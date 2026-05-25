Bộ Y tế đề nghị siết chặt kiểm soát dịch Ebola tại các cơ sở y tế

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa
bệnh (Bộ Y tế) đã ban
hành công văn gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y
tế các bộ, ngành; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chủ động
phòng, chống bệnh do virus Ebola.
Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp
tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng,
tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.
Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực
tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng
phát thành dịch. Virus
có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết
thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước
bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm.
Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp
xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công
Gô và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca
được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo – một trong 6 chủng của virus Ebola1.
Ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch
bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế
công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.
Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt
Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương triển
khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.
Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh cần tăng cường giám sát người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp có tiền
sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch trong vòng 21
ngày.
Đồng thời, thực hiện nghiêm công
tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại và
cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh do
virus Ebola tại cơ sở khám, chữa bệnh.
Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật
thông tin dịch bệnh trên thế giới, chủ động truyền thông để cung cấp thông tin
chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện đúng các biện pháp
phòng bệnh theo khuyến cáo.
Cùng với đó, cần phát hiện sớm
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, phối hợp với hệ thống y tế
dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch theo
hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ
phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bảo đảm điều kiện cách ly,
năng lực chẩn đoán và điều trị cũng được nhấn mạnh, nhằm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các
trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề
nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần chủ động kiểm soát
nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Trước đó, tại cuộc họp về công tác giám
sát, phòng, chống bệnh do virus
Ebola cuối tuần trước, Thứ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng đã chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt
Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh,
những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng, chống, điều trị và xử lý ca bệnh
liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ
quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác
phòng, chống dịch, dự phòng các phương án thu dung, điều trị.
Tại các cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị
rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ. Với những trường hợp đang trong thời
gian ủ bệnh, phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn
sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập.
Bộ Y tế cho biết các viện đầu ngành như
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có đủ năng
lực xét nghiệm virus Ebola
bằng Realtime PCR, và
giải trình tự gene trong điều kiện an toàn sinh học cấp III. Sinh phẩm chẩn
đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO.