Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề xuất của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet liên quan đến việc tham gia nghiên cứu, đầu tư một số hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Theo đề xuất, Vietjet mong muốn được tham gia đầu tư các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không nhằm góp phần bảo đảm tiến độ khai thác giai đoạn 1 của sân bay. Danh mục gồm cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ mặt đất (GSE) diện tích khoảng 1,4ha; khu cung cấp suất ăn hàng không khoảng 3ha; nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh khoảng 5,02ha; kho giao nhận hàng hóa khoảng 15,3ha; cùng với đó là tổ hợp đô thị hàng không (Airport City) quy mô khoảng 110ha phục vụ chuyên gia, người lao động và các dịch vụ tiện ích.

Về cơ chế thực hiện, doanh nghiệp kiến nghị được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư các hạng mục trên, đồng thời đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Liên quan nội dung này, Bộ Xây dựng đã tổ chức làm việc với Vietjet, UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trên cơ sở rà soát, Bộ cho biết bốn hạng mục gồm cơ sở GSE, khu suất ăn hàng không, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh và kho giao nhận hàng hóa đều đã được xác định trong quy hoạch chi tiết sân bay Long Thành, nhưng không thuộc phạm vi đầu tư giai đoạn 1.

Hiện các công trình dịch vụ hàng không trong giai đoạn 1 đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai, dự kiến hoàn thành đồng bộ với tiến độ chung của dự án.

Đối với giai đoạn 2, Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư theo Quyết định số 26 ngày 9/1/2026. ACV đang tổ chức lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu, trong đó sẽ đánh giá nhu cầu và đề xuất quy mô đầu tư các hạng mục hạ tầng như đường cất hạ cánh, nhà ga, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không, bao gồm các hạng mục Vietjet đề xuất.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu ACV nghiên cứu khả năng bổ sung bốn công trình dịch vụ nêu trên vào phạm vi đầu tư giai đoạn 2 trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, đề nghị Vietjet phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu, định hướng và chiến lược phát triển tại Long Thành để làm cơ sở xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV và Vietjet thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đối với đề xuất tổ hợp đô thị hàng không, Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch sân bay Long Thành đã dành quỹ đất cho khu vực này nhưng chưa cụ thể hóa các hạng mục và không nằm trong giai đoạn 1. Theo các quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với khu vực này. Vì vậy, Vietjet được đề nghị làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu triển khai, đồng thời Bộ Xây dựng và ACV sẽ phối hợp trong quá trình thực hiện.