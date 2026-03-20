Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề

Tuệ Lâm

20/03/2026, 13:56

Trong bối cảnh dư địa của chính sách tiền tệ (tín dụng ngân hàng) đã tới ngưỡng, vai trò huy động vốn từ thị trường chứng khoán được xác định là vô cùng nặng nề, thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư và các tổ chức.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 sáng nay 20/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa tổ chức thành công xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. 

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD, hướng tới tầm nhìn năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại.

Để đạt được mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư (như hạ tầng) cần tối thiểu khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%, 80% còn lại phải dựa vào nguồn lực xã hội hóa.

Trong bối cảnh dư địa của chính sách tiền tệ (tín dụng ngân hàng) đã tới ngưỡng, vai trò huy động vốn từ thị trường chứng khoán được xác định là vô cùng nặng nề, thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư và các tổ chức. 

Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ các rào cản cho nhà đầu tư, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chuẩn báo cáo tài chính, thoái vốn Nhà nước. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSD) tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Bám sát chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ hai: Hoàn thiện thể chế pháp lý minh bạch, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế; trọng tâm là nâng cao chuẩn mực quản trị công ty đại chúng và minh bạch thông tin, đặc biệt là việc sớm áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Thứ ba: Thực hiện hiệu quả các đề án phát triển, nâng hạng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Tập trung phát triển quy mô, đa dạng hóa hàng hóa; thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước gắn với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn, FDI tham gia thị trường; phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư chuyên nghiệp nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài dài hạn. 

Thứ tư: Hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao năng lực vận hành. Hoàn thiện hệ thống giao dịch, thanh toán và bù trừ theo chuẩn quốc tế; tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Thứ năm: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường - yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo thị trường công bằng, minh bạch. 

Đề nghị đối với các thành viên tham gia thị trường gồm: Các tổ chức trung gian (công ty chứng khoán): Nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro; phát triển các sản phẩm, dịch vụ đầu tư hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp để thu hút dòng vốn dài hạn. Đóng vai trò tích cực trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường. 

Các doanh nghiệp niêm yết: Nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển mới vững chắc. 

Các tổ chức cung cấp dịch vụ (kiểm toán, định giá, xếp hạng tín nhiệm): Cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư

Cộng đồng nhà đầu tư: Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới trở thành lực lượng đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn, có trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật thị trường

Bộ trưởng khẳng định, với sự quyết tâm của Chính phủ, nỗ lực của các cơ quan quản lý và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Rất nhiều định chế lớn thế giới như Morgan Stanley, Vanguard đang tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam"

13:05, 20/03/2026

VnEconomy

Tổng giám đốc VCBF: Nhà đầu tư cá nhân chiếm 80% trên thị trường chứng khoán nhưng hiểu biết rất hạn chế

10:50, 20/03/2026

Tổng giám đốc VCBF: Nhà đầu tư cá nhân chiếm 80% trên thị trường chứng khoán nhưng hiểu biết rất hạn chế

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Sẽ triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm CCP vào năm 2027

10:47, 20/03/2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Sẽ triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm CCP vào năm 2027

Từ khóa:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cộng đồng nhà đầu tư công ty chứng khoán Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 huy động vốn từ thị trường chứng khoán mục tiêu phát triển kinh tế 2030 phát triển bền vững tăng trưởng kinh tế 2 con số thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

Tổng giám đốc Dragon Capital:

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy