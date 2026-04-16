Bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ làm Trưởng phòng Môi giới, Chứng khoán EVS bị phạt tiền

EVS bị phạt với tổng số tiền là 290 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là mức phạt 60 triệu đồng do công ty có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (Hà Nội) với tổng số tiền lên tới 290 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi cung cấp không đầy đủ, chính xác các thông tin về khách hàng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán.

Cụ thể: công ty cung cấp các dữ liệu liên quan đến giao dịch cổ phiếu bao gồm thông tin định danh thiết bị đặt lệnh giao dịch cổ phiếu và chuyển tiền trực tuyến của nhà đầu tư có sai lệch, không đồng nhất giữa các lần cung cấp.

Đáng chú ý là mức phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể: từ ngày 05/09/2022 đến ngày 05/09/2024, Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm Trưởng phòng Môi giới và thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Cuối cùng là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Theo báo cáo thường niên 2025, EVS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 275,935 tỷ đồng, tăng 58% so với kế hoạch năm 2025 (174,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 12,088 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch (9,36 tỷ).

Theo EVS, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty năm 2025 thay đổi so với năm 2024. Cụ thể: doanh thu hoạt động năm 2025 tăng 9,67% so với số cùng kỳ năm 2024 từ gần 252 tỷ lên 275,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế năm 2025 giảm 29,63% so với số cùng kỳ năm 2024 từ 17,177 tỷ xuống còn 12,088 tỷ đồng.

EVS cho biết cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2025 chủ yếu đến từ lãi phát sinh từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lãi từ các khoản cho vay và phải thu, cùng với doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán. Cụ thể: doanh thu từ lãi của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong năm 2025 đạt 237,7 tỷ đồng, tăng 18,14% so với năm 2024, chiếm 86,16% trong tổng doanh thu hoạt động của công ty năm 2025. Tiếp theo, lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận ở mức 18,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 15,3 tỷ đồng. Phần còn lại bao gồm doanh thu từ dịch vụ lưu ký chứng khoán, doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính, cùng với thu nhập từ các hoạt động khác.