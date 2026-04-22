Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 21/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ký ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) 75 triệu đồng. Đồng thời, buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Theo Cục Quản lý Dược, hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng đối với công ty, theo Cục Quản lý Dược cho biết là do có 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 75 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Đây là mức phạt được áp dụng cho tổ chức và tính đến yếu tố tăng nặng do số lượng sản phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm.

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như: Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label…

Trong đó, sản phẩm kem chống nắng Anessa được người tiêu dùng sử dụng phổ biến cũng nằm trong diện phải thu hồi do vi phạm về hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay an toàn sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.