Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông – xây dựng khẩn trương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 81/CĐ-BXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản của Nhà nước, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phải rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, phân luồng giao thông từ xa, bố trí lực lượng trực gác tại các điểm ngập sâu, cắm rào chắn, phao tiêu cảnh báo, không để người và phương tiện đi qua khu vực mất an toàn. Các điểm sạt lở, ách tắc giao thông cần huy động tối đa thiết bị, nhân lực để khắc phục nhanh, bảo đảm thông tuyến an toàn.

Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao tăng cường tuần tra, chốt gác tại các cầu, tuyến đường xung yếu, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố và sẵn sàng dừng, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách nếu cần thiết.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ di dời phương tiện đến nơi an toàn, không để va đập công trình vượt sông; đồng thời thu hồi, bảo quản hệ thống phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về và khẩn trương khôi phục ngay sau mưa lũ.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống chỉ huy bay, chủ động điều chỉnh lịch và tuyến bay khi có thời tiết xấu để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Đối với các dự án hạ tầng đang thi công tại khu vực Trung Bộ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, phối hợp với địa phương khắc phục sự cố, duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến vừa khai thác, vừa thi công.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân qua khu vực ngập, bảo đảm thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc và bảo đảm an toàn trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời tổng hợp, tham mưu chỉ đạo các biện pháp ứng phó tiếp theo.