TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

Thanh Thủy

26/03/2026, 08:53

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực hạ tầng liên vùng trong thời gian tới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng và bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố; đồng thời tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ các dự án theo yêu cầu.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu, tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính. Cùng với đó, cần rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2026 theo cam kết.

Với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, chấp thuận, nhằm đưa tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31/3/2026.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất.

Trong khi đó, với dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng được giao khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30/3/2026, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài các dự án đường bộ, UBND Thành phố cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với các dự án đường sắt kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương; tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác điều phối vật liệu xây dựng trên địa bàn (gọi tắt là Tổ Công tác).

Theo đó, Tổ Công tác gồm 1 tổ trưởng, 3 tổ phó và 5 thành viên. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng; ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ phó Thường trực; các Tổ phó còn lại gồm ông Nguyễn Văn Đa và bà Nguyễn Ngọc Thúy, đều là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực của Tổ Công tác. Tổ Công tác có nhiệm vụ điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án theo quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản (ban hành ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung ngày 11/12/2025) trên địa bàn. 

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đề xuất phương án thu phí tạm trước khi khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chuyên gia châu Âu đề xuất biến ga metro thành không gian đô thị đa chức năng

Chuyên gia châu Âu đề xuất biến ga metro thành không gian đô thị đa chức năng

Không gian ngầm, mô hình TOD và hợp tác công – tư được các chuyên gia nhấn mạnh là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả phát triển nhà ga đường sắt đô thị tại Hà Nội...

Bài 2: Hệ sinh thái phát triển có chủ đích và cấu trúc quyền lực kinh tế

Tăng trưởng kinh tế không chỉ là câu chuyện của vốn, lao động hay công nghệ, cốt lõi của tăng trưởng nằm ở cách nền kinh tế thiết kế và phân bổ quyền lực đối với các nguồn lực chiến lược. Quyền lực không chỉ được hiểu theo nghĩa quyền lực kinh tế thuần túy, mà rộng hơn là quyền lực thể chế trong thiết kế luật chơi và phân bổ các nguồn lực chiến lược của nền kinh tế...

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, chia sẻ về những tiềm năng lợi thế sau khi được mở rộng không gian của thành phố cảng…

Khai thác dữ liệu lớn để giải bài toán phát triển bền vững

Việc ứng dụng công nghệ quan sát trái đất, đặc biệt là khai thác kho dữ liệu khổng lồ từ các chùm vệ tinh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra cơ hội lớn giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai, quản lý tài nguyên…

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Cam kết đồng hành từ các doanh nghiệp EU được kỳ vọng sẽ giúp Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển công nghiệp nội địa và hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó đặt ra yêu cầu lựa chọn những đối tác chiến lược thực sự, sẵn sàng chia sẻ công nghệ, nhân lực và tầm nhìn phát triển bền vững…

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

