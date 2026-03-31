Thông tư 15 và nền móng cho thị trường tài sản mã hóa
Bạch Dương
31/03/2026, 10:59
Sự minh bạch từ hoạt động tài chính của các tổ chức được cấp phép thí điểm là “gốc rễ” cho sự phát triển bền vững của toàn bộ thị trường tài sản mã hóa quốc gia...
Theo quy định tại Điều 17 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ban hành vào tháng 9/2025, số lượng tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép tham gia thí điểm tại Việt Nam tối đa chỉ có 5 doanh nghiệp.
Giới hạn chặt chẽ này khiến mọi thông tin liên quan, từ các doanh nghiệp đăng ký thành lập, nộp hồ sơ xin cấp phép, đến dòng vốn các doanh nghiệp huy động nhằm đáp ứng điều kiện theo quy định, dù được đồn thổi hay đưa tin chính thống, đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
Trong số 7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, 5 doanh nghiệp đã được đánh giá là hợp lệ, bao gồm Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX, Lộc Phát Việt Nam, Việt Nam Thịnh Vượng, Techcom, và Tài sản số Việt Nam.
Chưa rõ kết quả cuối cùng song việc xây dựng hành lang pháp lý cho giai đoạn thí điểm đang được cơ quan quản lý tăng tốc hoàn thiện.
Mới đây nhất, Thông tư số 15/2026/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với các tổ chức tham gia thị trường đã được ban hành, tạo nền tảng minh bạch cho hoạt động của doanh nghiệp khi tham gia thị trường thí điểm.
Trong thời gian chờ quyết định từ Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, 5 doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ đang tận dụng “khoảng đệm” này để hoàn thiện hệ thống tài chính, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý ngay khi nhận được “tấm vé” tham gia thí điểm thị trường.
Thị trường tài sản mã hóa luôn là bài toán hóc búa đối với các nhà quản lý không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù không thể phủ nhận những lợi ích thuận tiện mà thị trường này mang lại cho hoạt động tài chính, song chính đặc tính ẩn danh, khó xác định chủ thể hay giao dịch xuyên biên giới lại có thể trở thành “cửa ngõ” cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ khủng bố…
Trong bối cảnh đó, Thông tư số 15/2026/TT-BTC, dù không thể giải quyết toàn bộ những bất cập, nhưng sẽ là cơ sở chuẩn hóa hoạt động tài chính của các tổ chức tham gia vận hành. Theo đánh giá của các chuyên gia, thay vì xây dựng một hệ thống kế toán riêng, Việt Nam lựa chọn đưa tài sản mã hóa vào hệ thống kế toán hiện hành. Cách tiếp cận giúp nhanh chóng đặt loại tài sản mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro này vào khuôn khổ có thể đo lường và giám sát...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: