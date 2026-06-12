Đề xuất tăng trợ cấp với cán bộ, công chức tại vùng đặc biệt khó khăn

Chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được thực hiện ổn định trong hơn 6 năm qua, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người thụ hưởng. Tuy nhiên, đến nay đã phát sinh một số hạn chế cần được điều chỉnh...

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Nội vụ cho biết chính sách cơ bản thực hiện ổn định với người thụ hưởng.

HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG YÊN TÂM CÔNG TÁC

Về phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng). Thống kê hiện tổng số đối tượng được hưởng chính sách này là 353.541 người, áp dụng tại 2.231 xã và 4.287 thôn.

Với phụ cấp công tác lâu năm, được tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc. Bao gồm 3 mức: Mức 0,5 áp dụng với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; mức 0,7 áp dụng với người có từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; mức 1,0 áp dụng với người có từ đủ 15 năm trở lên. Chính sách này ghi nhận 353.311 người hưởng, trải rộng ở 2.225 xã và 4.276 thôn.

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 10 tháng lương cơ sở. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác, họ còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi; trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Ngoài ra là các khoản trợ cấp lần đầu do cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả, và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc. Đến nay, tổng số đối tượng được hưởng chính sách này là 302.586 người. Số địa bàn được áp dụng tại 2.158 xã và 3.951 thôn.

Về trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đã có 115 người thụ hưởng, áp dụng tại 44 thôn.

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu đã có 61.253 người thụ hưởng. Tổng số địa bàn được áp dụng chính sách là 2.028 xã và 3.838 thôn.

Chính sách thanh toán tiền tàu xe ghi nhận 9.159 người hưởng, áp dụng tại 149 xã và 1.025 thôn. Về trợ cấp thăm quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số đối tượng được hưởng là 4.605 người. Địa bàn được áp dụng tại 177 xã và 1.019 thôn.

Ngoài ra, có 235.334 người được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, áp dụng tại 1.665 xã và 3.853 thôn; 69 người hưởng phụ cấp lưu động và 771 hưởng phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Bộ Nội vụ đánh giá, chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76 cơ bản đã thể hiện được sự ổn định trong thời gian hơn 6 năm qua và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động thụ hưởng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, một số định mức phụ cấp, trợ cấp còn thấp, chưa thực sự hấp dẫn và được tính dựa trên mức lương cơ sở (như phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp lưu động…). Cơ chế xác định địa bàn hưởng chính sách còn chậm cập nhật, thiếu cơ chế chuyển tiếp cho địa bàn thoát diện đặc biệt khó khăn…

KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Để khắc phục những bất cập đã nêu, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Mức hỗ trợ với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn cần được điều chỉnh để cán bộ, công chức yên tâm công tác. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Một số ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền cập nhật, điều chỉnh kịp thời các danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với những thay đổi của việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Mức hỗ trợ cũng cần phù hợp với tình hình thực tế.

Các ý kiến cũng đề nghị tăng cao hơn mức trợ cấp công tác lâu năm từ quy định mức lương cơ sở thành quy định mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tăng mức trợ cấp lần đầu từ 10 tháng mức lương cơ sở lên mức cao hơn; điều chỉnh mở rộng thời gian thụ hưởng phụ cấp thu hút, theo hướng mở rộng hơn 60 tháng đối với địa bàn biên giới, cửa khẩu cực kỳ khó khăn để giữ chân cán bộ, công chức, viên chức công tác lâu năm tại địa bàn, đơn vị…

Nghiên cứu nâng mức trợ cấp lần đầu để bù đắp chi phí di chuyển và ổn định chỗ ở ban đầu, do giá cả thị trường tại các địa bàn vùng sâu hiện nay đã tăng cao.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1 thành đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa và DK1 để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, bổ sung quy định, trường hợp có sự thay đổi địa giới hành chính (do sắp xếp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên) đối với địa bàn đặc biệt khó khăn, thì giữ nguyên phạm vi địa bàn để tiếp tục hưởng chính sách cho đến khi có quyết định mới của cấp có thẩm quyền...