Bộ Y tế đề nghị siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường giám sát đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch Ebola trong vòng 21 ngày...

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola.

Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch. Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm.

Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo – một trong 6 chủng của virus Ebola1.

Ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tăng cường giám sát người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch trong vòng 21 ngày.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại và cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh do virus Ebola tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, chủ động truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo.

Cùng với đó, cần phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bảo đảm điều kiện cách ly, năng lực chẩn đoán và điều trị cũng được nhấn mạnh, nhằm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác giám sát, phòng, chống bệnh do virus Ebola cuối tuần trước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng đã chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng, chống, điều trị và xử lý ca bệnh liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác phòng, chống dịch, dự phòng các phương án thu dung, điều trị.

Tại các cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ. Với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh, phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập.

Bộ Y tế cho biết các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng Realtime PCR, và giải trình tự gene trong điều kiện an toàn sinh học cấp III. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO.