Bộ Y tế hướng dẫn xếp lương bác sĩ từ năm 2026

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Bộ Y tế cho biết ngày 11/12/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương”.

Tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ đã được tuyển dụng và đang hưởng mức lương bậc 1 thì được xếp lương bậc 2”.

Để triển khai thống nhất, đúng quy định, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được tuyển dụng sau ngày 1/1/2026: Trường hợp không thực hiện chế độ tập sự thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương bậc 2, thời điểm hưởng lương bậc 2 được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương.

Đối với trường hợp có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi tuyển dụng và đủ điều kiện xếp lương từ bậc 2 trở lên, thì tiếp tục xếp lương theo quy định hiện hành.

Trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự: Người tập sự được hưởng 85% lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng III và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, xếp lương bậc 2 sau khi hết thời gian tập sự.

Đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ đã được tuyển dụng trước ngày 1/1/2026: Trường hợp đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và đang hưởng lương bậc 1, thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện chuyển xếp lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng III theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Thời điểm hưởng lương bậc 2 và mốc xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/1/2026.

Trường hợp đang thực hiện chế độ tập sự, hưởng lương 85% bậc 1: Cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ tập sự theo quy định hiện hành; việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III và xếp lương bậc 2 được thực hiện kể từ thời điểm kết thúc thời gian tập sự.