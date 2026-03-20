Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề

Phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 sáng nay 20/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa tổ chức thành công xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD, hướng tới tầm nhìn năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại.

Để đạt được mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư (như hạ tầng) cần tối thiểu khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%, 80% còn lại phải dựa vào nguồn lực xã hội hóa.

Trong bối cảnh dư địa của chính sách tiền tệ (tín dụng ngân hàng) đã tới ngưỡng, vai trò huy động vốn từ thị trường chứng khoán được xác định là vô cùng nặng nề, thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư và các tổ chức.

Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ các rào cản cho nhà đầu tư, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chuẩn báo cáo tài chính, thoái vốn Nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSD) tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Bám sát chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ hai: Hoàn thiện thể chế pháp lý minh bạch, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế; trọng tâm là nâng cao chuẩn mực quản trị công ty đại chúng và minh bạch thông tin, đặc biệt là việc sớm áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Thứ ba: Thực hiện hiệu quả các đề án phát triển, nâng hạng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Tập trung phát triển quy mô, đa dạng hóa hàng hóa; thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước gắn với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn, FDI tham gia thị trường; phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư chuyên nghiệp nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài dài hạn.

Thứ tư: Hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao năng lực vận hành. Hoàn thiện hệ thống giao dịch, thanh toán và bù trừ theo chuẩn quốc tế; tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Thứ năm: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường - yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo thị trường công bằng, minh bạch.

Đề nghị đối với các thành viên tham gia thị trường gồm: Các tổ chức trung gian (công ty chứng khoán): Nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro; phát triển các sản phẩm, dịch vụ đầu tư hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp để thu hút dòng vốn dài hạn. Đóng vai trò tích cực trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết: Nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển mới vững chắc.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ (kiểm toán, định giá, xếp hạng tín nhiệm): Cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư

Cộng đồng nhà đầu tư: Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới trở thành lực lượng đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn, có trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật thị trường

Bộ trưởng khẳng định, với sự quyết tâm của Chính phủ, nỗ lực của các cơ quan quản lý và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.