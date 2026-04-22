Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

Nhật Dương

22/04/2026, 16:10

Bộ Y tế xử phạt công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp đứng tên công bố như Skin Aqua, Senka, Hada Labo...

Ảnh minh họa.

Ngày 21/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ký ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) 75 triệu đồng. Đồng thời, buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Theo Cục Quản lý Dược, hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng đối với công ty, theo Cục Quản lý Dược cho biết là do có 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 75 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Đây là mức phạt được áp dụng cho tổ chức và tính đến yếu tố tăng nặng do số lượng sản phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm.

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như: Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label…

Trong đó, sản phẩm kem chống nắng Anessa được người tiêu dùng sử dụng phổ biến cũng nằm trong diện phải thu hồi do vi phạm về hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay an toàn sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.

Bộ Y tế sửa đổi một loạt quy định mới về quản lý mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng kiểm tra, ngăn thuốc, mỹ phẩm giả

Bộ Y tế thông tin về việc có hay không kẽ hở trong quản lỹ mỹ phẩm của Mailisa

Từ khóa:

Cục Quản lý dược Hada Labo mỹ phẩm Skin Aqua thu hồi

Đọc thêm

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Ngày 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, mới đây, Thái Lan đã cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore, sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước...

Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh

Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh

Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc “loại trừ trách nhiệm hình sự” đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng

Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng

Dự thảo nghị định nêu rõ "cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo hoặc gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật”...

Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quan tâm, chủ động bố trí nguồn lực, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị trường lao động và giảm thiểu chi phí trung gian...

Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau gần 1 tháng tuyên bản án sơ thẩm, đến nay Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3/23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị khác...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy