Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư
Hà Lê ghi
21/02/2026, 10:59
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Việt Nam ở cấp cao sau Đại hội XIV. Chuyến đi thể hiện rõ đường lối đối ngoại chủ động, trách nhiệm và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về việc Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Mỹ.
Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả của chuyến tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm?
Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đảng XIV).
Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, đó là: Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Đúng như tinh thần của bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, tầm cao mới trong giai đoạn mới là thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông.
Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.
Nhân dịp tham dự Cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.
Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp lần này.
Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của nước ta là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam.
Trong những cuộc trao đổi nhân dịp này, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để đảm bảo cho sự ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.
Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các quốc gia tại khu vực Trung Đông và các nước ở những khu vực khác tham dự Cuộc họp.
Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa KỳDonald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các cuộc gặp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các Bộ với những người đồng cấp Hoa Kỳ đều được triển khai hiệu quả, thực chất.
Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các đồng chí thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.
Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng XIV, mà trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng.
Đó là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, dự cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Campuchia - Lào - Việt Nam. Sắp tới sẽ là những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của chúng ta với các nước láng giềng.
Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng triển khai kết quả đạt được trong chuyến đi?
Trong thời gian tới, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn.
Một là, ổn định tình hình ở Dải Gaza và đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn.
Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân ở Dải Gaza, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza.
Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza. Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà Việt Nam có thể tham gia, chẳng hạn như chúng ta đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và được LHQ đánh giá rất cao.
Lực lượng quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza.
Chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động nhân đạo, hoạt động tái thiết - lĩnh vực mà chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm vì là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh và hiện nay, Việt Nam có năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.
Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, gồm các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của LHQ. Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.
Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.
10:01, 21/02/2026
Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực
09:41, 21/02/2026
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thúc đẩy hợp tác công nghệ, bán dẫn và đầu tư chiến lược tại Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
Chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), diễn ra từ ngày 18–20/2 theo lời mời của Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực
Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm bên lề Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và đa phương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thúc đẩy hợp tác công nghệ, bán dẫn và đầu tư chiến lược tại Hoa Kỳ
Tại Washington DC, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng với các tập đoàn, trường đại học và hiệp hội hàng đầu của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chúc Tết các công trường chống ngập trọng điểm trong những ngày đầu Xuân
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, động viên lực lượng thi công tại nhiều dự án chống úng ngập trọng điểm. Nhiều hạng mục được tổ chức 3 ca 4 kíp, duy trì nhịp độ xuyên lễ, xuyên Tết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: