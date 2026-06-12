Đề xuất tăng trợ cấp với cán bộ, công chức tại vùng đặc biệt khó khăn
Phúc Minh
12/06/2026, 17:08
Chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được thực hiện ổn định trong hơn 6 năm qua, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người thụ hưởng. Tuy nhiên, đến nay đã phát sinh một số hạn chế cần được điều chỉnh...
Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số
76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng
vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Nội vụ cho biết chính
sách cơ bản thực hiện ổn định với người thụ hưởng.
HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG YÊN TÂM CÔNG TÁC
Về phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện
hưởng cộng với phụ cấp chức vụ
lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), áp dụng đối với thời gian thực tế làm
việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60
tháng). Thống kê hiện tổng
số đối tượng được hưởng chính sách này là 353.541 người, áp dụng tại 2.231
xã và 4.287 thôn.
Với phụ cấp công tác lâu năm, được tính theo mức lương cơ
sở và thời gian thực tế làm việc.
Bao gồm 3 mức: Mức 0,5 áp dụng với người có thời gian thực tế làm việc ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10
năm; mức 0,7 áp dụng với
người có từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; mức 1,0 áp dụng với
người có từ đủ 15 năm trở lên. Chính sách này ghi nhận 353.311 người hưởng, trải rộng ở 2.225 xã
và 4.276 thôn.
Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 10 tháng lương cơ sở. Trường hợp có gia đình cùng
đến công tác, họ còn được
trợ cấp tiền tàu xe, cước
hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi; trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ
gia đình.
Ngoài ra là các khoản trợ cấp lần đầu do
cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả, và chỉ thực hiện một lần
trong tổng thời gian thực tế làm việc. Đến nay, tổng số đối tượng được hưởng chính sách này là 302.586 người. Số địa bàn được áp dụng tại 2.158 xã và 3.951 thôn.
Về trợ cấp tiền mua và vận chuyển
nước ngọt và sạch đã có 115
người thụ hưởng, áp dụng tại 44
thôn.
Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu đã có 61.253 người thụ hưởng. Tổng số địa bàn được áp
dụng chính sách là 2.028
xã và 3.838 thôn.
Chính sách thanh toán tiền tàu xe ghi nhận 9.159 người hưởng, áp dụng tại 149 xã và
1.025 thôn. Về trợ cấp
thăm quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số đối tượng được hưởng là 4.605 người. Địa bàn được áp dụng tại 177 xã và 1.019 thôn.
Ngoài ra, có 235.334 người được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề,
áp dụng tại 1.665 xã và 3.853 thôn; 69 người hưởng phụ cấp lưu động và 771 hưởng phụ cấp dạy tiếng
dân tộc thiểu số.
Bộ Nội vụ đánh giá, chế độ, chính sách
quy định tại Nghị định số 76 cơ bản đã thể hiện được sự ổn định trong thời gian
hơn 6 năm qua và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thu nhập, đời sống của
người lao động thụ hưởng ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, một
số định mức phụ cấp, trợ cấp còn thấp, chưa thực sự hấp dẫn và được tính dựa
trên mức lương cơ sở (như phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp
lưu động…). Cơ chế xác
định địa bàn hưởng chính sách còn chậm cập nhật, thiếu cơ chế chuyển tiếp cho địa
bàn thoát diện đặc biệt khó khăn…
KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Để khắc phục những bất cập đã nêu, Bộ Nội vụ đang
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.
Một số ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị cấp
có thẩm quyền cập nhật, điều chỉnh kịp thời các danh mục vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với những thay đổi của việc sắp xếp đơn vị hành
chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Mức hỗ trợ cũng cần phù hợp với tình hình thực
tế.
Các ý kiến cũng đề nghị tăng cao hơn mức
trợ cấp công tác lâu năm từ quy định mức lương cơ sở thành quy định mức lương
hiện hưởng, cộng với phụ
cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Tăng mức trợ cấp lần đầu từ 10 tháng mức
lương cơ sở lên mức cao hơn; điều chỉnh mở rộng thời gian thụ hưởng phụ cấp thu
hút, theo hướng mở rộng
hơn 60 tháng đối với địa bàn biên giới, cửa khẩu cực kỳ khó khăn để giữ chân
cán bộ, công chức, viên chức công tác lâu năm tại địa bàn, đơn vị…
Nghiên cứu nâng mức trợ cấp lần đầu
để bù đắp chi phí di chuyển và ổn định chỗ ở ban đầu, do giá cả thị trường tại
các địa bàn vùng sâu hiện nay đã tăng cao.
Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa
đổi huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1 thành đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa và DK1 để phù hợp với mô hình chính
quyền địa phương 2 cấp.
Đồng thời, bổ sung quy định, trường hợp có sự thay đổi địa
giới hành chính (do sắp xếp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên) đối với địa
bàn đặc biệt khó khăn,
thì giữ nguyên phạm vi địa bàn để tiếp tục hưởng chính sách cho đến khi có quyết
định mới của cấp có thẩm quyền...
Luân phiên đưa hàng trăm bác sĩ chuyên khoa cấp I về vùng khó khăn
Bộ Y tế siết chặt quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt
Bộ Y tế quy định rõ trách nhiệm của từng khâu trong quá trình quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt, phòng ngừa thất thoát thuốc...
Tình trạng lừa đảo lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp
Các vi phạm pháp luật chủ yếu được cơ quan quản lý phát hiện qua thanh tra như: hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không có giấy phép; cho mượn, cho thuê giấy phép; thu tiền của người lao động trái quy định...
Vụ án Ngân hàng Đông Á: Truy tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng
Liên quan đến vụ án Ngân hàng Đông Á (giai đoạn 2), cơ quan tố tụng xác định nhóm 4 lãnh đạo doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Khởi tố 12 bị can giả danh bác sĩ, chuyên gia để lừa dối khách hàng
Quá trình thăm khám, các đối tượng này cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng...
Khởi tố vụ án cài phầm mềm Windows và Microsoft Office trái bản quyền
Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: