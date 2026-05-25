Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế đề nghị siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế

Nhật Dương

25/05/2026, 09:35

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường giám sát đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch Ebola trong vòng 21 ngày...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola.

Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch. Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm.

Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo – một trong 6 chủng của virus Ebola1.

Ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tăng cường giám sát người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch trong vòng 21 ngày.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại và cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh do virus Ebola tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, chủ động truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo.

Cùng với đó, cần phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bảo đảm điều kiện cách ly, năng lực chẩn đoán và điều trị cũng được nhấn mạnh, nhằm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác giám sát, phòng, chống bệnh do virus Ebola cuối tuần trước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng đã chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng, chống, điều trị và xử lý ca bệnh liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác phòng, chống dịch, dự phòng các phương án thu dung, điều trị.

Tại các cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ. Với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh, phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập.

Bộ Y tế cho biết các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng Realtime PCR, và giải trình tự gene trong điều kiện an toàn sinh học cấp III. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO.

Bộ Y tế thông tin về điểm bất thường của đợt dịch Ebola

18:49, 22/05/2026

Bộ Y tế thông tin về điểm bất thường của đợt dịch Ebola

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

10:13, 18/05/2026

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Đọc thêm

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Với sự kết hợp hài hòa giữa di tích, lễ hội, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá miền biên viễn phía Bắc.

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi tuyển dụng GSAT đợt I năm 2026 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên năm cuối đại học, tiếp tục mở rộng tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hà Nội rực rỡ sắc màu nhờ văn hóa, lịch sử

Du lịch

2

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kinh tế số

3

Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc

Thị trường

4

Anh đề xuất lập thị trường hàng hóa chung với EU

Thế giới

5

Giá dầu lao dốc sau tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy