Bộ Xây dựng tán thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Huỳnh Dũng

27/09/2025, 14:55

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến việc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, cử tri tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo tập trung nguồn vốn cho các dự án giao thông kết nối vùng, trong đó có cao tốc Hòa Bình – Sơn La (đoạn Mộc Châu – Sơn La), bố trí đường gom dân sinh, cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường vành đai đô thị, cũng như đầu tư hạ tầng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập để kết nối hiệu quả với Lào và Thái Lan.

Phản hồi, Bộ Xây dựng thống nhất với quan điểm cần tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Đối với dự án cao tốc Mộc Châu – thành phố Sơn La, Bộ Xây dựng cho biết trên cơ sở đề nghị của tỉnh Sơn La, Bộ đã công văn báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao tỉnh làm cơ quan chủ quản dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ Chính Phủ, Bộ đã phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan để sớm có hướng dẫn về thẩm quyền và thủ tục giao cơ quan chủ quản các tuyến đường bộ cao tốc.

Đồng thời, Bộ đã tổng hợp nhu cầu, đưa dự án vào dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, làm cơ sở để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Mộc Châu – Sơn La.

Đối với việc bố trí đường gom trên đoạn cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, Bộ Xây dựng cho biết chủ đầu tư đã lấy ý kiến địa phương, xác định các điểm đấu nối quan trọng qua nút giao liên thông theo quy hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt.

Về cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, Bộ Xây dựng nêu rõ theo Luật Đường bộ năm 2024 và các nghị định hướng dẫn, toàn bộ quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã được bàn giao về địa phương, nên thẩm quyền thuộc tỉnh. Với các tuyến đường tỉnh, đường vành đai đô thị và hạ tầng kết nối khu du lịch, Bộ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình đầu tư và quản lý khai thác.

Liên quan đến hạ tầng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Bộ Xây dựng cho biết tuyến Quốc lộ 43 qua cửa khẩu này đã được phân cấp cho tỉnh quản lý. HĐND tỉnh Sơn La đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập thành cửa khẩu quốc tế”. Do đó, việc triển khai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp cùng địa phương, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để từng bước tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là cao tốc Mộc Châu – Sơn La, vào triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La

11:01, 16/07/2025

Dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La

Sơn La: Khởi công tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn đi qua tỉnh Sơn La

09:21, 19/05/2025

Sơn La: Khởi công tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn đi qua tỉnh Sơn La

Đề xuất đầu tư cao tốc Mộc Châu - cửa khẩu Tây Trang trong giai đoạn 2026 - 2030

13:47, 23/05/2025

Đề xuất đầu tư cao tốc Mộc Châu - cửa khẩu Tây Trang trong giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Xây dựng Cao tốc Mộc Châu - Sơn La đầu tư hạ tầng

