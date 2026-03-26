TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao
thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm sớm hoàn thiện mạng
lưới hạ tầng liên vùng và bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ khi sân bay đi vào
hoạt động.
Theo đó, UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các
sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của
Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng và UBND Thành
phố; đồng thời tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được
giao, bảo đảm tiến độ các dự án theo yêu cầu.
Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.Hồ
Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu
cầu khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu, tăng cường huy động nhân lực, thiết
bị, vật tư và nguồn lực tài chính. Cùng với đó, cần rà soát, điều chỉnh biện
pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai
thác trước ngày 30/6/2026 theo cam kết.
Với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao đẩy nhanh tiến độ thi công,
hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để
kiểm tra, chấp thuận, nhằm đưa tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 vào
khai thác trước ngày 31/3/2026.
Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND Thành phố yêu
cầu các sở, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong
quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được thống
nhất.
Trong khi đó, với dự án xây dựng đường Vành
đai 4 TP.Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng được giao khẩn trương tổ chức thẩm định,
trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30/3/2026, bảo đảm tuân thủ quy
định pháp luật.
Ngoài các dự án đường bộ, UBND Thành phố cũng
đã có chỉ đạo cụ thể đối với các dự án đường sắt kết nối với Cảng Hàng không
quốc tế Long Thành, gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương; tuyến
metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long
Thành.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định
thành lập Tổ Công tác điều phối vật liệu xây dựng trên địa bàn (gọi tắt là Tổ
Công tác).
Theo đó, Tổ Công tác gồm 1 tổ trưởng, 3 tổ phó và 5 thành viên. Ông
Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng; ông Khải Quốc Bình,
Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ phó Thường trực; các Tổ phó còn lại gồm ông
Nguyễn Văn Đa và bà Nguyễn Ngọc Thúy, đều là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi
trường.
Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực của
Tổ Công tác. Tổ Công tác có nhiệm vụ điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ
các công trình, dự án theo quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và
Khoáng sản (ban hành ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung ngày 11/12/2025)
trên địa bàn.