Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Thu Hằng

18/05/2026, 10:13

Bộ Y tế khuyến cáo người đi về từ khu vực đang có dịch Ebola cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh...

Ảnh minh họa.

Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17/5/2026, dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda, đã được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 16/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công gô đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala; cả hai trường hợp đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Công gô.

Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm: sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang; theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

Bộ Y tế nhấn mạnh khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

