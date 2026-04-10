Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế hướng dẫn xếp lương bác sĩ từ năm 2026

Nhật Dương

10/04/2026, 08:51

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Ảnhminh họa.

Bộ Y tế cho biết ngày 11/12/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương”.

Tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ đã được tuyển dụng và đang hưởng mức lương bậc 1 thì được xếp lương bậc 2”.

Để triển khai thống nhất, đúng quy định, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

Đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được tuyển dụng sau ngày 1/1/2026: Trường hợp không thực hiện chế độ tập sự thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương bậc 2, thời điểm hưởng lương bậc 2 được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương.

Đối với trường hợp có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi tuyển dụng và đủ điều kiện xếp lương từ bậc 2 trở lên, thì tiếp tục xếp lương theo quy định hiện hành.

Trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự: Người tập sự được hưởng 85% lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng III và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, xếp lương bậc 2 sau khi hết thời gian tập sự.

Đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ đã được tuyển dụng trước ngày 1/1/2026: Trường hợp đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và đang hưởng lương bậc 1, thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện chuyển xếp lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng III theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Thời điểm hưởng lương bậc 2 và mốc xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/1/2026.

Trường hợp đang thực hiện chế độ tập sự, hưởng lương 85% bậc 1: Cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ tập sự theo quy định hiện hành; việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương bậc 2 được thực hiện kể từ thời điểm kết thúc thời gian tập sự.

Từ khóa:

bác sĩ y khoa bảo hiểm xã hội Bộ Y tế lương bậc 2 Nghị quyết 261/2025/QH15

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Đầu tư

2

Tương lai ngành xây dựng gắn liền với phát triển bền vững

eMagazine

3

Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026

Thị trường

4

Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026

Thị trường

5

Nâng cao sức chống chịu cho logistics và xuất khẩu

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy