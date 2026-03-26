TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực hạ tầng liên vùng trong thời gian tới...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng và bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố; đồng thời tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ các dự án theo yêu cầu.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu, tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính. Cùng với đó, cần rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2026 theo cam kết.

Với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, chấp thuận, nhằm đưa tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31/3/2026.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất.

Trong khi đó, với dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng được giao khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30/3/2026, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài các dự án đường bộ, UBND Thành phố cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với các dự án đường sắt kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương; tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.