Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Minh Kiệt
29/10/2025, 09:02
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông – xây dựng khẩn trương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân...
Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 81/CĐ-BXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản của Nhà nước, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phải rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, phân luồng giao thông từ xa, bố trí lực lượng trực gác tại các điểm ngập sâu, cắm rào chắn, phao tiêu cảnh báo, không để người và phương tiện đi qua khu vực mất an toàn. Các điểm sạt lở, ách tắc giao thông cần huy động tối đa thiết bị, nhân lực để khắc phục nhanh, bảo đảm thông tuyến an toàn.
Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao tăng cường tuần tra, chốt gác tại các cầu, tuyến đường xung yếu, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố và sẵn sàng dừng, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách nếu cần thiết.
Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ di dời phương tiện đến nơi an toàn, không để va đập công trình vượt sông; đồng thời thu hồi, bảo quản hệ thống phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về và khẩn trương khôi phục ngay sau mưa lũ.
Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống chỉ huy bay, chủ động điều chỉnh lịch và tuyến bay khi có thời tiết xấu để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.
Đối với các dự án hạ tầng đang thi công tại khu vực Trung Bộ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, phối hợp với địa phương khắc phục sự cố, duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến vừa khai thác, vừa thi công.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân qua khu vực ngập, bảo đảm thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc và bảo đảm an toàn trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các cơ quan, đơn vị trong ngành phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời tổng hợp, tham mưu chỉ đạo các biện pháp ứng phó tiếp theo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến sáng 27/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều nơi trên 400 mm, riêng khu vực Bạch Mã (Huế) ghi nhận hơn 700 mm chỉ trong 9 giờ. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông ở Huế và Đà Nẵng lên nhanh, nhiều hồ chứa buộc phải xả điều tiết lũ. Dự báo từ chiều 27/10, lũ tiếp tục dâng cao, có nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng, ven sông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An vừa chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An...
Do nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 đã cân đối, tập trung ưu tiên bố trí cho các dự án khác nên dự án đường kết nối Đông – Tây được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)…
Với tổng chiều dài khoảng 25 km, tuyến đường dự kiến sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch...
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Đến nay, khối lượng đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 89%...
Ngoài việc đẩy mạnh và mở rộng hợp tác đầu tư, Thái Lan cũng đang duy trì và phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam trong khu vực ASEAN, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2026, đồng thời tăng cường vai trò của hai nước trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: