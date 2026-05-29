Bộ Tài chính sốt ruột trước 13 đơn vị trung ương giải ngân “giậm chân tại chỗ”
Hoàng Sơn
29/05/2026, 09:44
Luỹ kế đến 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ, cơ quan trung ương vẫn gần như “đứng ngoài cuộc” làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay...
Bộ Tài chính cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tuần từ ngày 15/5/2026 đến ngày 21/5/2026 ghi nhận sự gia tăng đáng
chú ý so với tuần trước đó.
Cụ thể, tổng số vốn được giải ngân trong khoảng thời gian này đạt
16.526,4 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 1,4 lần. Dù chuyển biến tích cực bước đầu, song việc duy trì đà cải thiện ổn
định và đồng đều giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn là yêu cầu đặt ra trong
thời gian tới.
Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 21/5/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 182.544,8 tỷ đồng, tương đương 18% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ
giao. Đây là mức thực
hiện còn khá khiêm tốn so với yêu cầu tiến độ khi quy mô vốn đầu tư công rất lớn, đặt ra áp lực đáng kể đối với các cơ quan thực
hiện trong những tháng còn lại của năm.
Xét theo từng đơn vị, sự chênh lệch trong kết quả giải ngân giữa
các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn khá rõ rệt.
Tính đến thời điểm báo
cáo, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc
cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
Trong nhóm này, TP.Hà Nội là một điểm sáng khi tiếp tục duy
trì tốc độ giải ngân cao, dù có quy mô vốn thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Nếu vào
cuối tháng 4/2026, tỷ lệ giải
ngân của thành phố đạt khoảng 27,3% kế
hoạch, thì đến cuối tháng 5 tăng lên gần 32,8%, đứng đầu trong nhóm các địa phương.
Ngược lại, số lượng đơn vị
có kết quả thấp hơn mức trung bình chiếm tỷ lệ lớn hơn, với 28 bộ, cơ quan
trung ương và 17 địa phương. Trong đó, TP. Hồ Chí
Minh, địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước, hiện mới đạt
khoảng 17,4%.
Đáng
chú ý, vẫn còn 13 bộ,
cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp, dưới 1%, thậm chí chưa phát sinh giải ngân. Thực
trạng này cho thấy cần có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ vướng
mắc và thúc đẩy tiến độ tại các đơn vị chậm triển khai.
Kế hoạch đầu tư công từ ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đạt 1.013.443,4 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã chủ động điều chỉnh, bổ sung thêm 13.325,9 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách, nâng tổng quy mô kế hoạch vốn lên 1.026.769,3 tỷ đồng.
Với quy mô vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới sẽ gia tăng đáng kể, nhất là đối với các dự án hạ tầng then chốt, các công trình liên kết vùng và hệ thống giao thông lớn.
Theo Bộ Tài chính, nếu loại trừ phần vốn tương đương 5% kế
hoạch đầu tư công từ ngân sách địa phương, với giá trị 32.511,3 tỷ đồng được dự
kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, thì tỷ lệ giải ngân
của cả nước tính đến hết ngày 21/5/2026 đạt khoảng 18,6% kế hoạch được giao.
Đánh giá về nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm Bộ
Tài chính cho rằng bên cạnh những yếu tố khách quan như tiến độ giải phóng mặt
bằng còn chậm tại một số địa phương, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa ổn định,
giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công biến động thì sự chậm trễ cũng
xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan.
Trong đó, hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện tại một
số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương là điểm nghẽn đáng
chú ý. Tính đến ngày 21/5/2026, vẫn còn 22.839,9 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, thuộc về
13 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương, chiếm 2,3% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều dự án đang trong quá
trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng đủ điều kiện để bố trí vốn theo
quy định. Ngoài ra, một số đơn vị cũng đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch để
chuyển nguồn sang các đơn vị có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn, Bộ Tài chính cho biết.
Tại Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nguyên nhân của sự
chậm trễ trong giải ngân xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong
đó yếu tố chủ quan là nguyên nhân chính.
"Dù cùng một khuôn khổ pháp lý, kết quả
giải ngân giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn có sự khác biệt đáng kể khi tâm lý né tránh trách nhiệm, e ngại sai
sót vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ", Thủ tướng nêu rõ.
Bên cạnh
đó, vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy tối đa, trong
khi công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa đủ mạnh. Ngoài ra, sự
phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ, năng lực của một số chủ đầu tư,
ban quản lý dự án và nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Trong bối cảnh quy mô đầu tư công ngày càng lớn, yêu cầu
không chỉ dừng lại ở việc phân bổ đủ nguồn lực mà còn phải bảo đảm hiệu quả sử
dụng vốn. Nếu thiếu sự quyết liệt trong điều hành, chậm trễ trong phân bổ vốn và giải phóng mặt bằng thì dù được giao nguồn lực lớn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công vẫn khó được bảo đảm.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần chủ động hơn trong
việc kiểm tra, giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện tại các bộ, ngành và địa
phương còn chậm giải ngân. Đồng thời, cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế đánh giá rõ ràng nhằm tăng cường tính minh bạch, kỷ luật và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
công.
Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch
09:09, 14/05/2026
Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn nằm chờ” dự án
14:44, 05/05/2026
Giải ngân trì trệ tại 28 cơ quan trung ương và 18 địa phương
Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng
Diễn biến chất lượng tài sản trong quý I/2026 đang trở thành biến số được thị trường theo dõi đối với triển vọng lợi nhuận ngân hàng, khi nợ xấu, nợ nhóm 2 và lãi, phí phải thu tăng tại nhiều ngân hàng trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Đáng chú ý, một số trường hợp như TPBank, Bac A Bank, VietBank hay PGBank đồng thời ghi nhận nhiều chỉ tiêu biến động cùng chiều, trong khi Sacombank, Saigonbank và NCB tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ nợ xấu hoặc nợ cần chú ý ở mức cao của hệ thống…
Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đạt giải Sao Khuê 2026
Nhiều chuyên gia đánh giá giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY mang tính thực tiễn cao khi hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với môi trường số, đồng thời tối ưu vận hành mà không đòi hỏi chi phí đầu tư hay hệ thống thiết bị phức tạp.
Sau khi chạm đáy 2 tháng, giá vàng đảo chiều ngoạn mục nhờ báo cáo lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), chốt phiên gần mức 4.500 USD/oz sau khi có thời điểm trong phiên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng...
Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
ACB hoàn thiện Chiến lược phát triển bền vững, định hình nền tăng trưởng mới
Từ chiến lược ESG giai đoạn 2026-2030 đến các kết quả cụ thể về kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị, ACB đang cho thấy phát triển bền vững không chỉ là cam kết trách nhiệm, mà còn là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: