Trang chủ Đầu tư

Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

Tuấn Khang

07/04/2026, 16:45

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề xuất của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet liên quan đến việc tham gia nghiên cứu, đầu tư một số hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Tuệ.

Theo đề xuất, Vietjet mong muốn được tham gia đầu tư các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không nhằm góp phần bảo đảm tiến độ khai thác giai đoạn 1 của sân bay. Danh mục gồm cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ mặt đất (GSE) diện tích khoảng 1,4ha; khu cung cấp suất ăn hàng không khoảng 3ha; nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh khoảng 5,02ha; kho giao nhận hàng hóa khoảng 15,3ha; cùng với đó là tổ hợp đô thị hàng không (Airport City) quy mô khoảng 110ha phục vụ chuyên gia, người lao động và các dịch vụ tiện ích.

Về cơ chế thực hiện, doanh nghiệp kiến nghị được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư các hạng mục trên, đồng thời đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Liên quan nội dung này, Bộ Xây dựng đã tổ chức làm việc với Vietjet, UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trên cơ sở rà soát, Bộ cho biết bốn hạng mục gồm cơ sở GSE, khu suất ăn hàng không, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh và kho giao nhận hàng hóa đều đã được xác định trong quy hoạch chi tiết sân bay Long Thành, nhưng không thuộc phạm vi đầu tư giai đoạn 1.

Hiện các công trình dịch vụ hàng không trong giai đoạn 1 đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai, dự kiến hoàn thành đồng bộ với tiến độ chung của dự án.

Đối với giai đoạn 2, Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư theo Quyết định số 26 ngày 9/1/2026. ACV đang tổ chức lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu, trong đó sẽ đánh giá nhu cầu và đề xuất quy mô đầu tư các hạng mục hạ tầng như đường cất hạ cánh, nhà ga, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không, bao gồm các hạng mục Vietjet đề xuất.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu ACV nghiên cứu khả năng bổ sung bốn công trình dịch vụ nêu trên vào phạm vi đầu tư giai đoạn 2 trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, đề nghị Vietjet phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu, định hướng và chiến lược phát triển tại Long Thành để làm cơ sở xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV và Vietjet thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đối với đề xuất tổ hợp đô thị hàng không, Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch sân bay Long Thành đã dành quỹ đất cho khu vực này nhưng chưa cụ thể hóa các hạng mục và không nằm trong giai đoạn 1. Theo các quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với khu vực này. Vì vậy, Vietjet được đề nghị làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu triển khai, đồng thời Bộ Xây dựng và ACV sẽ phối hợp trong quá trình thực hiện.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành trụ cột tăng trưởng mới, TP. Hồ Chí Minh đang hoàn thiện cơ chế, hạ tầng và nguồn lực; đồng thời định hướng xây dựng phim trường quy mô lớn và bảo tàng âm nhạc ứng dụng AI, công nghệ số...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thành các dự án độc lập, đồng thời phân chia toàn bộ dự án thành 17 dự án độc lập để tổ chức thực hiện....

Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 với GRDP tăng 7,87%, qua đó cho thấy sự chủ động, kịp thời và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế của thành phố...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 6/4/2026 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương…

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông và huy động thêm tàu cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Vịnh Ba Tư...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

