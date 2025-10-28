Thứ Ba, 28/10/2025

Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở Trung Bộ

Chu Khôi

28/10/2025, 09:33

Trước đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang hoành hành tại khu vực Trung Bộ, với lượng mưa có nơi lên tới 700mm chỉ trong 9 giờ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp, nhấn mạnh việc rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ và sạt lở đất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Nước trên sông Hương dâng cao.
Nước trên sông Hương dâng cao.

 Trong những ngày cuối tháng 10 năm 2025, khu vực Trung Bộ Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt mưa lũ lớn chưa từng có. Theo báo cáo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tại một số nơi đã vượt ngưỡng 400mm, đặc biệt tại Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa lên tới 700mm chỉ trong vòng 9 giờ. Tình hình này đã đặt ra những thách thức lớn cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trước tình hình khẩn cấp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 203/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp. Công điện nhấn mạnh việc rà soát, phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật thông tin kịp thời cho người dân, đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại những nơi có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ đê điều, hồ đập, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, thủy điện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi sát sao, cung cấp thông tin chính xác về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, các bộ ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền lên Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được chú trọng. Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo vệ công trình và kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương sửa chữa các vị trí bị sạt lở, hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt. Bộ Công Thương cũng được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành và địa phương là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Công tác ứng phó không chỉ dừng lại ở việc sơ tán, cứu hộ mà còn bao gồm cả việc hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau khi nước rút. Các biện pháp như vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cần được triển khai nhanh chóng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Kết thúc đợt mưa lũ, việc đánh giá thiệt hại và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Các địa phương cần chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan để rà soát, đánh giá tác động của các công trình hạ tầng đến năng lực tiêu thoát lũ, từ đó có giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Trong tương lai, để đối phó hiệu quả với các hiện tượng thời tiết cực đoan, cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống dự báo, cảnh báo sớm, cũng như nâng cao năng lực ứng phó của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Sự chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống thiên tai sẽ là chìa khóa để bảo vệ an toàn cho người dân và phát triển bền vững đất nước.

dân sinh Mưa lũ thị trường

