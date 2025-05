Bộ Y tế: Gia tăng vi phạm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong hoạt động quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã phối hợp với Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, hể thao và Du lịch xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo đối với người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian qua, tình trạng người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng quy định ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi tiêu dùng của cộng đồng.

Trước thực trạng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm xác định, thu thập chứng cứ và làm rõ các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với nhiều cá nhân là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tham gia quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả làm việc và căn cứ vào Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một số cá nhân vi phạm.

Mới đây, ngày 28/4/2025, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đối với ông Trần Quang Minh và bà Nguyễn Thanh Vân.

Trong đó, ông Trần Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng, do quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định tại giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 477/2022/ĐKSP ngày 19/8/2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Vĩnh Phúc. Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 sử dụng tên của bác sĩ.

Bà Nguyễn Thanh Vân bị phạt 70 triệu đồng, do quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã công bố.

Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân trên còn phải xóa quảng cáo, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm chi trả.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo, tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Việc xử lý nghiêm minh các vi phạm cũng là bước đi quan trọng nhằm lành mạnh hóa thị trường quảng cáo thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện việc quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan.

Đồng thời, thực hiện công khai, cảnh báo các đường link, địa chỉ vi phạm để người tiêu dùng tránh mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các đường link, địa chỉ đó, tránh gây ảnh hưởng sức khỏe và kinh tế.

Trường hợp không xác định được chủ thể thực hiện hành vi vi phạm quảng cáo, đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng: Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn hóa địa phương, hoặc Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách mạng xã hội, website, facebook, youtube..; Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương quản lý trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử để xác định chủ thể và xử lý theo quy định hiện hành.