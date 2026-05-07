Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Nhật Dương

07/05/2026, 18:00

Yêu cầu được Bộ Y tế đưa ra sau khi những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất là vụ việc bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và "cha hờ" bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại Hà Nội. Một bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và "cha hờ" bạo hành vẫn đang trong tình nặng, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, ngày 7/5, Bộ Y tế đã gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Việc truyền thông cũng cần được nhấn mạnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Cùng với đó, thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các địa phương cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý; xác định rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình địa phương.

Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7. Cùng với bảo đảm ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

