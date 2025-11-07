Bộ Y tế điều chỉnh ưu tiên mua nhà ở xã hội cho nam giới đơn thân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Nhật Dương
07/11/2025, 16:32
Nam giới có hai con đẻ mà không có vợ không còn là đối tượng được đề xuất ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thay vào đó, Bộ Y tế đề xuất áp dụng chính sách này với với "nam giới có 2 con đẻ, vợ qua đời"...
Thông tin với báo chí ngày 7/11, Bộ Y tế cung cấp nhiều nội dung được dư luận quan tâm về dự thảo Luật Dân số, trong đó có việc ưu tiên mua nhà xã hội được đề xuất trong dự luật.
Cung cấp thông tin về dự án Luật Dân số, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số, cho biết việc ban hành Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới.
Dự thảo Luật tâp trung quy định về duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số. Phạm vi điều chỉnh này phù hợp với 4 chính sách đã được Chính phủ thông qua và không quy định các nội dung đã được điều chỉnh ở các luật khác.
Theo ông Hoàng, dự thảo Luật kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Dân số năm 2003, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật quốc tế của một số quốc gia trên thế giới để xây dựng quy định mới phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Dự thảo Luật Dân số đã được xây dựng, hoàn thiện theo hướng kế thừa, chỉnh lý 10 điều, sửa đổi 1 điều, bãi bỏ 26 điều của Pháp lệnh Dân số năm 2003 để phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân số.
Đồng thời, Bộ Y tế đã nghiên cứu bổ sung 15 điều gồm các quy định về: truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; điều chỉnh quy mô, cơ cấu, phân bố dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện đảm bảo thực hiện công tác dân số.
So với Pháp lệnh Dân số, dự án Luật đã quy định cụ thể hơn các chính sách, biện pháp về nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, vận động, giáo dục về dân số.
Các nội dung bổ sung mới so với quy định của Pháp lệnh Dân số, bao gồm: (1) Duy trì mức sinh thay thế: Tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
(2) Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên: Cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính.
Khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế.
(3) Thích ứng với già hóa dân số, dân số già: Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi; cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện các quyền hợp pháp.
(4) Nâng cao chất lượng dân số: Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
(5) Các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số: Luật quy định về nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác dân số, nhằm tạo điều kiện cho công tác dân số.
Một trong những chính sách được dư luận quan tâm tại dự thảo Luật Dân số là việc ưu tiên mua nhà xã hội được đề xuất trong dự luật.
Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, lý giải trước đó, dự luật quy định phụ nữ sinh đủ hai con, hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ, hoặc vợ đã qua đời, được ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội. Việc này nhằm giảm gánh nặng về nhà ở để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con cái.
Sau đó, có nhiều ý kiến cho rằng vẫn có kẽ hở khi nam giới ly hôn để mua nhà xã hội, sau đó lại kết hôn lại. Do đó, để luật được ban hành không còn khoảng trống pháp lý, phiên bản mới nhất được chỉnh sửa đã quy định “nam giới 2 con đẻ, vợ qua đời” mới được ưu tiên mua nhà xã hội.
“Đối với nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ sẽ không được đề xuất ưu tiên như trước đó để đảm bảo các khoảng trống pháp lý liên quan”, ông Lê Thanh Dũng cho hay.
Bên cạnh đó, dự luật cũng bổ sung quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ hai con, hoặc nam giới nuôi hai con mà vợ đã mất.
Bà Đặng Quỳnh Thư, Trưởng phòng Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình, kiêm Trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Cục Dân số, cho biết thêm thực tế theo quy định hiện hành, phụ nữ đã nằm trong đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Việc bổ sung vào dự thảo Luật Dân số để tăng khả năng tiếp cận cho các gia đình có đủ hai con, cũng là chính sách nhằm khuyến sinh.
Hiện dự thảo Luật Dân số đang được trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Trước tình hình mưa lũ, ngập úng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã xây dựng các quy hoạch, đề án tổng thể và huy động đồng bộ bốn nguồn lực để ứng phó hiệu quả. Đồng thời, Bộ triển khai thực hiện Kết luận số 98 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả bão, lũ.
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù, trình Chính phủ để triển khai vận hành hoạt động của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đúng thủ tục pháp lý...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực sắc vàng mùa lúa chín đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Mùa vàng 2025. Trong không khí trang trọng, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” - một dấu mốc khẳng định vẻ đẹp, bản sắc và sức hút đặc biệt của vùng đất cách mạng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: