2 tháng, giá vàng đảo chiều ngoạn mục nhờ báo cáo lạm phát Mỹ

Sau khi chạm đáy 2 tháng, giá vàng đảo chiều ngoạn mục nhờ báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), chốt phiên gần mức 4.500 USD/oz sau khi có thời điểm trong phiên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng...

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

ACB hoàn thiện Chiến lược phát triển bền vững, định hình nền tăng trưởng mới

ACB hoàn thiện Chiến lược phát triển bền vững, định hình nền tăng trưởng mới

Từ chiến lược ESG giai đoạn 2026-2030 đến các kết quả cụ thể về kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị, ACB đang cho thấy phát triển bền vững không chỉ là cam kết trách nhiệm, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Tài chính

2

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đạt giải Sao Khuê 2026

Tài chính

3

Phía Đông Hà Nội: Định hình cực tăng trưởng mới

Bất động sản

4

Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường

5

Lương 100.000 euro/năm, người lao động châu Âu thực lĩnh bao nhiêu sau khi đóng thuế?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy